【行徳店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 行徳店～行徳セットメニュー開始！～
【行徳店】
オープン記念「行徳セットメニュー」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
■住所
千葉県市川市行徳駅前2-7-14 大貫ビル４F
行徳駅南口を出て、駅前交番の奥すぐの建物。
1階にアパマンショップとコージーコーナーがあるビルの４階です。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 行徳店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
行徳セットメニューをご用意いたしました。
ボディ・フット・ドライヘッドスパの中から好きな施術を自由に組み合わせ。
「肩こりと足のむくみを両方ケアしたい」「今日は頭が重いからヘッドメインで」など、
その日の疲れに合わせてセラピストと一緒に決められます。
下記、もみの匠行徳店のURL
https://mominotakumi.com/gyotoku/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348202/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 行徳店です。
もみの匠 行徳店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 行徳店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/gyotoku/
行徳店
「行徳セットメニュー」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 行徳店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
店 舗 名：もみの匠 行徳店
所 在 地：千葉県市川市行徳駅前2-7-14 大貫ビル４F
電話番号：047-702-5665
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/gyotoku/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/gyotoku/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
オープン記念「行徳セットメニュー」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
■住所
千葉県市川市行徳駅前2-7-14 大貫ビル４F
行徳駅南口を出て、駅前交番の奥すぐの建物。
1階にアパマンショップとコージーコーナーがあるビルの４階です。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 行徳店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
行徳セットメニューをご用意いたしました。
ボディ・フット・ドライヘッドスパの中から好きな施術を自由に組み合わせ。
「肩こりと足のむくみを両方ケアしたい」「今日は頭が重いからヘッドメインで」など、
その日の疲れに合わせてセラピストと一緒に決められます。
下記、もみの匠行徳店のURL
https://mominotakumi.com/gyotoku/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348202/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 行徳店です。
もみの匠 行徳店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 行徳店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/gyotoku/
行徳店
「行徳セットメニュー」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 行徳店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
店 舗 名：もみの匠 行徳店
所 在 地：千葉県市川市行徳駅前2-7-14 大貫ビル４F
電話番号：047-702-5665
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/gyotoku/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
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