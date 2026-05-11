『カードキャプターさくら クリアカード編』のトレーディング プティスリー マット缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』の商品の受注を5月1日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/932,139?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/932,139?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング プティスリー マット缶バッジ

ケロちゃん、スッピー、モモのイラストをお菓子のテイストで新たに描き起こし、マットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「プティスリー」はお菓子をモチーフにした、ポップで楽しい見た目が魅力な可愛さと遊び心が詰まったデザインに仕上げた、AMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 プティスリー ハート缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全6種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）56×52mm

素材 ：紙、ブリキ

▼プティスリー シャカシャカアクリルキーホルダー

※画像は「ケロちゃん プティスリー シャカシャカアクリルキーホルダー」を使用しております。

ケロちゃん、スッピー、モモのイラストをお菓子のテイストで新たに描き起こし、お菓子のようなパッケージのデザインの、シャカシャカアクリルキーホルダーに仕上げました。

振ると中の小さなパーツがシャカシャカ動く楽しいアクリルキーホルダーです。

お部屋やデスクまわりなどに飾るもよし、振って楽しむもよしのアイテムで、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※本商品は食品ではございません

※本来の用途以外での使用は避けてください

※小さいお子様が誤って使用しないようにご注意ください

※誤飲の危険があります。小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください

※シャカシャカキーホルダーは、実用新案登録済（第3237612号）の商品です

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全3種(ケロちゃん、スッピー、モモ)

サイズ：本体：（約）85×60mm チャーム：（約）25×20mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼プティスリー フレークシール

ケロちゃん、スッピー、モモのイラストをお菓子のテイストで新たに描き起こし、フレークシールに仕上げました。

身の回りのものをデコレーションしたり、プレゼントや手紙に貼るなど使い方は無限大です。

▽仕様

価格 ：\990(税込)

サイズ：（最大約）66×58mm 以内

素材 ：紙

▼プティスリー B8硬質ケース

※画像は「ケロちゃん プティスリー B8硬質ケース」を使用しております。

ケロちゃん、スッピー、モモのイラストをお菓子のテイストで新たに描き起こし、ケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全3種(ケロちゃん、スッピー、モモ)

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼A:code 缶バッジ2個セット

さくらのくま、さくらのホットケーキのモチーフイラスト、印象的なシーンを缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \990(税込)

種類 ：全2種(さくらのくま、さくらのホットケーキ)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼A:code アクリルキーホルダー

さくらのくま、さくらのホットケーキのモチーフイラストをアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全2種(さくらのくま、さくらのホットケーキ)

サイズ：（約）79×73mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼A:code ダイカットステッカー

さくらのくま、さくらのホットケーキのモチーフイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全2種(さくらのくま、さくらのホットケーキ)

サイズ：（約）66×66mm

素材 ：紙、PP

▼A:codeについて

A:code（エーコード）は、株式会社arma biancaの香水ブランドです。

「キャラクターと香りの調和」をコンセプトのもと、香りの表現にこだわり、

キャラクター愛をより深く、感覚的に楽しめる新しい体験を提供します。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/932,139?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/932,139?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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