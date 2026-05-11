「アニメプロジェクトin大泉2026」を開催

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練馬区　広聴広報課

練馬区は、31日（日）、大泉地域で「アニメプロジェクトin大泉2026」を開催する。


アニメをはじめとした区の映像資源を活用して、「ジャパンアニメーション発祥の地　練馬区」を広く周知するとともに、商店会や地域の更なる活性化を促進することが目的。


地元商店会や東映東京撮影所・東映アニメーションなどと連携して実施する。


当日は、アニメ映画の上映会や作品関係者等によるトークショー、キャラクターショーなど、子どもから大人まで楽しめる様々なプログラムを用意するほか、各会場を巡るスタンプラリーを実施する。




【アニメプロジェクトin大泉2026の概要】



［日時］５月31日（日）10：00～16：30　※入場無料


［会場］大泉小学校、大泉中学校、大泉図書館、大泉風致地区公園、東映アニメーションミュージアム


　　　　　※無料巡回バスあり


【各会場の主なプログラム】



●大泉小学校　　　　　　　　　　　　　　　


〇 TVアニメ「桃源暗鬼」スペシャルトークショー


出演：野中阿斗監督、浦和希さん（一ノ瀬四季役）　　　　　　　　


〇 「仮面ライダーアギト」スペシャルステージ


出演：賀集利樹さん（仮面ライダーアギト／津上翔一役）


田崎竜太監督


〇 アニメ「ちいかわ」上映　　　


　　　


●大泉図書館　　


〇 ねり丸ブース


特集展示、アニメ上映、グリーティング


〇 アニメ上映会


「デジモンアドベンチャー」


「デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！」


〇 図書館探検なぞとき　　　　　


　　


●大泉中学校・大泉風致地区公園


〇名探偵プリキュア！ショー


〇超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー


〇メシトモフェス（グルメイベント）※大泉中学校


〇ふれあい動物園※大泉風致地区公園



(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

●東映アニメーションミュージアム


〇 「パンダなりきりたいそう」


パンダさんと一緒にたいそうしよう！


〇 「デジモンシリーズ」のアグモンと


ゲッコーモンがやってくる！


【ホームページ】


https://anime-project2026.jp/