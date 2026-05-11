「アニメプロジェクトin大泉2026」を開催

練馬区 広聴広報課

練馬区は、31日（日）、大泉地域で「アニメプロジェクトin大泉2026」を開催する。

アニメをはじめとした区の映像資源を活用して、「ジャパンアニメーション発祥の地 練馬区」を広く周知するとともに、商店会や地域の更なる活性化を促進することが目的。

地元商店会や東映東京撮影所・東映アニメーションなどと連携して実施する。

当日は、アニメ映画の上映会や作品関係者等によるトークショー、キャラクターショーなど、子どもから大人まで楽しめる様々なプログラムを用意するほか、各会場を巡るスタンプラリーを実施する。

【アニメプロジェクトin大泉2026の概要】

［日時］５月31日（日）10：00～16：30 ※入場無料

［会場］大泉小学校、大泉中学校、大泉図書館、大泉風致地区公園、東映アニメーションミュージアム

※無料巡回バスあり

【各会場の主なプログラム】

●大泉小学校

〇 TVアニメ「桃源暗鬼」スペシャルトークショー

出演：野中阿斗監督、浦和希さん（一ノ瀬四季役）

〇 「仮面ライダーアギト」スペシャルステージ

出演：賀集利樹さん（仮面ライダーアギト／津上翔一役）

田崎竜太監督

〇 アニメ「ちいかわ」上映

●大泉図書館

〇 ねり丸ブース

特集展示、アニメ上映、グリーティング

〇 アニメ上映会

「デジモンアドベンチャー」

「デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！」

〇 図書館探検なぞとき

●大泉中学校・大泉風致地区公園

〇名探偵プリキュア！ショー

〇超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー

〇メシトモフェス（グルメイベント）※大泉中学校

〇ふれあい動物園※大泉風致地区公園

(C)ABC-A・東映アニメーション(C)テレビ朝日・東映AG・東映

●東映アニメーションミュージアム

〇 「パンダなりきりたいそう」

パンダさんと一緒にたいそうしよう！

〇 「デジモンシリーズ」のアグモンと

ゲッコーモンがやってくる！

【ホームページ】

https://anime-project2026.jp/