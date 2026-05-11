「アニメプロジェクトin大泉2026」を開催
練馬区は、31日（日）、大泉地域で「アニメプロジェクトin大泉2026」を開催する。
アニメをはじめとした区の映像資源を活用して、「ジャパンアニメーション発祥の地 練馬区」を広く周知するとともに、商店会や地域の更なる活性化を促進することが目的。
地元商店会や東映東京撮影所・東映アニメーションなどと連携して実施する。
当日は、アニメ映画の上映会や作品関係者等によるトークショー、キャラクターショーなど、子どもから大人まで楽しめる様々なプログラムを用意するほか、各会場を巡るスタンプラリーを実施する。
【アニメプロジェクトin大泉2026の概要】
［日時］５月31日（日）10：00～16：30 ※入場無料
［会場］大泉小学校、大泉中学校、大泉図書館、大泉風致地区公園、東映アニメーションミュージアム
※無料巡回バスあり
【各会場の主なプログラム】
●大泉小学校
〇 TVアニメ「桃源暗鬼」スペシャルトークショー
出演：野中阿斗監督、浦和希さん（一ノ瀬四季役）
〇 「仮面ライダーアギト」スペシャルステージ
出演：賀集利樹さん（仮面ライダーアギト／津上翔一役）
田崎竜太監督
〇 アニメ「ちいかわ」上映
●大泉図書館
〇 ねり丸ブース
特集展示、アニメ上映、グリーティング
〇 アニメ上映会
「デジモンアドベンチャー」
「デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！」
〇 図書館探検なぞとき
●大泉中学校・大泉風致地区公園
〇名探偵プリキュア！ショー
〇超宇宙刑事ギャバンインフィニティショー
〇メシトモフェス（グルメイベント）※大泉中学校
〇ふれあい動物園※大泉風致地区公園
(C)ABC-A・東映アニメーション
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
●東映アニメーションミュージアム
〇 「パンダなりきりたいそう」
パンダさんと一緒にたいそうしよう！
〇 「デジモンシリーズ」のアグモンと
ゲッコーモンがやってくる！
【ホームページ】
https://anime-project2026.jp/