【gelato pique cafe】ジューシーなメロンの贅沢な甘さを楽しむ “Melon”フェアを開催！初夏にぴったりのクレープとソフトクリームが登場＜5月14日(木)～＞
株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）はフレッシュなメロンをふんだんに使用した“Melon”フェアを2026年5月14日(木)～6月17日(水)に開催いたします。
みずみずしく上品な甘さのメロンを贅沢に楽しむ、期間限定フェア“Melon”を開催いたします。
ジューシーな果肉の甘さとミルキーなコクを重ね、初夏にぴったりの爽やかな味わいに仕上げました。クレープとソフトクリーム、それぞれでメロンの魅力を存分にご堪能いただけるメニューをご用意しております。
やさしく広がる甘さとひんやりとした口当たりが心地よい、季節限定の特別なひとときをぜひお楽しみください。
・メロンクレープ
\1,290
みずみずしく上品な甘さのメロンを贅沢に使用した、初夏にぴったりのメロンクレープ。トップにはなめらかなミルクジェラートとフレッシュなメロン果肉をのせ、ひんやりとした口当たりに。
クレープの中には、軽やかなホイップクリームとコクのあるカスタードに加え、メロン果肉と、ほんのり風味を感じるココナッツファインを忍ばせました。ひと口ごとに広がるメロンのジューシーさとミルキーな甘さのバランスをお楽しみいただけます。
・メロンソフトクリーム
\740
メロンのやさしい甘さとみずみずしさを楽しめる、季節限定のソフトクリーム。なめらかな口どけのソフトクリームに、フレッシュなメロン果肉をトッピングしました。
ミルキーなコクの中に広がるメロンの爽やかな風味と、ジューシーな果肉の贅沢な味わい。ひんやりとした口あたりで、初夏にぴったりの一品です。
※メロンソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。
※表記は全て税込み価格です。
※各店舗、各日数量限定となります。
■販売期間：2026年5月14日(木)～6月17日(水)
■販売店舗：全店
＊印のある店舗に限り、メロンソフトクリームのお取り扱いがございます。
≪gelato pique cafe≫
＊渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S.C.店
＊表参道ヒルズ店
＊池袋サンシャインシティ店
＊ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
＊御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
＊神戸三田プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 大阪門真店
＊松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
＊ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
＊御殿場プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 木更津店
＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
＊三井アウトレットパーク 仙台港店
＊酒々井プレミアム・アウトレット店
＊土岐プレミアム・アウトレット店
＊鳥栖プレミアム・アウトレット店
ジェラート ピケ カフェ
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。
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株式会社マッシュフードラボ
ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。
そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。
https://www.mashfoodlab.com/