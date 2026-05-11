【gelato pique cafe】ジューシーなメロンの贅沢な甘さを楽しむ “Melon”フェアを開催！初夏にぴったりのクレープとソフトクリームが登場＜5月14日(木)～＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）はフレッシュなメロンをふんだんに使用した“Melon”フェアを2026年5月14日(木)～6月17日(水)に開催いたします。

みずみずしく上品な甘さのメロンを贅沢に楽しむ、期間限定フェア“Melon”を開催いたします。

ジューシーな果肉の甘さとミルキーなコクを重ね、初夏にぴったりの爽やかな味わいに仕上げました。クレープとソフトクリーム、それぞれでメロンの魅力を存分にご堪能いただけるメニューをご用意しております。

やさしく広がる甘さとひんやりとした口当たりが心地よい、季節限定の特別なひとときをぜひお楽しみください。

・メロンクレープ

\1,290

みずみずしく上品な甘さのメロンを贅沢に使用した、初夏にぴったりのメロンクレープ。トップにはなめらかなミルクジェラートとフレッシュなメロン果肉をのせ、ひんやりとした口当たりに。

クレープの中には、軽やかなホイップクリームとコクのあるカスタードに加え、メロン果肉と、ほんのり風味を感じるココナッツファインを忍ばせました。ひと口ごとに広がるメロンのジューシーさとミルキーな甘さのバランスをお楽しみいただけます。

・メロンソフトクリーム

\740

メロンのやさしい甘さとみずみずしさを楽しめる、季節限定のソフトクリーム。なめらかな口どけのソフトクリームに、フレッシュなメロン果肉をトッピングしました。

ミルキーなコクの中に広がるメロンの爽やかな風味と、ジューシーな果肉の贅沢な味わい。ひんやりとした口あたりで、初夏にぴったりの一品です。

※メロンソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：2026年5月14日(木)～6月17日(水)

■販売店舗：全店

＊印のある店舗に限り、メロンソフトクリームのお取り扱いがございます。



≪gelato pique cafe≫

＊渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S.C.店

＊表参道ヒルズ店

＊池袋サンシャインシティ店

＊ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

＊御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

＊神戸三田プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 大阪門真店

＊松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

＊ソラリアプラザ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

＊御殿場プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 木更津店

＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

＊三井アウトレットパーク 仙台港店

＊酒々井プレミアム・アウトレット店

＊土岐プレミアム・アウトレット店

＊鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ Instagram オンラインストア

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/