DOMMUNE緊急開催決定！！！【MoN Takanawa × DOMMUNE】

「アーティストと語る手塚治虫の予言した現代」

MoN Takanawa開館記念プログラム「ジェフ・ミルズ presents 火の鳥 ー

エレクトロニック・シンフォニカー Special Guests 上原ひろみ and LEO」関連記念番組

世界的DJ ジェフ・ミルズの来日にあわせ、国内屈指のアーティストがMoN Takanawa: The Museum of Narratives「Tatami」に結集！！！

文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（モン タカナワ: ザ ミュージアム オブ ナラティブズ、以下 MoN Takanawa）」（運営：一般財団法人JR東日本文化創造財団）では、DOMMUNEとの連携企画として、MoN Takanawa 開館記念プログラム「ジェフ・ミルズ presents 火の鳥 ーエレクトロニック・シンフォニカー Special Guests 上原ひろみ and LEO」関連記念番組「アーティストと語る手塚治虫の予言した現代」を5月12日（火）に開催します。

本公演は、同館のBox1000で4月22日（水）から5月16日（土）に開催している「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」ならびに5月17日（日）に開催する「ジェフ・ミルズ presents 火の鳥 ーエレクトロニック・シンフォニカー Special Guests 上原ひろみ and LEO」にあわせて開催されるトークセッションです。不朽の名作「火の鳥 未来編」を切り口に、手塚治虫作品が現代に残したメッセージとこれから先に期待される役割について語ります。

テクノ・ミュージックのパイオニアとして世界的に活躍するジェフ・ミルズをはじめ、立花ハジメ、湯山玲子、heykazma、手塚るみ子、DJフクタケといった各界を代表する豪華ゲスト陣が登壇します。音楽界のレジェンドが一堂に会し、手塚作品とマンガ「火の鳥」について議論します。手塚治虫が各アーティストに与えた影響、そして手塚作品が予言した現代について、他では聞けない話題が満載です。 時代を超えて愛される「火の鳥」の魅力と、その問いかけるメッセージとは何か。一晩限りの特別座談会をお楽しみください。

【日時】2026年5月12日（火） 19:00 ～ 22:00（予定）

【会場】MoN Takanawa: The Museum of Narratives Tatami

【出演ゲスト】ジェフ・ミルズ／立花ハジメ／湯山玲子／heykazma／手塚るみ子

【モデレーター】内田まほろ（MoN Takanawa アーティスティック・ディレクター）／弘石雅和（U/M/A/A Inc. CEO）

【主催・企画】MoN Takanawa: The Museum of Narratives

【企画制作】U/M/A/A Inc.

【企画協力】手塚プロダクション

※手塚治虫／手塚プロダクションの「塚」について、正しい表記は旧字

【チケット】

・【公式】MoN Takanawaチケット（会員限定）

https://ticket.montakanawa.jp/project/WxC6JnWTHu

※MoN Takanawaチケットのご利用には会員登録が必要です。

【料金】2,000円 ※料金は税込価格です。

【公式ウェブサイト】https://montakanawa.jp/programs/dommune_hinotori/

■出演ゲストプロフィール

・ジェフ・ミルズ

1963年デトロイト生まれ。デトロイト・テクノの先駆者であり、代表曲「The Bells」は世界的人気を誇る。自身のレーベル「Axis Records」を拠点に活動し、近年はオーケストラ共演、宇宙飛行士・毛利衛氏との対話に基づく創作、アート施設でのインスタレーションなど、ジャンルを超越した革新を続けている。2017年には仏芸術文化勲章（オフィシエ）を受章。現在はトニー・アレンとの遺志を継ぐプロジェクト等で世界を巡る、電子音楽界の真のリーダーである。

・立花ハジメ

1951年東京生まれ。音楽家 / グラフィックデザイナー / 映像作家。1975年、中西俊夫らとプラスチックスを結成。1979年にイギリスのインディーズレーベル、ラフトレードレコードからシングル「Copy / Robot」を発表する。翌1980年にアルバム「WELCOME PLASTICS」で日本デビューを果たし、テクノポップブームの一翼を担う。82年のソロデビュー以降も、さまざまなバンド / ユニットで活動、デザイナーとして多くのアーティストのレコードジャケットやミュージックビデオを手がけ、1991年にADC賞最高賞を受賞するなどマルチな活躍を続ける。

・湯山玲子

1960年東京生まれ。著述家やプロデューサーとして活動する「おしゃべりカルチャーモンスター」。雑誌編集者などを経て独立し、音楽、食、ファッション、ジェンダーなど多彩なジャンルで独自の視点から発言・執筆を行っている。寿司パフォーマンス「美人寿司」やクラシック音楽イベント「爆クラ」の主宰、アパレルブランドの展開など、クリエイティブな活動は多岐にわたる。情報番組への出演や著書出版など多方面で幅広く活躍中。日大芸術学部文芸学科講師。

・heykazma

2010年生まれのアルファ世代（16歳）DJ、作曲家、モデル、オーガナイザーなど多方面で活躍中のアーティスト。幼少期から音楽に親しみ、9歳からDJ活動を開始、エレクトロニック・サウンドを軸とした多彩なプレイスタイルを展開中。学業の傍ら、VOGUEの「Best Dressed 2025」選出や「ele-king」でのコラム連載、自主企画「融点」の開催など精力的に活動。2026年2月にはデビューEP「15」を発表、7月には新曲のリリースを控えている。

・手塚るみ子

プランニング・プロデューサー。㈱手塚プロダクション取締役員。漫画家・手塚治虫の長女に生まれ、広告代理店入社。セールスプロモーションの企画・制作に携わった後フリーとなり、手塚作品をもとにした企画･タイアップのプロデュース、コーディネーションの活動を始める。2003年に音楽レーベル「MUSIC ROBITA」を設立し、「鉄腕アトム」トリビュートCD『Electric-Brain feat.ASTROBOY』はじめ、システム７との共同制作『PHOENIX』、『手塚治虫 その愛した音楽』などを制作。またABCラジオ『EarthDreaming～ガラスの地球を救え』の番組パーソナリティも務める。イベントでは、新機軸の企画展をプロデュースすることでも話題。

DJ：DJ PLAYS TEZUKA OSAMU ONLY Pt.2 DJ フクタケ、heykazma｜BROADJ#3541

・DJフクタケ

90年代よりDJとして和モノ、NEW WAVE、ゲーム音楽等をアナログ盤でプレイするスタイルで活動。2014年に歌謡曲公式MIX CD『ヤバ歌謡』シリーズ、2017年に企画・選曲・監修を務めた玩具・ファンシーキャラ・ビデオゲーム関連のタイアップ曲コンピCD『トイキャラポップ・コレクション』Vol.1～3などメジャー流通作品を発表。

現在は東京を拠点に全国のパーティでプレイ。ライターとして書籍「ゲーム音楽ディスクガイド」シリーズ、「アニメディスクガイド80’s」への寄稿をはじめ、雑誌「レコード・コレクターズ」連載も手がけるほか、地上波ラジオ、ライブストリーミングDOMMUNEへの出演も多数。

■DOMMUNEと合わせて楽しみたい「火の鳥 未来編」を題材とした2つのプログラム

MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥連携企画

ジェフ・ミルズ presents 火の鳥 ーエレクトロニック・シンフォニカー Special Guests 上原ひろみ and LEO

手塚治虫「火の鳥 未来編」に着想を得て、ジェフ・ミルズが描き出す一夜限りの完全オリジナル公演。永遠の命、輪廻転生をテーマに据え、火の鳥の物語を壮大な音楽で奏でる。

【日程】2026年5月17日（日）

【会場】Box1000

【原作】手塚治虫「火の鳥 未来編」

【主催】MoN Takanawa: The Museum of Narratives、TBS

【企画制作】Axis Records、U/M/A/A Inc.

【企画協力】手塚プロダクション

＜通常販売＞

• 【公式】MoN Takanawaチケット（会員限定）

https://ticket.montakanawa.jp/project/UR5eawR8W6

• MoN Takanawa公式プレイガイド ゲスト販売（Fever）

https://feverup.com/m/611112

• TBSチケット

https://tickets.tbs.co.jp/jeff_mills/

＜料金＞

• プレミアムチケット（ 2 階指定席） 25,000 円 ※1 SOLD OUT

• S チケット（ 2 階指定席） 18,000 円 ※2 SOLD OUT

• Aチケット（1階スタンディング）10,000円

• U25チケット（1階スタンディング）7,000円

※1ピクチャー盤LP＋限定Tシャツ＋Jeff Millsサイン会参加券

※2ピクチャー盤LP付き

※料金は全て税込価格です。

※U25は枚数制限があります。

＜公式ウェブサイト＞

https://montakanawa.jp/programs/jeff_mills/

MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥

50年前マンガの神様・手塚治虫が、予言し創造した世界「火の鳥 未来編」が2026年、最先端のライブ空間MoN Takanawaで、新たに着彩された原稿、豪華キャストたちとともに、最新のイマーシブ・物語体験として蘇る。



【日程】2026年4月22日（水）～5月16日（土）

【会場】Box1000

【主催】MoN Takanawa: The Museum of Narratives、TBS

【企画制作】MoN Takanawa: The Museum of Narratives、TBS、Bascule Inc.

【原作】手塚治虫「火の鳥 未来編」

【制作協力】手塚プロダクション

＜料金＞

一般：4,500円・5,500円／U25：4,500円／小学生以下：3,000円

※料金は全て税込価格です。

※開催日程、出演者等によって料金が異なります。

※４歳未満のお子さまはご入場いただけません。

＜特設サイト＞

https://montakanawa.jp/programs/mangalogue_hinotori/

Appendix

MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥連携企画

ジェフ・ミルズ presents

火の鳥 ーエレクトロニック・シンフォニカー

Special Guests 上原ひろみ and LEO

◼︎Jeff Millsコメント

環境の相転移と手塚治虫の、一見遊び心のあるイメージこそが、私たち人間がそれを表現する最良の方法だ。『未来編』の物語のように、そこには希望を指し示す要素が確かに存在する。

◼︎Special Guestプロフィール・コメント

・上原ひろみ（ピアノ）

＜プロフィール＞

1979年静岡県浜松市生まれ。16歳の時にチック・コリアと共演。1999年バークリー音楽院に入学し、2003年ジャズの名門テラークより『Another Mind』で世界デビュー。2008年チック・コリアとのアルバム『Duet』を発表。2011年には『スタンリー・クラーク・バンド フィーチャリング 上原ひろみ』で第53回グラミー賞「ベスト・コンテンポラリー・ジャズ・アルバム」を受賞。2016年上原ひろみザ・トリオ・プロジェクト feat. アンソニー・ジャクソン＆サイモン・フィリップスとしてのアルバム『SPARK』がアメリカのビルボード・ジャズ総合チャートで1位を記録。2021年「東京2020オリンピック開会式」に出演。2023年映画『BLUE GIANT』では音楽監督を務め、第47回日本アカデミー賞「最優秀音楽賞」を受賞。9月には新プロジェクトHiromi’s Sonicwonderとしてのアルバム『Sonicwonderland』をリリース。アメリカの放送局NPRが企画する人気プログラム「Tiny Desk Concerts」にも出演し話題となった。ニューヨーク・ブルーノートでは日本人アーティストとして唯一20年以上も公演を成功させている。2025年にはHiromi’s Sonicwonderとしての最新作『OUT THERE』をリリース。

＜コメント＞

「火の鳥」の世界観の中、ジェフ・ミルズさんが、私、そして箏のLEOさんと創る宇宙、今からとても楽しみです。新しい美術館の匂いを感じながら、その瞬間にしか生まれないものを掴みに行きたいと思います。

・LEO（箏）

＜プロフィール＞

1998年生まれ。ジャンルを超えたボーダレスな活動で注目を集める箏奏者。

9歳より箏を始め、カーティス・パターソン、沢井一恵の両氏に師事。16 歳でくまもと全国邦楽コンクールにて史上最年少・最優秀賞・文部科学大臣賞受賞、その後東京藝術大学に入学。「情熱大陸」「題名のない音楽会」「徹子の部屋」など多くのメディアに出演。

読売日本交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団などオーケストラとの共演も多く、2024年にはヨーロッパに招聘されウィーン・コンツェルトハウス、スロヴァキア・フィルハーモニーで現地楽団と共演し好評を博した。

また、箏奏者として初めてブルーノート東京や、SUMMER SONICにも異例の出演を果たしている。

2025年にリリースされた最新アルバム『microcosm』では、フランチェスコ・トリスターノやU-zhaan、林正樹、LAUSBUB、坂東祐大、網守将平、梅井美咲など国内外の多様な音楽家との共演・共作を行うなど、実験的なコラボレーションに積極的に取り組んでいる。

出光音楽賞、神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。

＜コメント＞

ジェフ・ミルズさんが描く壮大なサウンドスケープの中で、箏という楽器の音がどのように響くのかとても楽しみです。上原ひろみさんと同じ舞台で「火の鳥」の物語を音で紡げることを光栄に思います。