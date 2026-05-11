世界コードレス電動剪定鋏市場2026-2032年：投資機会と競争環境から戦略を策定 Global Reports
コードレス電動剪定鋏世界総市場規模
コードレス電動剪定鋏とは、充電式バッテリーを動力源として枝や茎を効率的に切断する園芸・農業向けの電動工具です。コードレス電動剪定鋏は電源コードを必要としないため、果樹園、造園現場、農地など広範囲の作業環境でも高い機動性を発揮します。従来の手動剪定鋏と比較して作業負荷を大幅に軽減でき、長時間作業による手首や腕への疲労抑制にも寄与します。また、ブラシレスモーター、高耐久刃、自動安全ロック、切断径調整機能などを搭載した高性能モデルも増加しており、剪定品質と作業効率の向上が進んでいます。コードレス電動剪定鋏は、農業の省力化やスマート農業推進を背景に需要拡大が期待される製品です。
図. コードレス電動剪定鋏の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348859/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348859/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルコードレス電動剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の73.74百万米ドルから2032年には91.99百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルコードレス電動剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、農業・園芸分野における省力化需要の拡大
農業従事者の高齢化や労働力不足の進行により、省力化機器への需要が世界的に高まっています。コードレス電動剪定鋏は、従来の手動剪定作業と比較して身体負担を大幅に軽減できるため、果樹栽培、造園、園芸管理など幅広い分野で導入が進んでいます。特に長時間作業における疲労低減効果が評価されており、作業効率向上を目的とした需要拡大が市場成長を後押ししています。
2、バッテリー技術の進化による性能向上
リチウムイオン電池を中心とした蓄電技術の進歩により、コードレス電動剪定鋏の連続使用時間や出力性能が大幅に改善されています。軽量化と高容量化が進んだことで、携帯性と作業持続性が向上し、プロユーザーから一般家庭まで幅広い利用層への普及が進展しています。また、急速充電機能や交換式バッテリーの採用も、作業効率向上に寄与しています。
3、果樹栽培および高付加価値農業の拡大
果樹栽培や高品質農産物の需要増加に伴い、剪定作業の重要性が高まっています。コードレス電動剪定鋏は均一かつ精密な切断を実現できるため、樹木の品質維持や収穫量向上に貢献します。特にブドウ、リンゴ、柑橘類などの果樹農業では、作業効率と品質管理を両立できる機器として導入が拡大しており、市場成長の重要な推進要因となっています。
今後の発展チャンス
1、高齢化社会に対応した需要拡大
農業従事者や造園作業者の高齢化が進行する中、身体負担を軽減できるコードレス電動剪定鋏への需要はさらに高まる見通しです。軽量化、人間工学設計、自動切断補助機能などを備えた製品開発が進むことで、高齢者や女性作業者でも安全かつ効率的に使用できる環境が整備されます。このような省力化ニーズの増加は、市場拡大の大きな成長機会となります。
2、果樹・高付加価値農業市場の拡大
世界的な果物需要の増加や高品質農産物市場の成長により、精密な剪定作業への要求が高まっています。コードレス電動剪定鋏は均一で高精度な切断が可能であり、果樹の品質管理や収穫効率向上に貢献します。特にブドウ園、リンゴ農園、オリーブ栽培などの分野では、専門性の高い剪定機器として導入余地が拡大しています。
コードレス電動剪定鋏とは、充電式バッテリーを動力源として枝や茎を効率的に切断する園芸・農業向けの電動工具です。コードレス電動剪定鋏は電源コードを必要としないため、果樹園、造園現場、農地など広範囲の作業環境でも高い機動性を発揮します。従来の手動剪定鋏と比較して作業負荷を大幅に軽減でき、長時間作業による手首や腕への疲労抑制にも寄与します。また、ブラシレスモーター、高耐久刃、自動安全ロック、切断径調整機能などを搭載した高性能モデルも増加しており、剪定品質と作業効率の向上が進んでいます。コードレス電動剪定鋏は、農業の省力化やスマート農業推進を背景に需要拡大が期待される製品です。
図. コードレス電動剪定鋏の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348859/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルコードレス電動剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の73.74百万米ドルから2032年には91.99百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルコードレス電動剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、農業・園芸分野における省力化需要の拡大
農業従事者の高齢化や労働力不足の進行により、省力化機器への需要が世界的に高まっています。コードレス電動剪定鋏は、従来の手動剪定作業と比較して身体負担を大幅に軽減できるため、果樹栽培、造園、園芸管理など幅広い分野で導入が進んでいます。特に長時間作業における疲労低減効果が評価されており、作業効率向上を目的とした需要拡大が市場成長を後押ししています。
2、バッテリー技術の進化による性能向上
リチウムイオン電池を中心とした蓄電技術の進歩により、コードレス電動剪定鋏の連続使用時間や出力性能が大幅に改善されています。軽量化と高容量化が進んだことで、携帯性と作業持続性が向上し、プロユーザーから一般家庭まで幅広い利用層への普及が進展しています。また、急速充電機能や交換式バッテリーの採用も、作業効率向上に寄与しています。
3、果樹栽培および高付加価値農業の拡大
果樹栽培や高品質農産物の需要増加に伴い、剪定作業の重要性が高まっています。コードレス電動剪定鋏は均一かつ精密な切断を実現できるため、樹木の品質維持や収穫量向上に貢献します。特にブドウ、リンゴ、柑橘類などの果樹農業では、作業効率と品質管理を両立できる機器として導入が拡大しており、市場成長の重要な推進要因となっています。
今後の発展チャンス
1、高齢化社会に対応した需要拡大
農業従事者や造園作業者の高齢化が進行する中、身体負担を軽減できるコードレス電動剪定鋏への需要はさらに高まる見通しです。軽量化、人間工学設計、自動切断補助機能などを備えた製品開発が進むことで、高齢者や女性作業者でも安全かつ効率的に使用できる環境が整備されます。このような省力化ニーズの増加は、市場拡大の大きな成長機会となります。
2、果樹・高付加価値農業市場の拡大
世界的な果物需要の増加や高品質農産物市場の成長により、精密な剪定作業への要求が高まっています。コードレス電動剪定鋏は均一で高精度な切断が可能であり、果樹の品質管理や収穫効率向上に貢献します。特にブドウ園、リンゴ農園、オリーブ栽培などの分野では、専門性の高い剪定機器として導入余地が拡大しています。