事業用不動産特化の家賃保証「Biz保証」と小規模オフィス専門サイト「ちいきぼオフィス」を運営する株式会社セーフティーイノベーション、一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）に入会

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人自治体DX推進協議会（以下「GDX」）は、この度、事業用不動産に特化した家賃保証サービス「Biz保証」および小規模オフィス専門サイト「ちいきぼオフィス」を運営する株式会社セーフティーイノベーション（以下「セーフティーイノベーション」）の入会を受け入れましたことをお知らせいたします。

■背景と目的

各自治体では、創業支援事業計画に基づく起業家支援や、地域経済の担い手となる事業者の誘致・定着が重要テーマとなっています。一方、創業期の事業者にとって「事業用物件の確保」と「家賃保証の与信審査」は依然として大きなハードルであり、自治体・地域金融機関による支援のみでは解決しきれない課題が残されていました。

また、2026年5月施行予定の「事業性融資の推進等に関する法律」により、事業そのものの価値を担保とする「企業価値担保権」が創設されます。有形資産に乏しいスタートアップや創業期の事業者にとっては、新たな資金調達の選択肢が広がる大きな制度変化であり、自治体・地域金融機関・民間事業者が一体となった創業支援・成長支援スキーム構築の追い風となることが期待されています。

セーフティーイノベーションは、事業用不動産特化型の家賃保証「Biz保証」と、大手サイトで埋もれがちな小規模物件を扱う「ちいきぼオフィス」を通じて、創業期から成長期までの事業者に対して物件マッチングと家賃保証を一体で提供する「創業支援プラットフォーム」を展開しています。全国の主要都市において、自治体の財政負担を伴わない創業支援スキームや、地域金融機関との連携による成長期伴走モデルの構築を目指し、今回の入会に至りました。GDXの有する全国自治体ネットワークを活かし、地域の起業家・スモールビジネスを支える仕組みづくりを共同で推進してまいります。

■株式会社セーフティーイノベーションのサービス概要

「Biz保証」と「ちいきぼオフィス」が連携し、自治体の財政負担を伴わない形で実現可能な創業支援の新モデル。物件探しから信用補完までを一気通貫で提供します【Biz保証（事業用家賃保証サービス）】

店舗・事務所・倉庫といった事業用不動産に特化した家賃保証サービスです。不動産業に精通した会社が運営するAIを活用したデータ分析および反社チェック等により、スピーディーな与信判断を実現。家主・不動産会社・テナント向けに、客付けサポート、賃料相場アドバイス、設備トラブル対応、中国語通訳サポートなど、保証会社の枠を超えた付帯サービスを提供しています。また、最大30ヵ月分の保証により、貸主・事業者双方にとって安心な取引環境を提供します。

URL：https://www.s-innov.co.jp/service/

【ちいきぼオフィス】

1月にオープンした、創業期や成長期の企業が最も必要とする「50坪未満」の小規模オフィス・賃貸事務所に特化した物件情報サイトです。PCやスマートフォンから現地の空気感を確認できる「VR内見・高画質写真」や、社内決裁をスムーズにする「比較資料のワンクリック出力機能」など、スモールビジネスの物件探しを大幅に効率化する機能を備えています。

こうした独自の機能に加え、当社の事業用家賃保証「Biz保証」と組み合わせることで、創業者に必要な「最適な場所の確保」と「信用力の補完」を一体で提供。事業を立ち上げる皆様の挑戦を、物件探しからスムーズな入居まで全力で後押しします。

URL：https://www.chiikibo.com/

■ 会社概要

事業用賃貸の課題を保証領域から解決することをミッションに、事業用不動産特化型の家賃保証サービス「Biz保証」を運営。2026年1月には小規模オフィス専門サイト「ちいきぼオフィス」をリリースし、不動産業者・ビルオーナー・テナントの三者に対して、物件マッチングと家賃保証を一体で提供する「創業支援プラットフォーム」を展開しています。宅地建物取引業免許：国土交通大臣（1）第11096号。

URL：https://www.s-innov.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX事務局）

TEL：03-6683-0106 Email：info@gdx.or.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



【問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）

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03-6683-0106 ／ info@gdx.or.jp

https://www.gdx.or.jp