【JOSHU RYDEEN】82Worksとのパートナーシップ契約締結のお知らせ

有限会社ジェイ・スピリットパートナーシップ締結 農業とスポーツの力で、地域に新たな価値を

3人制女子プロバスケットボールチーム「JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）」は、このたび株式会社82Works（本社：山梨県大月市、代表取締役 林 佑哉）と、地域のスポーツ振興および地域活性化の推進に向けたパートナーシップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本パートナーシップ契約を通じて、スポーツを通じた地域活性化、青少年の健全育成、地域イベントへの参加・協力など、地域社会への貢献活動を連携して行ってまいります。

株式会社82Worksは、山梨県大月市を拠点とする農業法人として、農産物の生産に加え、農業分野における人材派遣や野菜の流通などを手掛け、地域や業界の課題解決に取り組んでいる企業です。

また、スポーツ分野においても活動の幅を広げており、サッカークラブ（FC岐阜）の支援や岐阜県での新たな農業法人設立などを通じて、スポーツと地域の発展に貢献しています。

農業を通じて地域に価値を提供する企業と、スポーツの力で地域を元気にすることを目指すスポーツチームが連携することで、新たな価値創出につなげていきたいという想いから、本パートナーシップ契約の締結に至りました。

JOSHU RYDEENは、群馬県太田市を拠点に東毛地区全域で活動する3人制女子プロバスケットボールチームとして、スポーツの力で地域に貢献し、多くの方々に応援していただけるクラブを目指してまいります。

本パートナーシップを機に、株式会社82Worksと共に、スポーツと農業の両面から地域に根ざした活動を一層推進してまいります。

■株式会社82Works 代表取締役 林 佑哉 様 コメント

今回、株式会社82WorksがJOSHU RYDEENのパートナーとなれることを大変光栄に思います。松原代表の情熱に強く惹かれ、私たちも共に成長したいという思いでプロジェクトの参加を決めました。

チームには選手の活躍はもちろん、スポーツの持つ社会的価値の発揮や地域貢献、未来のスポーツマン育成への取り組みにも期待しています。我々パートナーもチームと同じ目線で、伴走的に応援し続けたいと思います。

株式会社82Worksは山梨県大月市の農業法人で、生産だけでなく、農家向けの人材派遣や野菜流通なども手掛け、事業を通して課題の解決に取り組んでいます。今回のパートナーシップを通じて、スポーツと農業の両面から地域に新たな価値を創出できることを願っています。

■JOSHU RYDEEN 代表 松原貴弘 コメント

このたび、株式会社82Worksとパートナーシップ契約を締結できたことを大変心強く感じております。

農業という地域に根ざした産業を支える企業と連携させていただけることは、クラブにとって新たな可能性につながるものと考えております。

本パートナーシップを通じて、スポーツの力で地域を元気にし、子どもたちに夢や目標を与えられるような活動を共に行ってまいります。

今後ともご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

■株式会社82Works 会社概要

会社名：株式会社82Works

所在地：山梨県大月市

代表者：代表取締役 林 佑哉

事業内容：農業生産、農業人材派遣、農産物流通 等

URL：https://82works.jp/

■JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）について

JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）は、群馬県太田市を拠点に東毛地区（太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・みどり市・邑楽郡）で活動する、3人制女子プロバスケットボールチームです。

「スポーツの力で“日本一”地域に貢献し、その価値を社会全体に届ける」という理念のもと、競技活動だけでなく、地域貢献活動、バスケットボール教室、イベント参加など、地域に密着した活動を行っています。

■本件に関するお問い合わせ先

JOSHU RYDEEN 事務局

（運営：Nippon Challengers）

代表：松原 貴弘

Email：info@nipponchallengers.jp