“配信を辞めずに働く”選択肢を広げる。ClimB Production、所属VTuberを起用した転職支援サービス広告を展開

ClimB production配信者向け転職支援サムネイル

ClimB Productionは、株式会社ジオエージェントが提供する配信者向け転職支援サービスにおいて、

所属ライバーを起用した広告施策を実施しました。

本施策では、ClimB Production所属のユニット

「Quin'sMore」より、あおすずあさぎ、もりのろうる、

またASMR配信者の 闇紫いとな が広告に出演。

配信活動を続けながら就職・転職を考える方に向けて、

サービスの認知拡大を目的とした広告展開を行っています。

本サービスは、配信活動を続けながら働きたい方に向けて、

副業可求人を中心に転職相談を行うものです。

LP上でも「配信と両立できる副業可の会社」を紹介する転職エージェントとして案内されています。

配信を続けながら就職する人のための転職支援

配信を続けながら就職する人のための転職支援

https://clshift.com/streamer-job/

なお、転職相談・求人紹介・キャリア支援は株式会社ジオエージェントが提供し、

ClimB ProductionおよびClshiftは広告出演、LP制作、広告導線設計、集客支援を担当しています。

取り組みの背景

VTuber、Vライバー、ゲーム配信者、ASMR配信者、動画投稿者など、個人で発信活動を行う人は年々増えています。

一方で、配信活動だけで生活を安定させることは簡単ではありません。

活動を継続したい気持ちがあっても、

収入面や将来の働き方に不安を抱える配信者は少なくありません。

また、求人票に「副業可」と書かれていても、実際に配信活動が認められるのか、

活動時間と仕事を両立できるのか、面接時にどのように伝えればよいのかなど、

配信者ならではの悩みがあります。

今回の広告施策では、実際に配信活動を行うClimB Production所属ライバーを起用することで、

配信者にとって身近で伝わりやすい形で、転職支援サービスの認知拡大を図ります。

ClimB Productionは、VTuber・Vライバーのマネジメントや企画制作を行う中で得た知見を活かし、配信者の活動継続につながる広告・PR施策を支援してまいります。

あおすずあさぎ

広告起用ライバーClimB Production所属ライバー 左から もりのろうる、あおすずあさぎ、闇紫いとな

Quin'sMoreの海担当

オカリナ演奏を中心に活動するVTuber。音楽・雑談・企画配信などを通じて、

幅広い層に親しみやすい発信を行っています。

あおすずあさぎYouTube(https://youtube.com/@aosuzuasagi?si=zZ7GgcO18tCl832V)

もりのろうる

Quin'sMoreの山担当。

食べ物や日常感のある企画を軸に活動するVTuber。

視聴者との距離感の近い配信スタイルを強みとしています。

もりのろうるYouTube(https://youtube.com/@low_morino?si=om4uSpEt_jif3wUE)

闇紫いとな

ASMR配信者。

落ち着いた声や空気感を活かした配信を行い、リラックスできるコンテンツを届けています。

闇紫いとなYouTube(https://youtube.com/@itona_yamimura?si=T9Nwv2HtKC5x2-xs)

サービスについて転職エージェントLP

本サービスは、配信活動を続けながら就職・転職を目指す方向けの転職支援サービスです。

副業可の求人を中心に、配信活動との両立を前提とした働き方を相談できます。

LP上では、完全在宅のIT系営業、建設現場サポート事務、

ネット広告・サイト運営サポート、営業サポート事務などの求人例が掲載されています。

また、国家資格キャリアコンサルタントによる相談対応や、

これまで1,000人以上の相談実績についても紹介されています。

※求人紹介には条件があります。

※本サービスは就職・内定を保証するものではありません。

※転職相談・求人紹介は株式会社ジオエージェントが提供します。

代表コメントClimB Productionロゴ

ClimB Production 代表 は、次のようにコメントしています。

VTuber・配信者の活動支援に関わる中で、活動を続けたい一方、

収入面や将来の働き方に不安を抱える方が多いと感じてきました。

今回、株式会社ジオエージェント様が提供する

配信者向け転職支援サービスにおいて、

ClimB Production所属ライバーの広告起用と、

ClshiftによるLP制作・広告導線設計を担当いたしました。

“配信を辞めるか、働くか”ではなく、“働きながら配信を続ける”

という選択肢を届けられるよう、

今後も配信者領域に特化した広告・PR支援を行ってまいります。

サービスページ

LPスクリーンショット

配信を続けながら就職する人のための転職支援

https://clshift.com/streamer-job/

ClimB Production

会社・ブランド概要役割分担図

ClimB Productionは、VTuber・Vライバーのマネジメント、

企画制作、広告・PR支援を行うVTuber事務所です。

所属ライバーの活動支援に加え、VTuber・配信者を起点とした

広告施策、企画設計、プロモーション支援を行っています。

Clshift

Clshiftは、ClimB Productionが展開するLP制作・広告運用支援ブランドです。

小規模な広告テストからLP制作、広告導線設計、改善運用までを支援し、サービスや商品の認知拡大・問い合わせ獲得をサポートします。

株式会社ジオエージェント

株式会社ジオエージェントは、転職支援・キャリア支援を行う企業です。

本プロジェクトでは、求職者への転職相談、求人紹介、キャリア支援を担当しています。

本件に関するお問い合わせ

ClimB Production

メール：contact@climb-production.com

URL：ClimB Productionお問い合わせページ(https://www.climb-production.com/blank-5)