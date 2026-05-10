“配信を辞めずに働く”選択肢を広げる。ClimB Production、所属VTuberを起用した転職支援サービス広告を展開
配信者向け転職支援サムネイル
ClimB Productionは、株式会社ジオエージェントが提供する配信者向け転職支援サービスにおいて、
所属ライバーを起用した広告施策を実施しました。
本施策では、ClimB Production所属のユニット
「Quin'sMore」より、あおすずあさぎ、もりのろうる、
またASMR配信者の 闇紫いとな が広告に出演。
配信活動を続けながら就職・転職を考える方に向けて、
サービスの認知拡大を目的とした広告展開を行っています。
本サービスは、配信活動を続けながら働きたい方に向けて、
副業可求人を中心に転職相談を行うものです。
LP上でも「配信と両立できる副業可の会社」を紹介する転職エージェントとして案内されています。
配信を続けながら就職する人のための転職支援
配信を続けながら就職する人のための転職支援
https://clshift.com/streamer-job/
なお、転職相談・求人紹介・キャリア支援は株式会社ジオエージェントが提供し、
ClimB ProductionおよびClshiftは広告出演、LP制作、広告導線設計、集客支援を担当しています。
取り組みの背景
VTuber、Vライバー、ゲーム配信者、ASMR配信者、動画投稿者など、個人で発信活動を行う人は年々増えています。
一方で、配信活動だけで生活を安定させることは簡単ではありません。
活動を継続したい気持ちがあっても、
収入面や将来の働き方に不安を抱える配信者は少なくありません。
また、求人票に「副業可」と書かれていても、実際に配信活動が認められるのか、
活動時間と仕事を両立できるのか、面接時にどのように伝えればよいのかなど、
配信者ならではの悩みがあります。
今回の広告施策では、実際に配信活動を行うClimB Production所属ライバーを起用することで、
配信者にとって身近で伝わりやすい形で、転職支援サービスの認知拡大を図ります。
ClimB Productionは、VTuber・Vライバーのマネジメントや企画制作を行う中で得た知見を活かし、配信者の活動継続につながる広告・PR施策を支援してまいります。
広告起用ライバー
ClimB Production所属ライバー 左から もりのろうる、あおすずあさぎ、闇紫いとな
あおすずあさぎ
Quin'sMoreの海担当
オカリナ演奏を中心に活動するVTuber。音楽・雑談・企画配信などを通じて、
幅広い層に親しみやすい発信を行っています。
あおすずあさぎYouTube(https://youtube.com/@aosuzuasagi?si=zZ7GgcO18tCl832V)
もりのろうる
Quin'sMoreの山担当。
食べ物や日常感のある企画を軸に活動するVTuber。
視聴者との距離感の近い配信スタイルを強みとしています。
もりのろうるYouTube(https://youtube.com/@low_morino?si=om4uSpEt_jif3wUE)
闇紫いとな
ASMR配信者。
落ち着いた声や空気感を活かした配信を行い、リラックスできるコンテンツを届けています。
闇紫いとなYouTube(https://youtube.com/@itona_yamimura?si=T9Nwv2HtKC5x2-xs)
サービスについて
転職エージェントLP
本サービスは、配信活動を続けながら就職・転職を目指す方向けの転職支援サービスです。
副業可の求人を中心に、配信活動との両立を前提とした働き方を相談できます。
LP上では、完全在宅のIT系営業、建設現場サポート事務、
ネット広告・サイト運営サポート、営業サポート事務などの求人例が掲載されています。
また、国家資格キャリアコンサルタントによる相談対応や、
これまで1,000人以上の相談実績についても紹介されています。
※求人紹介には条件があります。
※本サービスは就職・内定を保証するものではありません。
※転職相談・求人紹介は株式会社ジオエージェントが提供します。
代表コメント
ClimB Productionロゴ
ClimB Production 代表 は、次のようにコメントしています。
VTuber・配信者の活動支援に関わる中で、活動を続けたい一方、
収入面や将来の働き方に不安を抱える方が多いと感じてきました。
今回、株式会社ジオエージェント様が提供する
配信者向け転職支援サービスにおいて、
ClimB Production所属ライバーの広告起用と、
ClshiftによるLP制作・広告導線設計を担当いたしました。
“配信を辞めるか、働くか”ではなく、“働きながら配信を続ける”
という選択肢を届けられるよう、
今後も配信者領域に特化した広告・PR支援を行ってまいります。
サービスページ
LPスクリーンショット
配信を続けながら就職する人のための転職支援
https://clshift.com/streamer-job/
会社・ブランド概要
役割分担図
ClimB Production
ClimB Productionは、VTuber・Vライバーのマネジメント、
企画制作、広告・PR支援を行うVTuber事務所です。
所属ライバーの活動支援に加え、VTuber・配信者を起点とした
広告施策、企画設計、プロモーション支援を行っています。
Clshift
Clshiftは、ClimB Productionが展開するLP制作・広告運用支援ブランドです。
小規模な広告テストからLP制作、広告導線設計、改善運用までを支援し、サービスや商品の認知拡大・問い合わせ獲得をサポートします。
株式会社ジオエージェント
株式会社ジオエージェントは、転職支援・キャリア支援を行う企業です。
本プロジェクトでは、求職者への転職相談、求人紹介、キャリア支援を担当しています。
本件に関するお問い合わせ
ClimB Production
メール：contact@climb-production.com
URL：ClimB Productionお問い合わせページ(https://www.climb-production.com/blank-5)