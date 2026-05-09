伊達さゆり、梅原裕一郎、花澤香菜、高木渉ら出演！オーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』の主題歌となる迷路ソマリ（CV.伊達さゆり）が歌う「ねこまちロリポップ！」が配信決定！！

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ライブ・ビューイング・ジャパン


伊達さゆりが担当する迷路ソマリが歌う「ねこまちロリポップ！」が各音楽配信サービスより配信が決定！5月10日(日)0時より配信開始いたします！


今年の2月22日(日)“ネコの日”に発売したオーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』エムカードに収録された主題歌で、ソマリの歌声と相俟ってポップでキュートなかわいらしい１曲となっております。ぜひたくさんお聴きください！！



『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』とは、 “日本近代詩の父”と称される詩人・萩原朔太郎による唯一の小説『猫町』の世界観を元にした、昭和モダン×猫のオリジナルコンテンツです。


猫のみが暮らす街「猫町」が舞台の、スリル・ショック・サスペンスな探偵奇譚。


主人公・迷路ソマリと相棒・雨宮将太、雨路探偵事務所の二匹が個性豊かなキャラクターたちと共に、「猫町」を舞台に繰り広げられる様々な事件に挑みます。



今回のオーディオドラマでは、迷路ソマリと⾬宮将太の事務所「⾬路探偵事務所」に幽霊騒動の相談が舞い込み、「猫町」の住人である、財部梨杏やサクタローに協力してもらいながら、捜査を進めていき、事件解決を目指す奇想天外な物語に加え、「猫町」で起こる日常を描いた物語を2本収録。


さらに、人気イラストレーターなもり氏の書き下ろししたかわいいイラストが目印です！



また、9月15日(火)～20日(日)に池袋・あうるすぽっとにて朗読劇の新作公演も上演いたします。


今後もいろいろ展開していくネコたん！にぜひご注目ください！



【楽曲情報】


■「ねこまちロリポップ！」


作詞：Safari Natsukawa


作曲・編曲：いともなゆ


歌：迷路ソマリ（CV.伊達さゆり）



Recorded at Studio Earkth


Recorded by 武岡博紀


Mixed by 春川仁志


Sound Produced by 福森優光(sixth floor)


Mastered by 田中龍一(MIXER'S LAB)



配信リンク：https://lnk.to/Nekomachi_lollipopPR


リリックビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=3DBvFZKSqao


【商品概要】



■オーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』「化け猫幽霊事件の巻」エムカード


（発売元：（株）ライブ・ビューイング・ジャパン/（株）Alice）


※M∞CARD（エムカード）とは、QRコードおよびURLからアクセスして、PINコードを入力し、


スマホやPCでダウンロードしてお楽しみ頂けるカードです。https://m-card.info/


■出演キャスト


迷路ソマリ（まよいじそまり）：CV.伊達さゆり


⾬宮将太（あめみやしょうた）︓CV.梅原裕一郎


財部梨杏（さいべりあん）︓CV.花澤香菜


サクタロー︓CV.高木渉




■収録内容


1. 化け猫幽霊事件の巻


2. ねこまちロリポップ！（歌：迷路ソマリ（CV.伊達さゆり））


3. 菓子箱ノ中身盗難事件の巻



■販売価格：3,300円(税込)



■取り扱いストア一覧


・ネコたん！公式ストア


https://neko-tan.stores.jp/items/69899f9ce4ecdd0729ed292e(https://neko-tan.stores.jp/items/69899f9ce4ecdd0729ed292e)


・Apollo Bay official store


https://store.plusmember.jp/shop/products/detail.php?product_id=103279(https://store.plusmember.jp/shop/products/detail.php?product_id=103279)


・A!SMART


（国内）https://www.asmart.jp/shop/nekotan/product/10049719(https://www.asmart.jp/shop/nekotan/product/10049719)


（海外）https://www.asmart.jp/en/shop/nekotan/product/10049719(https://www.asmart.jp/en/shop/nekotan/product/10049719)



オーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』
公式X：@neko_tan_ADinfo


(C)ネコたん！パートナーズ


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