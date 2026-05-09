伊達さゆり、梅原裕一郎、花澤香菜、高木渉ら出演！オーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』の主題歌となる迷路ソマリ（CV.伊達さゆり）が歌う「ねこまちロリポップ！」が配信決定！！

ライブ・ビューイング・ジャパン

伊達さゆりが担当する迷路ソマリが歌う「ねこまちロリポップ！」が各音楽配信サービスより配信が決定！5月10日(日)0時より配信開始いたします！

今年の2月22日(日)“ネコの日”に発売したオーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』エムカードに収録された主題歌で、ソマリの歌声と相俟ってポップでキュートなかわいらしい１曲となっております。ぜひたくさんお聴きください！！

『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』とは、 “日本近代詩の父”と称される詩人・萩原朔太郎による唯一の小説『猫町』の世界観を元にした、昭和モダン×猫のオリジナルコンテンツです。

猫のみが暮らす街「猫町」が舞台の、スリル・ショック・サスペンスな探偵奇譚。

主人公・迷路ソマリと相棒・雨宮将太、雨路探偵事務所の二匹が個性豊かなキャラクターたちと共に、「猫町」を舞台に繰り広げられる様々な事件に挑みます。

今回のオーディオドラマでは、迷路ソマリと⾬宮将太の事務所「⾬路探偵事務所」に幽霊騒動の相談が舞い込み、「猫町」の住人である、財部梨杏やサクタローに協力してもらいながら、捜査を進めていき、事件解決を目指す奇想天外な物語に加え、「猫町」で起こる日常を描いた物語を2本収録。

さらに、人気イラストレーターなもり氏の書き下ろししたかわいいイラストが目印です！

また、9月15日(火)～20日(日)に池袋・あうるすぽっとにて朗読劇の新作公演も上演いたします。

今後もいろいろ展開していくネコたん！にぜひご注目ください！

【楽曲情報】

■「ねこまちロリポップ！」

作詞：Safari Natsukawa

作曲・編曲：いともなゆ

歌：迷路ソマリ（CV.伊達さゆり）

Recorded at Studio Earkth

Recorded by 武岡博紀

Mixed by 春川仁志

Sound Produced by 福森優光(sixth floor)

Mastered by 田中龍一(MIXER'S LAB)

配信リンク：https://lnk.to/Nekomachi_lollipopPR

リリックビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=3DBvFZKSqao

【商品概要】

■オーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』「化け猫幽霊事件の巻」エムカード

（発売元：（株）ライブ・ビューイング・ジャパン/（株）Alice）

※M∞CARD（エムカード）とは、QRコードおよびURLからアクセスして、PINコードを入力し、

スマホやPCでダウンロードしてお楽しみ頂けるカードです。https://m-card.info/

■出演キャスト

迷路ソマリ（まよいじそまり）：CV.伊達さゆり

⾬宮将太（あめみやしょうた）︓CV.梅原裕一郎

財部梨杏（さいべりあん）︓CV.花澤香菜

サクタロー︓CV.高木渉

他

■収録内容

1. 化け猫幽霊事件の巻

2. ねこまちロリポップ！（歌：迷路ソマリ（CV.伊達さゆり））

3. 菓子箱ノ中身盗難事件の巻

■販売価格：3,300円(税込)

■取り扱いストア一覧

・ネコたん！公式ストア

https://neko-tan.stores.jp/items/69899f9ce4ecdd0729ed292e(https://neko-tan.stores.jp/items/69899f9ce4ecdd0729ed292e)

・Apollo Bay official store

https://store.plusmember.jp/shop/products/detail.php?product_id=103279(https://store.plusmember.jp/shop/products/detail.php?product_id=103279)

・A!SMART

（国内）https://www.asmart.jp/shop/nekotan/product/10049719(https://www.asmart.jp/shop/nekotan/product/10049719)

（海外）https://www.asmart.jp/en/shop/nekotan/product/10049719(https://www.asmart.jp/en/shop/nekotan/product/10049719)

オーディオドラマ『ネコたん！～猫町怪異奇譚～』

公式X：@neko_tan_ADinfo

(C)ネコたん！パートナーズ

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