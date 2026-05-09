eスポーツチーム「REJECT」所属選手・ストリーマーが『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属選手・ストリーマーが、2026年5月10日（日）に開催される『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場することをお知らせいたします。

■ 「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー」について

「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー」は、『ストリートファイター6』の公式大会シリーズ「CAPCOM Pro Tour 2026」における地域予選大会です。2026年5月から12月にかけて世界25地域で開催され、各地域から選出された合計26名のトッププレイヤーが、世界大会『CAPCOM CUP 13』への出場権を獲得します。

各地域では予選トーナメントが全5回実施され、選手は成績に応じてWorld Warrior地域ポイントを獲得します。2026年シーズンでは、任意の3大会の成績に基づく合計ポイント上位8名が地域決勝へ進出し、『CAPCOM CUP 13』出場をかけて争います。

また、日本は「Super Region」に指定されており、5大会すべての合計ポイントで最も多くのポイントを獲得した選手にも追加で『CAPCOM CUP 13』出場権が付与されます。

REJECT所属選手・ストリーマーも、世界大会出場を目指して本大会へ挑みます。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回

■ 開催日：2026年5月10日(日)

■ 公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/cpt-news/jp/c15932/

■ 公式配信:

YouTube：https://www.youtube.com/c/CapcomFightersJP

Twitch：https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

【REJECT 出場選手一覧】

STREET FIGHTER 6

■ ひなお（@hinatoo02(https://x.com/hinatoo02)）

■ tako（@tako956402(https://x.com/tako956402)）

■ 雄次郎（@Yujiro2929(https://x.com/Yujiro2929)）

■ eguto（@masima1123(https://x.com/masima1123)）

■ YAS（@YAS_jittyoku(https://x.com/YAS_jittyoku)）

■ハイタニ(@hai090(https://x.com/hai090))

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip