【愛知県・知多半島】天気予報で決まるレイトチェックアウト。海辺のリゾートで“ゆとりある朝”を提供する新プランを開始

ウッドデザインパーク株式会社

～Glamping&Resort～ WOOD DESIGN PARK NOMA（所在地：愛知県知多郡美浜町）は、天気予報に応じてチェックアウト時間が延長される新宿泊プラン「レイトチェックアウト特典付きプラン」の提供を開始いたしました。

本プランは、当日12:00時点の天気予報を基準とし、翌日午前中に一定の降水予報が確認された場合、通常10:00のチェックアウトを11:00まで延長するものです。

天候によって滞在の満足度が左右されやすい海辺の立地において、より快適で余裕のある時間の過ごし方を提供することを目的としています。

客室はすべて海を望むロケーションに位置し、トルコ家具を基調とした上質な空間で、日常から離れた特別なひとときをお楽しみいただけます。

本プランでは、時間に追われることのない朝のひとときを通じて、より深いリラクゼーション体験を提供いたします。

【プラン概要】

・当日12:00時点の天気予報に基づき判定

・翌日10:00時点の降水量予報が5mm以上の場合に適用

・チェックアウト時間を最大11:00まで延長

・土曜日チェックインは対象外

・実際の天候に関わらず、予報に基づき適用いたします

知多半島の海辺で過ごす、時間に追われない穏やかな朝。

晴れの日はもちろん、雨の日だからこそ感じられる静かな贅沢を、ぜひWOOD DESIGN PARK NOMAでご体感ください。

ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/253071/stay

【運営会社】

ウッドデザインパーク株式会社

https://wood-designpark.jp

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/

～Glamping＆Resort～WOOD DESIGN PARK NOMA 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/resortnoma/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/

【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21

【お問い合わせ先】

mail : nomaresort@wood-designpark.jp

tel : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）

【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分