【学術論文発表済】福岡県北九州市のバザルト(R)ブライダルケアが20代の体脂肪・むくみ・体型に変化。週2回9ヶ月ので筋肉量を維持したまま脂肪量9kg減・ドレス映えするメリハリラインを実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】福岡県北九州市のバザルト(R)ブライダルケアが20代の体脂肪・むくみ・体型に変化。週2回9ヶ月ので筋肉量を維持したまま脂肪量9kg減・ドレス映えするメリハリラインを実現した最新症例を公開