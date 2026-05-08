【学術論文発表済】福岡県北九州市のバザルト(R)ブライダルケアが20代の体脂肪・むくみ・体型に変化。週2回9ヶ月ので筋肉量を維持したまま脂肪量9kg減・ドレス映えするメリハリラインを実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――福岡県北九州市・Ladouceurの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、福岡県北九州市のサロン『Ladouceur』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、挙式を3ヶ月後に控えた20代女性です。身長163cm・体重62kg、二の腕や全身のむくみと理想体重（48kg）とのギャップに悩まれており、来店時点ですでに他店エステに100万円以上をかけていたお客様でした。管理栄養士による食事管理も並行して取り組まれていました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを週2回のペースで継続実施。コロナ禍による挙式の延期が重なり、結果として9ヶ月間の継続ケアとなりました。
初回来店（2月22日）から約2.5ヶ月経過時点（5月3日）での計測結果は以下のとおりです。体重60.2kg→51.3kg、体脂肪率35.4%→23.5%、脂肪量21.3kg→12.1kgと大幅に減少。一方で筋肉量36.7kg→36.9kg、除脂肪量38.9kg→39.2kgとほぼ維持。部分痩せではなく、ドレス映えする全体のメリハリラインが整いました。
お客様は「施術が進むにつれて、身体の変化だけでなく気持ちまで落ち着いていくのを感じました。元に戻るのが怖い、このまま維持したい、できるならもっときれいに痩せたいと思えるほど、自分の変化を実感できました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ボディトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Ladouceur（福岡県北九州市）
URL：https://reservia.jp/shop/reserve/2e7e2af478
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347327/images/bodyimage1】
「気持ちいいのに身体が細くなる。その体感が忘れられず、虜になりました。」
福岡県北九州市の『Ladouceur』オーナー・上村氏がバザルト(R)に出会ったのは、講座開講の知らせがあった頃のことでした。「これは何だろう」という強い引力を感じて受講を決め、初めてボディ施術を受けた際の「気持ちいいのに身体が細くなり、軽くなる感覚」に深く感動。その体感が忘れられず、結果の出やすさと心地よさを兼ね備えた技術として導入を決意しました。
「ブライダルでいえば、短期間でも変化が見えやすく、期限のあるお客様にも提案しやすい。温めながら整えるため負担感が少なく、二の腕・背中・ウエストなど継続しないとなかなか結果が出にくい部位にもアプローチしやすいことが大きな強みです」と上村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、上村氏はこう語ります。「頑張っているのに結果につながりにくい方、挙式までにラインを整えたい方にこそ知ってほしい施術です。ただ痩せるだけでなく、女性らしいメリハリを残しながら美しく整えていけるのがバザルト(R)の大きな魅力です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式を控えた20代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを週2回・約2.5ヶ月継続することで、筋肉量を維持したまま体脂肪率35.4%→23.5%・脂肪量9kg超の減少が数値で確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら高い再現性をもって結果が発揮されていることを示す、極めて具体性の高い一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、福岡県北九州市のサロン『Ladouceur』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、挙式を3ヶ月後に控えた20代女性です。身長163cm・体重62kg、二の腕や全身のむくみと理想体重（48kg）とのギャップに悩まれており、来店時点ですでに他店エステに100万円以上をかけていたお客様でした。管理栄養士による食事管理も並行して取り組まれていました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを週2回のペースで継続実施。コロナ禍による挙式の延期が重なり、結果として9ヶ月間の継続ケアとなりました。
初回来店（2月22日）から約2.5ヶ月経過時点（5月3日）での計測結果は以下のとおりです。体重60.2kg→51.3kg、体脂肪率35.4%→23.5%、脂肪量21.3kg→12.1kgと大幅に減少。一方で筋肉量36.7kg→36.9kg、除脂肪量38.9kg→39.2kgとほぼ維持。部分痩せではなく、ドレス映えする全体のメリハリラインが整いました。
お客様は「施術が進むにつれて、身体の変化だけでなく気持ちまで落ち着いていくのを感じました。元に戻るのが怖い、このまま維持したい、できるならもっときれいに痩せたいと思えるほど、自分の変化を実感できました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ボディトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Ladouceur（福岡県北九州市）
URL：https://reservia.jp/shop/reserve/2e7e2af478
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347327/images/bodyimage1】
「気持ちいいのに身体が細くなる。その体感が忘れられず、虜になりました。」
福岡県北九州市の『Ladouceur』オーナー・上村氏がバザルト(R)に出会ったのは、講座開講の知らせがあった頃のことでした。「これは何だろう」という強い引力を感じて受講を決め、初めてボディ施術を受けた際の「気持ちいいのに身体が細くなり、軽くなる感覚」に深く感動。その体感が忘れられず、結果の出やすさと心地よさを兼ね備えた技術として導入を決意しました。
「ブライダルでいえば、短期間でも変化が見えやすく、期限のあるお客様にも提案しやすい。温めながら整えるため負担感が少なく、二の腕・背中・ウエストなど継続しないとなかなか結果が出にくい部位にもアプローチしやすいことが大きな強みです」と上村氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、上村氏はこう語ります。「頑張っているのに結果につながりにくい方、挙式までにラインを整えたい方にこそ知ってほしい施術です。ただ痩せるだけでなく、女性らしいメリハリを残しながら美しく整えていけるのがバザルト(R)の大きな魅力です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式を控えた20代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを週2回・約2.5ヶ月継続することで、筋肉量を維持したまま体脂肪率35.4%→23.5%・脂肪量9kg超の減少が数値で確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら高い再現性をもって結果が発揮されていることを示す、極めて具体性の高い一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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