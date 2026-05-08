5月9日発売のアニメディア6月号、表紙は『鳴潮』、Wカバーは『魔法の姉妹ルルットリリィ』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年6月号を5月9日に発売いたします。
アニメディア6月号のカバー（表紙）は『鳴潮』。緋雪と漂泊者の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『魔法の姉妹ルルットリリィ』より、野々山 風と野々山 流が登場。
◎『鳴潮』2周年記念大特集！
漂泊者協会 アニメディア支部
希望の灯が集う 学園の活動記録
●鳴潮
[立花慎之介、戸松 遥、伊藤美来、佐藤聡美][開発秘話 独占スタッフインタビュー]
◎「ぴえろ魔法少女シリーズ」新作記念大特集
近くて遠い魔法の姉妹の
お互い誰にも言えないヒミツ
●魔法の姉妹ルルットリリィ
[橘 めい×小鹿なお、七海ひろき×茅野愛衣、和泉風花×廣原ふう]
◎劇場版『名探偵コナン』深掘りロングインタビュー特集
駆け抜けろ！ ミステリーハイウェイ Reride!!
●名探偵コナン ハイウェイの堕天使
[高山みなみ、沢城みゆき、日高のり子]
◎拳で語れ！ リングで舞え！ 天下一ライバル武闘会
●とんがり帽子のアトリエ
[本村玲奈×花江夏樹]
●TVアニメ『キルアオ』
[三瓶由布子]
●ダイヤのA actII -Second Season-
[逢坂良太]
●『魔入りました！入間くん』第4シリーズ
[村瀬 歩×木村良平×朝井彩加]
●日本三國
[長嶝高士]
●あかね噺
[永瀬アンナ]
◎ユニークメイクアップ！
一歩踏み出す自分だけの魔法
●NEEDY GIRL OVERDOSE
[永瀬アンナ]
●春夏秋冬代行者 春の舞
[上坂すみれ×馬場蘭子]
●おねがいアイプリ
[丸岡和佳奈]
●『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編
[黒沢ともよ]
◎JUNE超えてCUNE(ハート)
永久に契り！ 宣言
●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇
●鎧真伝サムライトルーパー
◎短期集中連載
ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ陸
●超かぐや姫！
◎DIGIMON BREAK TIME【第7回】
●DIGIMON BEATBREAK
◎what's up? パラライ【第66回】
●Paradox Live
[天月、北村 諒]
◎たんプリひみつ解明SHOW
●名探偵プリキュア！
◎Gala of IDOLIZE【第3回】
●I.ADORE
[峯田大夢×橘 龍丸×宮崎雅也]
◎刀剣高札場【第19回】
●刀剣乱舞ONLINE
[岩中睦樹、下野 紘]
◎アニメディアミュージックステーション
●前橋ウィッチーズ
[春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南]
◎春アニメ新発見特集
緊急SCOOP! フシギ現象を追え
●黄泉のツガイ
[小野賢章×宮本侑芽]
● TVアニメ『MAO』
[梶 裕貴]
◎ラブコメアニメ特集
目指せハピエン！ 不器用ラブを愛でる会
●カナン様はあくまでチョロい
[古賀 葵]
◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!
●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２
[花輪英司]
◎設定資料集
●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！
◎プロセカの知りたいセカイ vol.42
●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
◎ストリートバスケでゼロから這い上がる、落ちこぼれたち
●ZERO RISE
[笹森裕貴]
◎旅立ちの、そのときまで
「最高の時間」を、傍で
●舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編
[北川尚弥×大森夏向]
◎心あずけて、留守あずかって──!?
●ミュージカル「忍たま乱太郎」第16弾 タソガレドキで忍者修行！
[西岡諒佑×大谷 誠]
◆別冊付録1
オリジナルB3ポスター
・鳴潮
◆別冊付録2
オリジナルB3ポスター
・魔法の姉妹ルルットリリィ
・春夏秋冬代行者 春の舞
◆綴じ込み付録1
キャラクターカード
・鳴潮
◆綴じ込み付録2
メモリアルフォトカード
・時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇
◆ピンナップ
・とんがり帽子のアトリエ
・鎧真伝サムライトルーパー
・NEEDY GIRL OVERDOSE
・『魔入りました！入間くん』第4シリーズ
◆『アニメディア6月号』
発売日：2026年5月9日（土）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,200円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行元：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
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超！アニメディア：https://cho-animedia.jp/
アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/
ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html
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■本リリースに関するお問合せ
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