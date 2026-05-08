5月9日発売のアニメディア6月号、表紙は『鳴潮』、Wカバーは『魔法の姉妹ルルットリリィ』！

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株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年6月号を5月9日に発売いたします。







アニメディア6月号のカバー（表紙）は『鳴潮』。緋雪と漂泊者の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『魔法の姉妹ルルットリリィ』より、野々山 風と野々山 流が登場。



◎『鳴潮』2周年記念大特集！


漂泊者協会 アニメディア支部


希望の灯が集う 学園の活動記録


●鳴潮


[立花慎之介、戸松 遥、伊藤美来、佐藤聡美][開発秘話 独占スタッフインタビュー]



◎「ぴえろ魔法少女シリーズ」新作記念大特集


近くて遠い魔法の姉妹の


お互い誰にも言えないヒミツ


●魔法の姉妹ルルットリリィ


[橘 めい×小鹿なお、七海ひろき×茅野愛衣、和泉風花×廣原ふう]



◎劇場版『名探偵コナン』深掘りロングインタビュー特集


駆け抜けろ！ ミステリーハイウェイ Reride!!


●名探偵コナン ハイウェイの堕天使


[高山みなみ、沢城みゆき、日高のり子]



◎拳で語れ！ リングで舞え！　天下一ライバル武闘会


●とんがり帽子のアトリエ


[本村玲奈×花江夏樹]


●TVアニメ『キルアオ』


[三瓶由布子]


●ダイヤのA actII -Second Season-


[逢坂良太]


●『魔入りました！入間くん』第4シリーズ


[村瀬 歩×木村良平×朝井彩加]


●日本三國


[長嶝高士]


●あかね噺


[永瀬アンナ]



◎ユニークメイクアップ！


一歩踏み出す自分だけの魔法


●NEEDY GIRL OVERDOSE


[永瀬アンナ]


●春夏秋冬代行者 春の舞


[上坂すみれ×馬場蘭子]


●おねがいアイプリ


[丸岡和佳奈]


●『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編


[黒沢ともよ]



◎JUNE超えてCUNE(ハート)


永久に契り！ 宣言


●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇


●鎧真伝サムライトルーパー



◎短期集中連載


ツクヨミ超流行便リ！　其ノ陸


●超かぐや姫！



◎DIGIMON BREAK TIME【第7回】


●DIGIMON BEATBREAK



◎what's up? パラライ【第66回】


●Paradox Live


[天月、北村 諒]



◎たんプリひみつ解明SHOW


●名探偵プリキュア！



◎Gala of IDOLIZE【第3回】


●I.ADORE


[峯田大夢×橘 龍丸×宮崎雅也]



◎刀剣高札場【第19回】


●刀剣乱舞ONLINE


[岩中睦樹、下野 紘]



◎アニメディアミュージックステーション


●前橋ウィッチーズ


[春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南]



◎春アニメ新発見特集


緊急SCOOP! フシギ現象を追え


●黄泉のツガイ


[小野賢章×宮本侑芽]


● TVアニメ『MAO』


[梶 裕貴]



◎ラブコメアニメ特集


目指せハピエン！ 不器用ラブを愛でる会


●カナン様はあくまでチョロい


[古賀 葵]



◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!


●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２


[花輪英司]



◎設定資料集


●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！



◎プロセカの知りたいセカイ vol.42


●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク



◎ストリートバスケでゼロから這い上がる、落ちこぼれたち


●ZERO RISE


[笹森裕貴]



◎旅立ちの、そのときまで


「最高の時間」を、傍で


●舞台『魔法使いの約束』きみに花を、空に魔法を 後編


[北川尚弥×大森夏向]



◎心あずけて、留守あずかって──!?


●ミュージカル「忍たま乱太郎」第16弾 タソガレドキで忍者修行！


[西岡諒佑×大谷 誠]



◆別冊付録1


オリジナルB3ポスター


・鳴潮



◆別冊付録2


オリジナルB3ポスター


・魔法の姉妹ルルットリリィ


・春夏秋冬代行者 春の舞



◆綴じ込み付録1


キャラクターカード


・鳴潮



◆綴じ込み付録2


メモリアルフォトカード


・時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇



◆ピンナップ


・とんがり帽子のアトリエ


・鎧真伝サムライトルーパー


・NEEDY GIRL OVERDOSE


・『魔入りました！入間くん』第4シリーズ



◆『アニメディア6月号』


発売日：2026年5月9日（土）発売（毎月10日発売）


特別定価：1,200円（税込）


判型：A4変型判


電子版：あり


発行元：株式会社イード


発売元：株式会社Gakken


アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia


超！アニメディア：https://cho-animedia.jp/


アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/


ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html



■本書のご購入はこちら


Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2026%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B0G4GXFJVJ)


セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1267120776)


楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18606351/)



■本リリースに関するお問合せ
広報担当
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株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/