Lenovo社製、Xeon 600シリーズとRTX PRO Blackwellシリーズ搭載のハイエンドワークステーション「ThinkStation P5 Gen 2」を取り扱い開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Intel Xeon 600シリーズとNVIDIA RTX PRO Blackwellシリーズを搭載した高性能ワークステーション「ThinkStation P5 Gen 2」の取り扱いを開始いたします。

「ThinkStation P5 Gen 2」は、最大48コア/96スレッドのIntel Xeon 600シリーズを採用し、NVIDIA RTX PRO Blackwellシリーズを最大2基搭載可能なワークステーションです。3DCAD、レンダリング、映像制作など、コンピューティング負荷の高いタスクにおいて高いパフォーマンスを発揮します。

アイコニックなデザインの筐体は優れた冷却設計を備え、高負荷なワークロードでも安定して動作するほか、最大1TBのメモリや最大11スロットのストレージ、複数の拡張スロットを備え、拡張性にも優れています。

Intel Xeon 600プロセッサを搭載

最大48コア/96スレッドのIntel Xeon 600シリーズ プロセッサを搭載しています。複雑なシミュレーションやCAD、BIMモデルなど、高負荷な処理も高速に実行可能です。

NVIDIA RTXシリーズを最大2基搭載可能

高性能なCPUのほかにも、最大1TBのメモリ、最大2基のNVIDIA RTX PROシリーズなどハイスペックな構成を選択可能。レンダリングやAIの複雑なワークロードでも十分に対応できます。

拡張可能なストレージ構成

標準で3.5インチベイ×2とM.2スロット×2を備え、さらにオプションで追加も可能です。プロジェクトの拡大に伴い、増大するデータ量にも対応できる柔軟性を備えています。

堅牢性とセキュリティ

セキュリティソリューション「ThinkShield」や組み込み型のdTPM 2.0による暗号化など、ソフトウェア、ハードウェアの両面でシステムを守るセキュリティ機能を備えています。

選定からキッティング・設置まで、IT機器導入の負担を軽減

弊社が取り扱うPC、ワークステーション、サーバー製品を対象に、キッティングサービスもご用意しております。本キッティングサービスは、エンドユーザーの運用負荷低減を目的として、ユーザーの希望する各種設定を納品前に実施するサービスです。

本サービスを活用し、納品前に各種設定作業を実施することにより、納品後の運用負荷を最小限に抑えられ、エンドユーザ側での生産性の向上とTCO削減が見込まれます。ぜひ本キッティングサービスをご活用ください。

製品詳細

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/workstation/thinkstation-p5-gen-2.html

お問い合わせ

見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info納期や価格など、お気軽にお問い合わせください

レノボについて

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の217位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、世界最大のPCメーカーとしての成功を収めるだけでなく、サーバー、ストレージ、モバイル、ソリューション、サービスといった「New IT」技術（クライアント、エッジ、クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中のあらゆる場所のすべての人にとって、より包括的で信頼できるデジタル化社会を創出します。

URL： https://www.lenovo.com/jp/ja/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：大竹 諭

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

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