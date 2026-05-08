好物キャンドルから「お供え団子」がミニチュアサイズになって新発売！
カメヤマ株式会社
フォルムが美しいお供え団子キャンドルミニ ２個入
迎え火・送り火にも使える２個入り
高坏に載った本格的な見た目
てのひらサイズのかき氷キャンドル（2個入り） サイズ：φ40×H55mm／個
カメヤマ株式会社
HP：https://www.kameyama.co.jp/
ローソク・線香メーカーのカメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表取締役会長 谷川花子）は、見た目がリアルなお供え用ローソク「好物キャンドル」シリーズから、高坏（たかつき）に載った本格的な「お供え団子キャンドルミニ ２個入」をミニチュアサイズにて発売しました。
フォルムが美しいお供え団子キャンドルミニ ２個入
仏壇の小型化に合わせたミニチュアサイズ
お盆やお彼岸など季節行事の定番「お供え団子」を高坏（たかつき）にのせてミニチュアサイズにしました。ちいさくてかわいいサイズながらも対で置ける本格仕様。
「お供え団子キャンドル ミニ」は、お盆の迎え火・送り火として、ひとつずつ火を灯すのもおすすめです。（必ず不燃性の皿の上で燃焼させてください）近年増加しているコンパクトな仏壇や、手元供養などのお供えに最適な”好物キャンドルミニシリーズ”です。
迎え火・送り火にも使える２個入り
高坏に載った本格的な見た目
商品名：お供え団子キャンドルミニ ２個入
ローソク本体サイズ：φ42×H50mm
希望小売価格：825円（税込）
発売日：2026年5月1日
好物キャンドルのミニシリーズ
好物キャンドルのミニシリーズは昨年夏に発売された「かき氷キャンドルミニ ２個入」を皮切りに、今後も続々登場予定！今後のラインナップにご期待ください。
てのひらサイズのかき氷キャンドル（2個入り） サイズ：φ40×H55mm／個
カメヤマ株式会社
HP：https://www.kameyama.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カメヤマ株式会社 総務部 川上・宮崎
〒519-0111 三重県亀山市栄町１５０４-１
TEL：0595-82-3111（代表）FAX:0595-82-5367