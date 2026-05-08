富士通のデジタルセールス組織立ち上げ初期に学ぶ、インサイドセールスセミナーを5月19日に開催

株式会社エムエム総研

株式会社エムエム総研（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：萩原張広 以下 エムエム総研(https://www.mmsouken.co.jp/)）の久保田光就は、2026年5月19日(火)にSales Retriever株式会社が開催するオフラインセミナー「富士通に学ぶ大手開拓の始め方、デジタルセールス立ち上げ期の落とし穴」に登壇します。富士通株式会社の重松大介氏とともに、“デジタルセールス組織”立ち上げ初期の実践について解説します。

セミナー詳細はこちら：https://salesrenovation.jp/seminar/20260519(https://salesrenovation.jp/seminar/20260519?utm_source=mmsouken&utm_medium=prtimes&utm_campaign=seminar)

本セミナーでは、富士通が大手開拓を推進するためのインサイドセールス活動を行うために立ち上げた“デジタルセールス組織”の実践経験をもとに、立ち上げ初期に何を考え、どのように進めるべきかを学べます。

近年、営業活動においては、属人的な営業スタイルから脱却し、再現性と持続的な成果拡大が可能な営業運営へ転換する重要性が高まっています。なかでも、見込み顧客との継続的な接点づくりや商談創出の仕組みを担うインサイドセールスへの関心は高まる一方で、立ち上げを検討する企業の多くが、構想段階での目的整理、組織内での役割設計、関連部門との連携、現場定着に向けた合意形成やトレーニングなど、初期フェーズ特有の壁に直面しています。

当日は、富士通株式会社の重松氏より、同社が“デジタルセールス組織”の立ち上げを進める中で、初期にどのような課題認識を持ち、どのようなステップで推進していったのかを紹介します。成功事例を表面的に語るのではなく、大手企業における営業変革をどのように現場実装していったのか、その過程で直面した落とし穴や試行錯誤も含めて共有します。

また、立ち上げから現在に至るまで支援を行ってきたエムエム総研の久保田光就が、支援現場の視点から、構想・立ち上げ・定着の各局面で見落とされやすい論点を整理し、実務上の勘所を解説します。久保田は、翔泳社刊『富士通式！営業のデジタルシフト カルチャーを変え、売上の壁を超える方法』の帯執筆も担当しており、富士通の実践を外部支援者の立場から見てきた知見をもとに登壇します。

本セミナーは、成功事例を表面的に紹介するだけでなく、構想から立ち上げ、定着までの初期プロセスに焦点を当てることで、これから営業変革を目的としたインサイドセールス組織立ち上げを進める企業にとって、実践的な学びにつながる内容となっています。

このような方におすすめ

・インサイドセールス組織の立ち上げを検討している方

・大手企業向け営業の仕組み化を進めたい営業責任者・営業企画担当者

・他社の成功事例だけでなく、立ち上げ初期の試行錯誤も学びたい方

・現場定着や社内合意形成を見据えて営業組織改革を進めたい方

セミナーの見どころ

・富士通の“デジタルセールス組織”立ち上げ初期の実践が聞ける

・インサイドセールス組織立ち上げの初期ステップを具体的に学べる

・立ち上げ時に起こりやすい落とし穴とその向き合い方が分かる

・支援企業の視点も交えて、自社に置き換えるヒントが得られる

登壇者

重松 大介 氏

富士通株式会社

CRO室 Digital Sales Manager

2015年にインサイドセールスに特化したアウトソーシング会社に入社。 その後、事業会社にてインサイドセールスの立ち上げやプレイヤーとしての業務に従事。2021年9月より富士通株式会社で

Digital Salesとして営業改革と新規ビジネス創出に邁進中。

久保田 光就

株式会社エムエム総研 執行役員

ビジネストランスフォーメーション第1Div. Division長

外資系IT企業でインサイドセールスに従事後2016年にエムエム総研へ入社しインサイドセールス内製化支援事業を立ち上げる。現在は日系大手IT企業を中心に、戦略から人材育成・組織変革までエンタープライズ企業の課題に深く寄り添い解決に導く。

モデレーター

松本 成行 氏

Sales Retriever株式会社 代表取締役

東京工業大学にてAIの研究を行った後、複数のスタートアップやAIコンサルティング業務、経営を経て、 自身が感じた営業に関する非効率をLLMで解消できると判断し、Sales Retrieverを創業。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51914/table/92_1_df785314c1297463f853b5f642121c1f.jpg?v=202605080151 ]

なお、本セミナーは今後も営業組織の発展段階に応じたテーマで継続開催を予定しています。

■株式会社エムエム総研 会社概要

会社名：株式会社エムエム総研

本社：東京都新宿区新宿6-27-56 新宿スクエア5F

代表者：代表取締役 萩原張広

設立：1989年3月

資本金：1億円

事業内容：

デジタルマーケティング事業、営業DXコンサルティング事業、デジタルセールス人材採用事業

コーポレートURL：https://www.mmsouken.co.jp/

事業部サイトURL：https://salesrenovation.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムエム総研 デマンドセンター

demandcenter@mmsouken.co.jp

03-4530-4700(代表)