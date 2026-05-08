【次のスタンダードへ】『Optimal Value Day 2026』を開催します！

株式会社ＹＫプランニング

経営判断の“次の一手”を加速させる経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』を提供する株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳）は、2026年7月9日（木）にオンラインにて会計事務所向けイベント『Optimal Value Day 2026』を開催いたします。

◇詳細・申し込みページ

https://bixid.net/event/optimal-value-day/index.html(https://bixid.net/event/optimal-value-day/index.html)

本イベントに込めた想い

企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、会計事務所に求められる役割も変わり始めています。金融の世界では、担保や保証だけに依存しない「事業性評価」の考え方が広がり、企業の将来性や価値について対話する動きが加速しています。

これからは、企業・金融機関・会計事務所が連携しながら、企業の現状と未来について語り合うことが当たり前になっていきます。

これからの会計事務所に求められる役割とは何か。

数字を報告するだけでなく、その背景を読み取り、意思決定まで支える存在へ。

その価値を、どう実践していくのか。

すでに、経営者と未来を語り、経営の意思決定を支える存在として

新たな価値を生み出している会計事務所がいます。

本イベントでは、その実践に触れながら、これからの会計事務所のあり方を、ともに考えていきます。経営者と“共に”未来を考えられる会計事務所が、次のスタンダードへ。

その最前線を、Optimal Value Dayで。

本イベントについて

大好評の会計業界向けイベントを、今年はオンラインで開催いたします。



本イベントは、企業を取り巻く環境の変化を背景に、これから会計事務所に求められる役割や目指す姿を共有し、次の一歩へ進むための発信を目的に開催します。「未来志向の会計事務所」が、経営者の意思決定を支える存在として、現場でどのように価値を発揮していくのか。経営者の意思決定に伴走し、中小企業を未来へ導く支援について、具体的な取り組み事例や仕組みを共有し、顧問先と未来を考える会計事務所のあり方を探ります。

登壇者のご紹介

菊池 典明 氏

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

取締役

坂田 英昭 氏

さつき税理士法人

代表社員

榮前田 慶太 氏

湘南クラウド会計事務所

代表 税理士・中小企業診断士

タイムスケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/62252/table/240_1_01e934a26ea95bcde5cbae5667d71699.jpg?v=202605081052 ]イベント概要

開催日：2026年7月9日（木）14:30～17:00

参加費：無料

対 象：会計事務所・税理士法人経営者、職員

形 式：オンライン（Zoom ウェビナー）



◇詳細・申し込みページ

https://bixid.net/event/optimal-value-day/index.html(https://bixid.net/event/optimal-value-day/index.html)

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。