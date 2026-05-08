PDFをExcelに変換する無料方法6選を紹介｜初心者でも失敗しない
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/4vZzKJ8
PDFの表やデータをそのまま使いたいとき、「Excelに変換できたら便利なのに」と感じたことはありませんか？
実際、PDFをExcelに変換するニーズは、仕事のデータ整理やレポート作成、学習用途など幅広い場面で増えています。
ただし、いざ変換してみるとレイアウトが崩れたり、文字がうまく読み込まれなかったりすることも少なくありません。
そこで本記事では、PDFをExcelに変換するための代表的な方法をわかりやすく整理し、無料で使えるツールや基本的な使い方、さらに変換時に注意すべきポイントまで解説します。
初めての方でも迷わず使えるようにまとめているので、効率よくデータを活用したい方はぜひ参考にしてみてください。
方法1：専用ソフトで高精度にPDFをExcelへ変換する（OCR対応）
PDFをExcelに変換する方法の中で、最も精度が高く実務向きなのが専用ソフトの利用です。
特にスキャンPDFや画像ベースの資料を扱う場合は、OCR機能の有無が重要になります。
例えばTenorshare PDNobはOCR機能を搭載しており、画像内の文字を正確に認識してExcel形式へ変換することができます。
これにより、紙の書類や手書きメモなどもデータとして再利用しやすくなります。
メリット
OCR機能により画像・スキャンPDFにも対応できる
レイアウトを保ったまま高精度に変換できる
複数ファイルをまとめて変換できる
■ 使い方
まずTenorshare PDNobを公式サイトからダウンロードし、パソコンにインストールします。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/4vZzKJ8
ソフトを起動し、「PDFから変換」機能を選択して変換したいPDFファイルを追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348283/images/bodyimage1】
画像PDFやスキャンデータを変換する場合は、OCR機能を有効にします。
出力形式として「Excel」を選択し、変換を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348283/images/bodyimage2】
変換が完了したら、Excelファイルを保存し、内容を確認します。方法2：オンラインの無料PDF→Excel変換ツールを使う
手軽にPDFをExcelへ変換したい場合は、オンラインツールを使う方法が便利です。
SmallpdfやiLovePDFなどのサービスはブラウザ上で動作するため、ソフトをインストールする必要がありません。
短時間で変換したいときや、簡単なデータ処理には特に向いています。
メリット
ソフトのインストールが不要で手軽に使える
基本的に無料で利用できる
操作がシンプルで初心者でも使いやすい
デメリット
インターネット環境が必須
ファイルサイズに制限がある場合がある
機密性の高いデータには不向き
■ 使い方
まずオンライン変換サイトにアクセスし、PDFファイルをアップロードします。
次に「Excelへ変換」などのオプションを選択し、変換を開始します。
変換が完了したら、生成されたExcelファイルをダウンロードして開きます。
方法3：Adobe AcrobatでPDFをExcelに変換する
PDF変換の中でも、精度の高さでよく使われているのがAdobe Acrobat Pro DCです。
特に表形式のデータやレイアウトを保ったまま変換したい場合に適しています。
ただし、基本的には有料プランが必要になります。
メリット
高精度でPDFをExcelに変換できる
編集機能も充実しており、変換後の修正も可能
PDFの表やデータをそのまま使いたいとき、「Excelに変換できたら便利なのに」と感じたことはありませんか？
実際、PDFをExcelに変換するニーズは、仕事のデータ整理やレポート作成、学習用途など幅広い場面で増えています。
ただし、いざ変換してみるとレイアウトが崩れたり、文字がうまく読み込まれなかったりすることも少なくありません。
そこで本記事では、PDFをExcelに変換するための代表的な方法をわかりやすく整理し、無料で使えるツールや基本的な使い方、さらに変換時に注意すべきポイントまで解説します。
初めての方でも迷わず使えるようにまとめているので、効率よくデータを活用したい方はぜひ参考にしてみてください。
方法1：専用ソフトで高精度にPDFをExcelへ変換する（OCR対応）
PDFをExcelに変換する方法の中で、最も精度が高く実務向きなのが専用ソフトの利用です。
特にスキャンPDFや画像ベースの資料を扱う場合は、OCR機能の有無が重要になります。
例えばTenorshare PDNobはOCR機能を搭載しており、画像内の文字を正確に認識してExcel形式へ変換することができます。
これにより、紙の書類や手書きメモなどもデータとして再利用しやすくなります。
メリット
OCR機能により画像・スキャンPDFにも対応できる
レイアウトを保ったまま高精度に変換できる
複数ファイルをまとめて変換できる
■ 使い方
まずTenorshare PDNobを公式サイトからダウンロードし、パソコンにインストールします。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/4vZzKJ8
ソフトを起動し、「PDFから変換」機能を選択して変換したいPDFファイルを追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348283/images/bodyimage1】
画像PDFやスキャンデータを変換する場合は、OCR機能を有効にします。
出力形式として「Excel」を選択し、変換を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348283/images/bodyimage2】
変換が完了したら、Excelファイルを保存し、内容を確認します。方法2：オンラインの無料PDF→Excel変換ツールを使う
手軽にPDFをExcelへ変換したい場合は、オンラインツールを使う方法が便利です。
SmallpdfやiLovePDFなどのサービスはブラウザ上で動作するため、ソフトをインストールする必要がありません。
短時間で変換したいときや、簡単なデータ処理には特に向いています。
メリット
ソフトのインストールが不要で手軽に使える
基本的に無料で利用できる
操作がシンプルで初心者でも使いやすい
デメリット
インターネット環境が必須
ファイルサイズに制限がある場合がある
機密性の高いデータには不向き
■ 使い方
まずオンライン変換サイトにアクセスし、PDFファイルをアップロードします。
次に「Excelへ変換」などのオプションを選択し、変換を開始します。
変換が完了したら、生成されたExcelファイルをダウンロードして開きます。
方法3：Adobe AcrobatでPDFをExcelに変換する
PDF変換の中でも、精度の高さでよく使われているのがAdobe Acrobat Pro DCです。
特に表形式のデータやレイアウトを保ったまま変換したい場合に適しています。
ただし、基本的には有料プランが必要になります。
メリット
高精度でPDFをExcelに変換できる
編集機能も充実しており、変換後の修正も可能