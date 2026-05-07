シリーズ誕生から6年目を迎える「ペタグーグミ」リニューアル企画第3弾！「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」～ゴールデンパインのジューシーな甘みと爽やかな酸味をより楽しめる味わいにリニューアル！～

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、2026年5月18日（月）より、「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」をリニューアル発売いたします。

■「ペタグーグミ」商品特徴

「ペタグー」シリーズは、2019年10月に発売した「コーラ味」以降、“薄くて硬い”独自の食感が楽し

めるハード系グミブランドとして支持され、さらに、多彩なフレーバー展開により市場での存在感を高めてまいりました。

今回のリニューアルでは、噛むほどに広がる濃厚な味わいを目指してアップグレードし、薄くて硬い噛みごたえのある「前人未踏食感」がより楽しんでいただけるようになっています。また、少しとぼけた見た目が特徴のオリジナルキャラクター「ペタグー」はそのままに、遭遇できたらラッキーな2種類の「ちびペタグー」が新たに登場するなど、おいしさに加え、発見する楽しさや喜びも感じていただける商品となっております。

■「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」開発背景

3月の「グレープ味」、4月の「ソーダ味」に続き、「ゴールデンパイン味」もリニューアルを実施いたしました。

パッケージデザインは、「ペタグーグミ」ならではの「宇宙」の世界観を前面に打ち出した、ペタグーらしいシュールなユーモアを楽しめるデザインに仕上げています。

また、味わいについてはゴールデンパインのジューシーさと、ほどよい甘酸っぱさをバランスよく表現した、クセになる仕上がりとなっています。

■「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」商品概要

商品名 ：「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」

発売日 ：2026年5月18日（月）

発売地域 ：全国

内容量 ：50ｇ

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：噛むほどに広がる甘酸っぱくて爽やかな味わいと

薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる

新感覚グミ

■「ぺタグーグミ」について

本リニューアル第3弾となる「ゴールデンパイン味」の登場により、「ペタグーグミ」リニューアル全3種が出揃いました。

各フレーバーそれぞれの個性を活かしながら、シリーズとしての魅力をより一層お楽しみいただけるラインアップとなっています。

■プレゼントキャンペーンについて

「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」発売を記念し、抽選で10名様に新商品が当たる、期間限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

・応募方法 ：ノーベル製菓公式X（旧Twitter）@nobel_seikaをフォロー&リポスト

・応募期間 ： 2026年5月18日（月）～5月24日（日）23:59

・当選発表 ： 当選者に公式アカウントよりDMでお知らせ

＜公式XアカウントURL＞

https://x.com/nobel_seika/

■「ノーベル製菓」について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：243名（2026年5月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/