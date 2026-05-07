ネクストレベルホールディングス株式会社

ネクストレベルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表：河原 由次）は、2026年4月8日（水）、施工・建設現場のサポート業務に特化した業務請負サービスを展開するグループ会社「株式会社リズム」を設立いたしました。建設業界では様々な要因から施工管理者や職人への業務負担の集中が課題となっています。本来担うべき専門業務に加え、専門業務以外の周辺業務が現場負荷を増大させているのが現状です。こうした背景から誕生したのが、施工業務そのものではなく、現場を支えるサポート業務に特化した業務請負サービスです。必要なタイミングで人材を柔軟に配置することで、現場の負担を軽減し、専門人材が本来業務に集中できる環境づくりを推進します。

現代の施工・建設現場が抱える課題

建設業界では慢性的な人手不足と高齢化が進行しており、特に施工管理者や職人への業務負担の集中が構造的な課題となっています。現場では工程・品質・安全管理といった専門業務に加え、資材対応や清掃やデータ入力、印刷、ファイリングといった周辺業務も同時に求められます。この業務の偏りが長時間労働や疲弊を招き、離職や人材不足を加速させる悪循環を生んでいます。

従来のスキマバイトとの違い

本事業は、一般的な部分請負サービスのような単発にとどまらず、施工・建設現場におけるサポート業務に特化し、現場全体の生産性向上を目的としている点に特徴があります。

周辺業務に特化した人材を必要なタイミングで配置し、業務の分担を最適化することで、施工管理者や職人が専門業務に集中できる環境を実現します。

事業理念

━現場に心地よいリズムをつくる“支える力”へ ━

本事業は、「人と企業が、心地よいリズムで成長し続ける社会をつくる」という理念のもと、施工・建設現場におけるサポート業務を再定義することを目的としています。

現場を知らない意思決定は歪みを生むという本新会社の代表取締役の考えに基づき、常に「現場で何が起きているか」を起点に思考します。

また、「当たり前」に流されない理想主義のもと、業務請負という柔軟な仕組みを通じて、現場に新たな働き方の選択肢を提供します。

私たちは、現場に最適な流れをつくることで、人と組織が無理なく力を発揮できる「良いリズム」を生み出し、現場が疲弊しない持続可能な業界の実現に貢献してまいります。

新会社代表の経歴・背景

本新会社の代表取締役 吉田 憶人氏は、施工管理として8年間にわたり建設現場に従事し、1級土木施工管理技士の資格を保有しています。これまで工程管理・品質管理・安全管理といった中核業務に携わる中で、現場における人手不足や業務負担の偏りといった構造的課題を実体験として認識してきました。

特に、専門業務以外が本来集中すべき専門業務を圧迫している現状に課題意識を持ち、「現場の負担を分散できる仕組みが必要である」と考えるようになりました。

施工・建設業への強い愛着と、現場で働く人が本来の仕事に集中できる環境を実現したいという想いから、本事業の立ち上げに至りました。現場と経営の両視点を持つ立場として、実効性のある仕組みづくりを推進してまいります。

今後の展望

今後は、建設現場のサポート業務にとどまらず、施工管理領域における業務請負の仕組み構築を視野に入れ、プラットフォーム型ビジネスへの展開を進めてまいります。

将来的には、施工管理業務に特化したマッチングプラットフォームの開発を目指し、これまでにない人材流動の仕組みを創出します。

また、業務の細分化活用により、「写真管理」や「事務業務」など未経験でも対応可能なタスクを切り出し、大学生や未経験者が建設業の現場ややりがいに触れる機会を創出します。

これにより、建設業界における人手不足の解消に貢献するとともに、若手人材にとっても働きやすく、魅力ある職業環境の実現を目指してまいります。

会社名：ネクストレベルホールディングス株式会社

会社所在地：

東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル11F

設立：2018年4月2日

(株式会社ネクストレベル 2008年7月1日)

代表取締役：河原由次

URL： http://nextlevelholdings.co.jp/

ネクストレベル：https://www.e-nextlevel.jp/

運営メディア：https://www.e-nextlevel.jp/gigwork/

会社名：株式会社リズム

代表取締役：吉田 憶人

設立：2026年4月8日

メールアドレス：rism.official2026@gmail.com

電話：070-3888-1028(代表直通)