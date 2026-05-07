ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、業界初※となるPCM素材を使用したペット（犬）用冷却ベスト「ペット（犬）用アイスベスト」を、2026年5月下旬より発売いたします。 ※2026年3月 当社調べ／国内犬用冷却ベスト分野において 犬は人間のように全身で発汗することができず、主にパンティングによって体温を調節するため、気温が高い日は熱中症になるリスクが高まります。毛に覆われた犬の体は外気の熱がこもりやすく、人間が感じる暑さ以上に過酷な環境にさらされているといえます。2025年の夏は全国153地点中132地点で平均気温が観測史上最高を記録し、ペットにとっても厳しい夏が続きました。既存の犬用冷却グッズは毛の上から当てるだけのものが多く、地肌への密着が難しいという課題がありました。本製品は、業界初※のPCM素材採用と地肌に密着する独自の多段階構造設計により、愛犬の体温を効率よく吸収し続けます。 先行情報：https://camp-fire.jp/projects/937384/view

製品の特徴

業界初※・地肌に密着する多段階構造設計

本製品最大の特徴が、ボタン状の突出物による多段階構造です。**※業界初の根拠：2026年3月時点において、国内犬用冷却ベスト分野でPCM素材を使用した製品を当社が市場調査した結果、該当製品が確認されなかったことによるものです（当社調べ）。**犬の毛をかき分けて地肌に密着できる設計になっており、毛の上から当てるだけの従来の冷却グッズとは異なり、PCM素材が体温を効率よく吸収できます。毛量が多い犬種でも地肌への密着を実現できる点が、本製品独自の設計です。

人が快適に感じる「28℃」設計

犬は急激な冷却が体への負担になる可能性があります。本製品はペットにとって快適な温度帯である28℃をキープし、やさしく無理なく体を冷やし続けます。

シャワーで丸洗いできる衛生設計

TPU素材を採用しており、シャワーで丸洗いが可能です。散歩中の汚れや皮脂が付きやすい犬用グッズとして、毎日使用しても清潔さを保てる衛生設計を実現しています。電源・配線が一切不要なため、リードやハーネスと組み合わせた通常の散歩スタイルをそのまま維持できます。

製品仕様

製品名：ペット（犬）用アイスベスト 販売価格：7,980円（税込） サイズ：Sサイズ - 280×160mm／M（L）サイズ - 420×240mm 重量：Sサイズ - 約200g／M（L）サイズ - 約400g 材質：保冷剤 - PCM、保冷剤包材 - TPU 冷却時間：冷凍庫1.5時間・冷蔵庫2.5時間以上／20℃環境下3.5時間以上保冷剤融化温度約28℃ 洗濯：シャワー洗浄可能 充電：不要

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com