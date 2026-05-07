【出展レポート】公民共創コミュニティ「ふるのば」　きらぼし銀行主催「KIRABOSHI SUMMIT」出展レポート

株式会社エージェント

社会の「困った」を事業の力で解決する株式会社エージェント（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二 以下「当社」）は、自治体と企業の対話を通した地域課題解決を目指す公民共創コミュニティ 「ふるのば」事業を加速するべく、2026年2月19日・20日に開催された、株式会社きらぼし銀行主催のイベント「KIRABOSHI SUMMIT」に出展いたしました。

本イベントは企業同士のマッチングや新規事業創出を目的としたもので、多様な業種の企業が参加し、当社は自治体と企業の「共創」を支援するサービス「ふるのば」を紹介しました。

■出展背景 公民連携の「見えない壁」

現在、多くの企業が地域課題解決や地方創生への貢献に関心を持つ一方で、実際の公民連携プロジェクトの推進には高いハードルが存在します。



・出会えない

そもそも、課題解決に意欲的な自治体の担当者に出会う機会が限られている。



・ニーズが掴めない

自治体が本当に求めているニーズや、提案を受け入れるための予算・体制の状況がわからない。

・提案が通らない

提案しても「検討します」で止まってしまい、具体的な商談やプロジェクトに発展しない。

「ふるのば」は、これらの課題を解決し、企業と自治体が“対等なパートナー”として本音で対話できる「共創の入口」を提供するために立ち上げた事業です。

■出展内容：「共創の入口」を可視化

当日は「ふるのば」のコンセプトおよび活用方法を紹介するとともに、来場企業との対話を通じて、具体的な共創テーマを検討しました。また、イベント内ピッチにも登壇し「自治体と企業の関係性を設計する」という新しいアプローチを提案しました。

■出展の成果と今後の展望

本出展により、単なるリード獲得にとどまらず、新たな顧客ニーズの収集にも繋がりました。

「ふるのば」は今後も、単発のマッチング支援にとどまらず、自治体と企業の共創を持続的に生み出すコミュニティとしての機能強化を進めていくと同時に、顧客ニーズの高い下記施策についても取り組みを進めてまいります。

・精度の高いマッチング（特定のニーズと解決策のマッチング）

・パートナー企業との協力による公民共創領域の拡大

これにより「出会いはあるのに話が進まない」「適切な協業先（企業/自治体）が見つからない」という構造的課題を解消し、公民共創による地域課題解決に貢献していきます。

■公民共創コミュニティ「ふるのば」

「ふるのば」は、当社が注力する7つの社会課題領域の一つ「地方創生」において、自治体と企業の共創を支援する公民共創コミュニティです。

ポータルサイト・イベント・サポートの3つを組み合わせることで、自治体連携の検討段階から、具体的な共創アクションまでを一貫して支援しています。

・ポータルサイト：自治体と企業、双方から情報を閲覧できる仕組みを提供し、効率的な接点づくりを支援します。（ポータルサイトはこちら(https://furunoba-site.agent-network.com/)）

・イベント：自治体と企業が直接対話をする公民交流イベント「ふるのばMeet」や、自治体が課題について発表を行い企業が提案を行う「ふるのばReverse Pitch」などのイベントを通じて、自治体と企業が相互理解を深め、共創テーマを具体化するきっかけを創出します。

・サポート：自治体コーディネータによる、イベント後の提案・進捗のサポートにより、自治体と企業の共創の推進を支援します。

単なるマッチングにとどまらず、出会いを“協働のきっかけ”に変え、継続的な関係構築につなげることを重視している点が特徴です。

ふるのばは今後も、企業と自治体が出会い、対話し、共創へと進むためのプラットフォームとして、共創の可能性を広げてまいります。

サービスサイトはこちら :https://furunoba-site.agent-network.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェントは、社会の「困った」を事業の力で解決する事業共創ファー

ムです。ALL SMILE（関わる全ての人を笑顔にする）」という価値観を大切にしながら、2034年までに社内外から300の持続可能な事業を創出し、日本発のソーシャルベンチャープラットフォームの確立を目指しています。

代表者 ：代表取締役 四宮 浩二

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂2丁目25-23道玄坂通 5階

事業内容：事業開発支援、人材領域サービス

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェント メディア戦略室

TEL : 03-3780-3911【メディア戦略室担当とお伝えください。】

お問い合わせフォーム：https://agent-network.com/contact/business/