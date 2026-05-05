物価高騰に立ち向かう家族応援プラン 期間限定販売のお知らせ

群馬サファリ・ワールド株式会社

群馬サファリ・ワールド株式会社（所在地：群馬県富岡市、代表取締役：菊池祥一）が運営する「群馬サファリパーク」では、昨今の物価高騰による家族レジャーへの支出負担を軽減し、より多くのご家族に充実したサファリ体験をお届けするため、「家族4 名様で1 万円ポッキリ」になる期間限定の特別割引「とことんサファリパック」を2026 年5 月7 日（木）より販売いたします。

家族応援プラン商品概要

■ 商品名

とことんサファリパック（限定設定）

■ 販売期間

2026年5月7日（木）～ 2026年7月17日（金）

■ 商品概要

昨今の原油価格の高騰をはじめとする物価の上昇により、ご家族でのレジャー支出において慎重な傾向が続いております。当園では、そのような状況下においても「野生の王国」でのかけがえない体験をご家族皆様に届けたいという思いから、1 万円ポッキリパックを企画いたしました。

ご家族で丸一日サファリパークを楽しめる企画となっております。

■ 料金設定（家族4名様で1万円ポッキリ！）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62909/table/40_1_8f0a54352e5ab554420d34d822995ea7.jpg?v=202605050551 ]

※上記以外の人数構成にも対応可能で、他の人数パターンでも大変お得にご利用いただけます。

※シニア料金の設定はございません。大人料金でご購入ください。

■ パックに含まれる内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62909/table/40_2_395a10d35870fc45561c3b92645587fc.jpg?v=202605050551 ]

※エサ引換券および、わくわくアドベンチャーランドの体験はお子様のみのご提供となります

チケット購入について

パックに含まれるものふれあいパーク（レッサーパンダ）ウォーキングサファリゾーン（エサやり）わくわくアドベンチャーランド（VR体験）わくわくアドベンチャーランド（宝石発掘）

本パックは、公式チケットサイトでのWEB 事前購入限定となります。当日の午前9 時まで購入が可能ですので、ご来園前に購入手続きをお済ませください。

当日窓口でのご購入はできませんので、あらかじめご了承ください。

群馬サファリパーク（公式）

https://safari.co.jp/

物価高騰に立ち向かう家族応援プラン予約ページ

https://ticket.safari.co.jp/top/products/92a0d097-7dae-5ea0-b6e6-021ebd9a94d7?lng=ja-JP

群馬サファリパークについて

群馬サファリパークは、約100種・1,000頭羽の動物が暮らす本格的サファリ形式の動物園で、多種多な動物たちとのふれあいやサファリ体験を提供しています。

サファリ体験バスやウォーキングサファリ、ふれあいパークなど、幅広い楽しみ方ができる施設としてご家族でのお越しに最適です。

近年は、デジタル技術を活用した観光体験や地域連携事業にも積極的に取り組んでいます。