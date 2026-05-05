【ギャップ＆博多弁BL】「ドキドキさせんで秦野くん！」 （著：山口すぐり）が2026年5月5日(火)より連載スタート！【試し読みあり】

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、pixivコミック掲載のWEB雑誌『ビーボーイP！』にて「ドキドキさせんで秦野くん！」（著：山口すぐり）を新連載いたします。 https://comic.pixiv.net/works/13169

＜あらすじ＞

《同室の無口な秦野くんはギャップ男子》

クールビューティー攻×人懐っこい博多弁男子受



謎多きルームメイトと同居生活がSTART!?

明るく人懐っこい男子高校生・鮎川は、寮で“アンドロイド”と噂される無表情男子・秦野くんと同室に。

何をしても表情が動かない、という噂を聞くたびに、ますます秦野くんに興味がわく鮎川くん。

せっかくなら仲良くなりたい！と

あの手この手で仲良し大作戦を実行するうちに、意外な姿をみせてくれて…

この気持ちは一体…！？癒し度ウルトラ級のじれキュンストーリー！

「ドキドキさせんで秦野くん！」

〇著者名：山口すぐり

〇連載開始日：2026年5月5日(火)

〇連載媒体：pixivコミック ビーボーイP！

〇作品ページ

⇒ https://comic.pixiv.net/works/13169

〇作者SNSアカウント：

X https://x.com/suguridesu

pixiv https://www.pixiv.net/users/51460476

Instagram https://www.instagram.com/suguridesu/

登場人物紹介

受）鮎川 湊斗（あゆかわ みなと）元気で人懐っこい博多弁男子高校生

攻）秦野 光陸（はたの ひかり）無口でちょっと不器用な美形クール男子高校生

本文を贅沢試し読み★

続きは「ビーボーイP！」にて！

⇒ https://comic.pixiv.net/works/13169

2026年5月5日(火) 第1話・第2話、おまけ「鮎川くんのルーティン」「お前がわんわんすんのかい」4本同時更新

2026年5月12日(火) 第3話、おまけ「鮎川君くんの可愛いところ」

公式WEB＆SNS

●作品ページ「ドキドキさせんで秦野くん！」

⇒ https://comic.pixiv.net/works/13169

●作者SNSアカウント：山口すぐり先生

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●ビーボーイＰ！編集部X(旧：Twitter）（@b_boy_p）

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権利表記

(C)山口すぐり／リブレ

株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

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