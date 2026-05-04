【5/10 母の日】世界一のキムチ専門店「おつけもの慶」食と音楽の融合「川崎ドリームイベント2026」開催！

有限会社グリーンフーズあつみ

世界一のキムチ専門店「おつけもの慶」（運営会社:グリーンフーズあつみ、本社：神奈川県川崎市、代表取締役：渥美和幸）は、2026年5月10日（日）、川崎競輪場西広場にて「川崎ドリームイベント2026」を開催いたします。



本イベントは「食と音楽で川崎を盛り上げる」をテーマに、地元自治体や団体と協力して実施されます。アーティストによるライブや地元ダンスチームによるパフォーマンスのステージに加え、未来のスターを発掘するカラオケ大会、来場者が誰でも参加できる抽選会など、多彩なプログラムを展開。さらに、川崎のグルメや体験型コンテンツも多数集結し、大人から子どもまで楽しめる、川崎の魅力発信と地域活性化を目指したイベントです。

ステージイベント

◼️ 音楽・LIVEステージ

・ものまねタレント「りんごちゃん」LIVE

・アイドルグループ「TiiiMO」LIVE

・地元ダンスチーム（キャンディキッズ、スタジオビーンズ川崎、Groovy DANCE）

・司会は、劇団バルスキッチン「ズドン」



◼️ 第3回 慶フェスカラオケ大会決勝

1月・2月に予選実施、約100名の参加者から選ばれた10名による決勝ステージ

審査委員長には、音楽プロデューサーYANAGIMAN氏

未来のスター誕生の場としても注目

11:00～ 決勝ステージ／15:15～ 結果発表・表彰式



◼️ドリームイベント大抽選会

ご来場者が誰でも参加できる体験イベントを実施

宿泊券・食事券・カラオケ機器など

10:00～ 抽選券配布／14:50～ ステージにて大抽選会

グルメ・体験イベント

◼️川崎グルメ＆限定フード

会場ではキッチンカーや飲食ブースが16店舗出店し、

「慶キムチ焼きそば」「おつまみセット」などイベント限定メニューを多数提供

地元グルメとともに“食の魅力”を体感



◼️ 母の日に贈る

会場では生花の販売、天然ひばを使った入浴剤や消臭グッズの販売、美容の専門家による小顔や肩首スッキリ体験ブースなど、5月10日 母の日に楽しめるブースも出店



◼️体験ブース

川崎競輪によるスピードチャレンジを開催

お子様向けの競輪体験イベント



◼️ゆるキャラも登場！

かながわキンタロウ、九ちゃんが登場、イベントを盛り上げます



その他、誰でも参加できるコンテンツを多数用意しています。

川崎競輪場 西広場ステージ開催概要

イベント名：川崎ドリームイベント 2026

日程：2026年5月10日（日）

時間：10:00～16:00

会場：川崎競輪場 西広場（雨天決行）

住所：神奈川県川崎市川崎区富士見2-1-6

アクセス：JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩15分

JR川崎駅東口21番乗り場より無料送迎バスあり

※駐車場は混雑が予想されるため、

公共交通機関のご利用をおすすめします。

◼️イベント後援・協賛

後援：公益財団法人 川崎市産業振興財団

特別協力：トータリゼータエンジニアリング株式会社、株式会社共同テレビジョン、YANAGIMAN

協賛：デリーター株式会社、株式会社tappi.lab、株式会社小顔、川崎酒造げん、花屋ミルフィオーレ、浜焼太郎、喜納商店、株式会社米信、ホテルメトロポリタン川崎、川崎日航ホテル、鮨処慶、三盛産業

連携予定自治体・団体： 川崎市市民文化局、川崎市経済労働局、川崎市健康福祉局、 川崎商工会議所、一般社団法人 川崎市観光協会 など

主催:おつけもの慶（有限会社グリーンフーズあつみ）



本取り組みは、川崎名物のキムチを通じて地域の交流や食文化を継承し、音楽文化との融合によって、より多くの方々へ川崎の魅力を発信していくものです。今後も地域に根差した企業として、川崎のさらなる活性化に貢献してまいります。

川崎ドリームイベント2026 詳細 :https://kei-kimuchi.jp/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/dream2026

昭和62年創業の有限会社グリーンフーズあつみは、青果店として野菜の卸を行ってきた代表取締役・渥美和幸と、川崎の人気焼肉店「慶北苑」でチーフを務めていた城野勝という、野菜と漬物のエキスパートの出会いをきっかけに、平成15年にキムチ専門店「おつけもの慶」を創業しました。

現在では、川崎市内に直営店6店舗を展開するほか、百貨店や駅構内催事、大手スーパーマーケットなど、販売を展開しています。

また、川崎市のふるさと納税返礼品をはじめ、「かながわの名産100選」「かわさき名産品認定」にも選出されています。

2025年2月16日には、キムチの販売数において世界記録に認定。

現在は「川崎から世界へ」をテーマに、川崎名物のキムチを国内外へ発信する活動に取り組んでいます。



おつけもの慶公式サイト https://kei-kimuchi.jp

有限会社グリーンフーズあつみ https://gf-a.jp