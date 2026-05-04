【コラボカフェ】祝・10周年!! TVアニメ『おそ松さん』とやっぱりステーキのコラボが決定!!　特別メニューや描き起こしイラストの限定グッズが期間限定で登場！

株式会社ディーズプランニングTVアニメ『おそ松さん』とやっぱりステーキがコラボ!!

株式会社ディーズプランニング（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：義元大蔵）が展開する沖縄食堂「やっぱりステーキ」は、2026年5月18日（月）より、大人気TVアニメ「おそ松さん」とのコラボレーションキャンペーンを開催いたします。

6つ子をイメージした特別フードメニューや、ドリンクなど全16品が登場！

フルコラボ店舗では、描き起こしイラストのグッズも販売いたします。

やっぱりステーキは、ライス・スープ・サラダが食べ放題！

クズニートのおそ松さんたちが腹いっぱい食べている姿を想像しながら楽しめる、魅力満点なコラボです。

■ ここでしか見られない！限定制服の描き起こしイラスト

今回のコラボのために、6つ子たちが「やっぱりステーキ」の店員に！？

普段の制服をベースにした、おそ松さん仕様の「限定コラボ制服」を着用した描き起こしイラストが登場します！

この限定イラストを使用した「クリアカード」や「フレークシール」などのオリジナルグッズは、フルコラボ店舗にて販売予定です。

■ やっぱりステーキ×おそ松さん コラボメニュー

TVアニメ『おそ松さん』×やっぱりステーキ コラボメニュー

■ やっぱりステーキ×おそ松さん コラボグッズ

TVアニメ『おそ松さん』×やっぱりステーキ コラボグッズ

開催概要

TVアニメ『おそ松さん』×やっぱりステーキ コラボカフェ

【実施店舗・開催期間】

◎フルコラボ店舗 2026年5月18日(月)～6月30日(火)

全メニュー提供・グッズ販売あり

東京：やっぱりステーキ 神田店

東京：やっぱりステーキ 蒲田店

大阪：やっぱりステーキ あべのウォーク店

福岡：やっぱりステーキ 八幡本城店

沖縄：やっぱりステーキ 4th国際通り店

※ドリンクメニューのみ前後半がございます

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

◎ライトコラボ店舗 2026年6月6日(土)～6月30日(火)

一部メニュー提供

フルコラボ店舗以外の全国店舗

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■人気TVアニメ『 おそ松さん』とは…

2015年、赤塚不二夫生誕80周年記念作品として、

赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に、

大人になった6つ子たちを描いたTVアニメ「おそ松さん」。

20歳を過ぎてもクズでニートで童貞…

だけどどこか憎めない彼らが繰り広げる予測不能な日常を描き、

気付けば日本一有名な6つ子となってしまった！

あの衝撃の放送開始から今年で10周年。

新たな仲間？ 新たな騒動？ そして、新たな6つ子の一面も…？

2026年6月には実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開される

公式サイト：https://osomatsusan.com/

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

■沖縄食堂『やっぱりステーキ』とは…

「圧倒的、美味さ、肉厚、柔らかさ」

やっぱりステーキは、「沖縄から世界へ」をコンセプトに展開する沖縄食堂です。現在、日本国内のみならず、海外でも約20店舗を展開し、沖縄発のステーキ文化を世界中にお届けしています。

私たちが何より大切にしているのは、店内で肉職人が一つひとつ手作業で肉を捌く『手仕事品質』です。

看板メニューの「やっぱりステーキ」に使用するミスジは、一頭から約5kgしか取れない希少部位。機械加工に頼らず、繊細な筋の入り方を見極めながら丁寧に“手捌き”で処理することで、肉厚でありながら驚くほど柔らかい食感と、部位本来の旨みを最大限に引き出しています。

職人の技が光る「圧倒的な肉体験」を、ぜひこの機会にコラボメニューと共にご堪能ください。