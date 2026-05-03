Poppin′Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」開催報告
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
5月3日(日)に有明アリーナにて開催いたしました、
Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」についてご報告いたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。
Poppin'Party
Roselia
2026年5月3日(日)、有明アリーナにて、Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。
Poppin'PartyとRoseliaによる合同ライブは、2021年8月に富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催されたBanG Dream! 9th☆LIVE「The Beginning」以来、約5年ぶりとなります。本公演は今年4月に台北で開催された、BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI DAY2 : Poppin'Party×Roselia「DREAMS GO ON」に続く国内公演として、満員御礼の熱気立ち込める中、幕を開けました。
まず1曲目のRoselia「BLACK SHOUT」では、Poppin'Partyから戸山香澄を交えたステージを披露し、会場は一段と熱を帯びると、両バンドともに新旧の代表曲を織り交ぜながら、最新Singleより「Talk to My Tone」「どきどきデエト」をライブ初披露。
本編後半では両バンドが交互に間髪入れず楽曲を演奏するほか、アンコールではお互いのバンドの楽曲をカバーし合う演出も。Poppin'PartyがRoseliaの楽曲「BRAVE JEWEL」を、RoseliaがPoppin'Partyの楽曲「ときめきエクスペリエンス！」をカバー披露しました。
さらに本編ラストの「FIRE BIRD」、アンコールの「キズナミュージック♪」は両バンドによるコラボレーションとして合同で演奏するなど、合同ライブならではのパフォーマンスでも会場を盛り上げ、大歓声に包まれながら公演は幕を下ろしました。
新情報として、BanG Dream! 13th☆LIVEの開催や、本公演のBlu-ray化、Poppin'Party 23枚目のSingleのリリースが発表されました。
また、2027年に結成10周年イヤーを迎えるRoseliaからは、10th Anniversary Best Albumの詳細が発表され、8月29日(土)・30日(日)に開催される同Albumのリリース記念ライブ2DAYSへの期待感も高まりました。
両バンドの今後の活動にも引き続きご注目ください。
＜公演概要＞
◆公演名：Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」
◆日程 ：2026年5月3日(日) 開場16:30／開演18:00
◆会場 ：有明アリーナ
◆出演 ：Poppin'Party (愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)
Roselia （相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）
◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026/
◆セットリスト
＜Roselia×戸山香澄 from Poppin'Party＞
M1. BLACK SHOUT
M2. Requiem for Fate
M3. Steadfast Spirits
M4. Talk to My Tone
M5. Song I am.
M6. ROZEN HORIZON
M7. Dreamers Go!
M8. どきどきデエト
M9. Hello! Wink!
M10. Moonlight Walk
M11. Drive Your Heart
M12. R
M13. Light Delight
M14. ZEAL of proud
M15. Live Beyond!!
M16. Sing Alive
M17. ティアドロップス
M18. FIRE BIRD
EN1. BRAVE JEWEL
EN2. ときめきエクスペリエンス！
EN3. キズナミュージック♪
- セトリプレイリスト公開中
各音楽配信サービスにて、本公演のライブセットリストをプレイリストにて配信中。
ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。
https://bmu.lnk.to/ppp-roselia2026pr
- 【新情報】BanG Dream! 13th☆LIVE 開催決定
10月10日(土)・11日(土)・12日(月・祝)の3日間、東京ガーデンシアターにて、BanG Dream! 13th☆LIVEの開催が決定しました。
DAY1にはPoppin'Party、DAY2には夢限大みゅーたいぷ、そしてDAY3にはRAISE A SUILENが出演。
チケット最速先行抽選の受付が本日21:00より開始しております。
<概要>
◆公演名：BanG Dream! 13th☆LIVE
◆日程
・DAY1 : Poppin'Party
2026年10月10日(土) 開場16:30／開演18:00(予定)
・DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ
2026年10月11日(日) 開場16:30／開演18:00(予定)
・DAY3 : RAISE A SUILEN
2026年10月12日(月・祝) 開場16:30／開演18:00(予定)
◆会場：東京ガーデンシアター
◆出演：DAY1：Poppin'Party、DAY2：夢限大みゅーたいぷ、DAY3：RAISE A SUILEN
<チケット>
・3DAYS通しチケット ：23,100円(税込)
・プレミアムシート(特製グッズ付き)：23,100円(税込)
・一般指定席(特製グッズ付き) ：16,500円(税込)
・一般指定席 ：11,000円(税込)
下記3タイトルの初回生産分に封入の最速先行抽選申込券で、各バンドの公演にご応募いただけます。
3DAYS通しチケットはいずれの申込券でもご応募いただけます。
◆最速先行抽選申込券 封入タイトル
・4月29日(水)リリース Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」
・5月13日(水)リリース 夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」
・6月10日(水)リリース RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」
◆3DAYS通しチケット
・受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 ～ 7月13日(月) 23:59
※座席は一般指定席となります。各公演のチケット特典グッズは付属いたしません。
※Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」・夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」・RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」いずれかの初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
◆各公演チケット
・DAY1 : Poppin'Party
受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 ～ 7月13日(月) 23:59
※Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
・DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ
受付期間：2026年5月13日(水) 10:00 ～ 7月13日(月) 23:59
※夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
・DAY3 : RAISE A SUILEN
受付期間：2026年6月10日(水) 10:00 ～ 7月13日(月) 23:59
※RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
そのほか申込方法などの詳細は、下記バンドリ！公式HPをご確認ください。
公演詳細はこちら：https://bang-dream.com/13th-live/
- 【新情報】Poppin'Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」のBlu-ray化が決定
本公演のBlu-ray化が決定しました。詳細は後日の発表を予定しております。
- 【新情報】Poppin'Party 23rd Single リリース決定
2026年秋に、Poppin'Party 23枚目のSingleをリリースいたします。
収録内容などの詳細は、後日の発表を予定しております。
- 【新情報】Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」ジャケット・収録内容公開
Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」が、2026年8月26日(水)にリリースされます。
CDにはアンケート投票の上位24曲を収録し、その上位6曲はキャストによる“実演音源”として収録。
Blu-ray付生産限定盤には、Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」東京公演 -Final- 2DAYSの模様に加え、大阪公演・東京公演 -Final-の幕間映像、さらに両公演の幕間映像 特別編が収録されます。
さらに数量限定生産特装盤には、「Neuweltfahrt」大阪公演の全編に加え、シンガポール公演、ソウル公演、台北公演、大阪追加公演の一部定点映像も収録。加えて、ライブ写真やメモリアルブックレットのほか、ツアーで使用した旗をカットして封入したプレミアムカード、特製オリジナルグッズ 双六セット、そしてディスク5枚を収納可能な特製メモリアルケースも同梱される豪華仕様となっております。
＜商品概要＞
Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」
発売日：2026年8月26日(水)
価格 ：数量限定生産特装盤：33,000円(税込)
Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：2,750円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4181/
- Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ 最速先行抽選申込 受付中
8月29日(土)・30日(日)、有明アリーナにて、Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」のリリースを記念したライブ、Roselia「Lehre der Rose」を開催いたします。
チケット最速先行抽選が受付中です。申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」初回生産分に封入されています。
<概要>
◆公演名：Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブ
◆日程 ：2026年8月29日(土)・30日(日)
◆会場 ：有明アリーナ
◆チケット最速先行抽選
受付期間：2026年4月29日(水・祝) 10:00 ～ 5月31日(日) 23:59
※申込券はRoselia 19th Single「Fear Nothing」の初回生産分に封入
公演詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose/
- Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」発売中
Poppin’Party 22枚目のSingle「どきどきデエト」が好評発売中です。CDにはガルパで配信中の表題曲を含む2曲を収録。Blu-ray付生産限定盤には、2026年1月に東京ガーデンシアターにて開催されたPoppin'Party New Year LIVE「Happy BanG Year!!」の映像を収録しています。
初回生産分には、10月10日(土)～12日(月・祝)に東京ガーデンシアターにて開催予定の、BanG Dream! 13th☆LIVEの最速先行抽選申込券が封入されています。
＜商品概要＞
Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」
発売日：2026年4月29日(水)
価格 ：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：1,540円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4177/
- Roselia 19th Single「Fear Nothing」発売中
Roselia 19枚目のSingle「Fear Nothing」が好評発売中です。CDには、ガルパで配信中の表題曲を含む2曲を収録。Blu-ray付生産限定盤には、2025年9月にduo MUSIC EXCHANGEにて開催されたRoselia Special Live「Stolz」の映像を収録しています。
初回生産分には、8月29日(土)・30日(日)に有明アリーナにて開催予定の、Roselia「Lehre der Rose」 - Roselia 10th Anniversary Best Album「Lehre der Rose」リリース記念ライブの最速先行抽選申込券が封入されています。
＜商品概要＞
Roselia 19th Single「Fear Nothing」
発売日：2026年4月29日(水)
価格 ：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)
通常盤：1,540円(税込)
商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4178/
- 【新情報】「ガルパ」にて、ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、ステージチャレンジ機能に追加
スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内、ステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージを追加しました。
- 【新情報】「ガルパ」にて、Poppin'Party・Roselia「ライブ打ち上げガチャ」が開催
本ライブ開催を記念して、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中です。Poppin'Party・Roselia それぞれのメンバーの出現率がアップするほか、様々なアイテムと交換できるピース付きとなります。
さらに、有償スター限定の★5 Poppin'Partyメンバー1人確定ガチャ・★5 Roseliaメンバー1人確定ガチャもそれぞれ同時開催中です。
- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
公式サイト：https://bang-dream.com
公式X：https://x.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
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