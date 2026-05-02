2026年６月横浜開催の『寄生獣展』ティザービジュアル第2弾公開＆グッズ第1弾を公開！

株式会社アニメイトホールディングス

完結から30年以上の時を経てもなお、国内外の読者を惹きつけてやまない漫画『寄生獣』。

本作の400点以上の「生原画」を集めた作品史上最大規模の原画展を、横浜にて開催いたします。

著者・岩明均氏によって精緻に描き込まれた貴重な原画の数々。

生の原稿によって体験できる、新たな寄生獣体験をお楽しみください。

『寄生獣展』のティザービジュアル、第2弾を公開！

また、原画展にて販売する、グッズの第1弾を大公開！

会場では、原画展開催を記念したグッズを多数販売いたします。

どれが当たっても嬉しい「寄生獣展 展くじ」の他に、ミギーの「リング」や「ぬいぐるみ」「お皿」など、遊び心満載のグッズも勢揃い！

また、物販での購入特典も公開！

物販にてお1人様1会計あたり、5,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、

特典ショッピングバッグを1枚プレゼント！これを肩にかければ、まるで…？

※数に限りがございますので、配布終了の際はご容赦ください。

※特典の品切れによるチケットの払い戻しはいたしません。

※レシートの合算および、お会計の分割は承っておりません。

今後も新情報をお知らせいたしますのでお楽しみに！

■『寄生獣展』開催概要

【開催期間】2026年6月6日（土）～2026年6月21日（日）

【開催時間】土日祝：10:00～20:00／平日：14:00～20:00

【会場】YOKOHAMA COAST （アソビル 2F ROOM1）

【住所】〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル 2F

【アクセス】横浜駅みなみ東口直通 横浜駅東口から徒歩2分

https://yokohama-coast.com/access

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日は17:00閉場(16:30最終入場)

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

■チケット概要

▼料金

【前売券】：2,000円(税込)

【取り扱い】：アソビュー！

https://evt.asoview.com/t8z4cv

【当日券】：2,200円（税込）

【取り扱い】：原画展会場受付・アソビュー！

https://evt.asoview.com/t8z4cv

▼券種

※本原画展は、ご来場日によってチケットの種類が異なります。

【日時指定券】：6月6日(土)

※6月6日(土)のみご入場が可能です。入場の時間枠がございます。

※混雑緩和・安全対策のため、初日のみ「日時指定券」の販売をいたします。

※入場枠は、開催時間内30分ごとに設定しております。

※各枠先着順のため、完売となる場合がございます。

【指定期間有効券】：6月7日(日)～6月21日(日)

※期間中ご入場が有効となります。

※混雑状況により、会場にて入場規制や整理券配布を行う場合がございます。

▼入場特典

ミギー指人形

入場特典は、会場入口にて入場券1枚につき１つお渡しいたします。

数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。予めご了承ください。

【公式サイト】https://parasyte-ex.com/

【公式SNS】https://x.com/ex_parasyte

今後の続報は、原画展公式HPおよび、公式X(旧Twitter)でお知らせいたします。

『寄生獣』とは

岩明均（いわあきひとし）著。1990年より講談社「アフタヌーン」にて連載し、1995年に完結。

全世界累計発行部数は累計2500万部を超え、TVアニメ、実写映画、実写ドラマ化もされた伝説的大傑作。

突如飛来した寄生生物たち。

彼らは人間の身体に侵入し脳を乗っ取り、他の人間を食い殺し始める。

高校生・泉新一の身体にも寄生生物が侵入するが、彼の右手に宿ってしまう。

自ら「ミギー」と名乗った寄生生物は新一と奇妙な共存関係になる。

そんなイレギュラーな存在となった新一とミギーは寄生生物たちとの壮絶な戦いに身を投じる。

■主催：株式会社ムービック

■権利表記：

(C)岩明均／講談社