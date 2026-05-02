一級建築士5.20(水)開催！ラストスパート戦略会議を特別に公開します。令和8年受験生対象、無料オンラインセミナー開催のお知らせ

▼一級建築士 学科試験を受験される方へ

TAC株式会社

セミナータイトル：一級学科 直前対策【決定版】ラストスパート戦略会議

実施日時：5月20日（水）19:30~

TACの大人気講師・井澤が登壇します！

残り２ヶ月が合否を大きく左右する！令和８年学科試験に向けた、最後の無料セミナー！

順調な方でも不安に襲われるのが、本試験まで残り2ヶ月をきってからの直前期。このラスト2ヶ月で大きく成績ののびる受講生をこれまで多くみてきました。

予定どおり進んでいる方は絶対に油断しないように、予定どおり進んでいない方は逆転を決意して、このセミナーに参加していただきたいと思います。

最後まで頑張り抜いて結果を出すための、ベストな方法をお教えします。 （直前期にうれしい重大発表もあります！）

実施概要

●日時:5.20 (水)19:30～

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 令和8年度 一級建築士学科試験を受験される方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0520A

登壇講師

TAC専任講師 一級建築士 学科責任者井澤 真悟 （いざわ しんご）講師

一級建築士。某有名建築家のアトリエ系事務所で修業をした後、教育業界に入って25年以上の経験を有する。聞き手を全く飽きさせないスピーディーかつ明快な講義で絶大な人気を獲得している。明快なポイントの指摘と一度聞くだけで記憶に焼きつく巧みな話術は受験生必見。TAC建築士講師室ブログの「井澤式比較暗記法・実例暗記法」でもおなじみ。

▼一級建築士 設計製図試験を受験される方へ

セミナータイトル：大屋的令和７年本試験総括

実施日時：5月20日（水）19:30~

TACの大人気講師・大屋が登壇します！

とくに！通学できない方に捧ぐ！通信生担任：大屋の炎の学習指導

設計製図は教室でないと合格できない？そんなことありません！仕事や家庭の事情、また近くに校舎がない等の理由で通学が難しい方のために、ＴＡＣはWEB生向けのサービスを充実させています。通学生同様、通信生でも安心して合格を目指せる環境がここにあります。

そのご紹介とともに、通信生担任：大屋講師による令和７年度の本試験総括もまじえながら、今年確実に合格を決めるための学習の進め方や対策のポイントについて解説します。一緒に炎のスタートをきりましょう。

実施概要

●日時:5.20 (水)19:30～

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 令和8年度 一級建築士学科試験を受験される方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0520B

登壇講師

TAC 一級建築士講座 講師大屋 喜嗣 （おおや よしつぐ）講師

文系出身の一級建築士。文系で有るが故、みなさんが苦労しているポイントに精通し、分かりやすく、面白い説明で多くの幅広い支持を得ている。ゼネコンと設計事務所で20年以上のキャリアを持ち、実務に即した説明が好評。趣味は釣りと料理。魚をさばかせたら、TACナンバーワン。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/