大奥という箱庭で密に紡がれた、一生に一度の永遠の恋を描く、切なく温かいお江戸人情ファンタジー『大奥の御幽筆　～最後の恋文～』が堂々の完結！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は、ことのは文庫より『大奥の御幽筆 ～最後の恋文～』（著：菊川あすか／イラスト：春野薫久）を、2026年5月20日に発売します。

同日より電子書籍の配信も開始。

電子版巻末には、春野薫久先生によるカバー用イラストをそのまま収録！

書誌情報

大奥の御幽筆 ～最後の恋文～

小説：菊川あすか／イラスト：春野薫久

ISBN：9784867169636

定価：781円（本体710円＋税10％）

発売日：2026年5月20日

https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku5/

○あらすじ

佐之介の前から姿を消した恭次郎。

偽りの記憶から彼を救うべく、里沙は智泉院を経て江戸市中の奔走する。

その先で触れたのは、絆を裂いた哀しき真実と、霊視の力に隠された亡き祖母・お梅の想いだった。

一方、将軍の代替わりを迎える大奥では、野村やお松も自らの運命に従い決断を迫られていく。

「できる限りお里沙の側にいたい」

佐之介の切実な願いと里沙の覚悟が重なり、最後の一筆が綴られる時、生者と死者の恋は、美しくも切ない永遠の結末へ――。

切なく温かいお江戸人情ファンタジー、堂々の完結！

完結記念フェア開催！

シリーズを1冊ご購入いただくごとに「一筆箋しおり（両面2種）」を1枚プレゼント！

さらに、フェア開催書店でのご購入＆公式LINEアカウント友だち登録で直筆サイン色紙があたる企画を実施！

▼詳細はこちら

https://kotonohabunko.jp/spcont/2605_ohoku/

※5月20日（水）より順次開催

一足先に作品のゲラを読んでいただいた皆様の感想を公開！

◎書店関係者

御幽筆とはなんだろう――？とわくわくしながら読み出したシリーズもついに最終巻です。

どの巻も里沙さんの優しさや慈しみに溢れてました。

里沙さんがいたからこそ救われた魂が成仏される様は、心が浄化されるようでとても清々しいです。

佐之介さんのことはとても気がかりでしたが、この終わり方、好きです。

これまでを振り返る里沙さんのまなざしの温かさに感涙しました。

佐之介さんへの気持ちはもちろん、お松さんへのものにまた温かい涙が。

番外編の野村さんと猫のお話も良かったです。

温かい涙と優しさで胸が満たされるとても素敵なお話でした。

心地良い読後感に浸ってます。

◎書店関係者

ついに最終巻…！終わってしまうのが寂しくて、一文一ページを噛み締めるように読みました。

どこまでもぶれないお里沙の優しさ。家族や友人、大切な人を想い合うキャラクターたちのあたたかさ。お里沙と佐之介の恋心…物語を駆け巡るたくさんの感情に包まれて、ずっと涙が止まりませんでした。

気持ちを伝える時は成仏する時。それをわかった上で、お互いが最期まで寄り添い合い、穏やかにラストへ向かっていく…それだけでもうるうるきていましたが、お里沙から佐之介への恋文に泣かされて、さらにお松さんへの手紙で大号泣。これまでのシリーズのいろんな思い出が蘇り、頭が痛くなるほど泣いてしまいました。

でも、こんなにも優しく思いやりに溢れる作品を、最期まで見届けることができて、本当によかったです。このシリーズは私とって、ずっとずっと忘れられない物語です！

読ませていただき、ありがとうございました！

◎レビュアー

一巻からずっと追ってきて、里沙と佐之介の関係が好きすぎて終わってほしくないと思うほどだった。

だから、かなり覚悟をして読み始めた。

「最後の恋文」に綴られた、それまで言葉としてはっきりと伝えることができなかった思いが綴られ、見守ってきた読者にも忘れることのできない着地点が用意されてた。

この恋文によって里沙と佐之介という生者と死者という関係を超えた愛をしっかりと受け取った。

二人の思いがやっと交差し私も涙が止まらなくなりながら、二人を祝福したいという気持ちでいっぱいになった。

このシリーズに出会えて良かったです。

人と違うことで辛い思いをしたり、人を羨んで心が荒んでしまったときでも、人は人を救い、救われることも出来るのだと強く感じました。

著者情報

小説：菊川あすか

東京都在住。2017年、スターツ出版から『君が涙を忘れる日まで。』でデビュー。

その後の著作に『ぼっちな君が泣いた理由』（双葉文庫パステルNOVEL）、『死んだ彼女が遺した日記』（スターツ出版文庫アンチブルー）、『深愛 煌華宮の檻 上・下』（ポプラ文庫ピュアフル）などがある。

江戸時代好きがきっかけで大奥の物語を書き、泣ける文芸コンテストに応募。

本作はその受賞作の書籍化、その最終巻となる。

イラスト：春野薫久

2019年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。

主な仕事は書籍の装画やゲームのキャラクターの制作、モチーフは人物が中心。

和風と着物が大好き。

『そなた、大奥へ来ぬか――』

霊視の力持つ奥女中・里沙と記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かす、お江戸小説シリーズ好評発売中！

大奥の御幽筆 ～あなたの想い届けます～

著：菊川あすか／イラスト：春野薫久

価格：792円（本体720円＋税10％）

ISBN：9784867163931

https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku/

亡霊が見えるせいで呪われた子だと家族から罵られてきた里沙。

自分の力を忌避し、生きる意味を見失いかけていた彼女を繋ぎ止めたのは、奥勤めをしている叔母・お豊からの一通の手紙だった。

『そなた、大奥へ来ぬか――』

そこは男子禁制で全てのお役目を女が勤め、皆いきいきと働いているという。

こんな私でも誰かの役に立てるのならばと、お豊の力添えで奥女中となる決意をする里沙だったが、そこでは、とある亡霊騒ぎが起きていて――。

霊視の力持つ奥女中・里沙と記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かす、感動のお江戸小説。

大奥の御幽筆 ～永遠に願う恋桜～

著：菊川あすか／イラスト：春野薫久

価格：792円（本体720円＋税10％）

ISBN：9784867164792

https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku02/

侍の亡霊、佐之介とともに御火の番の亡霊騒ぎを解決し、霊視の力が認められた里沙。

その功績により、大奥で亡霊による怪事を解決し、記録に残す「御幽筆」という特別なお役目を与えられるが、その傍らにはいつも佐之介の姿があった。

男子禁制の大奥で、幽霊とはいえ佐之介とともに行動することに戸惑いを覚える里沙。

しかし、彼女の中で佐之介の存在はどんどん大きくなっていくようで――。

大奥に現れた新たな亡霊は菓子職人!?亡霊の抱く悲恋の行方に里沙はある行動に出る――。

大奥の御幽筆 ～約束の花火～

著：菊川あすか／イラスト：春野薫久

価格：792円（本体720円＋税10％）

ISBN：9784867166161

https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku03/

大奥で唯一のお役目である「御幽筆」として亡霊騒ぎを調査する里沙のもとへ、毎晩うなされる友を心配する女中から依頼が持ち込まれる。さっそく亡霊の仕業ではないかと調査を始める里沙。だがその傍らにはあらたな亡霊の姿が……。

人と亡霊、生者と死者。

決して交わることのないそれぞれの想いが、霊視の力で綴られた里沙の手紙によって交錯する時、里沙は親友のお松に隠されたある想いを知ることになる――。

大奥の御幽筆 ～偽りの闇と真の燈火～

著：菊川あすか／イラスト：春野薫久

価格：792円（本体720円＋税10％）

ISBN：9784867168998

https://kotonohabunko.jp/detail/ohoku4/

江戸を彷徨う亡霊の侍・佐之介は、己の失われた記憶の手がかりと、大奥で続発する怪事件の鍵を握る謎の僧・日尚を追い、江戸城を後にする。

日尚の「智泉院へ来い」という誘いは、事件の真相と、彼が亡霊となった理由に関わる運命の試練となるが――。

霊視の力を持つ奥女中・里沙、そして憎悪に囚われた黒衣の亡霊……。

生者と死者の絆が試される、切なくも温かい江戸人情ファンタジー！

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

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