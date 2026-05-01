THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、デビュー30周年プロジェクト「THEE 30TH」遂に完結！2ndアルバム『High Time』が180g重量盤2枚組LPとして初のアナログ化

日本コロムビア株式会社

THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年を記念して始動した『THEE 30TH』が、周年プロジェクトのリリースのラストを飾るタイトル『High Time -THEE 30TH 180gx2 Definitive edition-』を2026年11月1日(日)に発売する。

『THEE 30TH』は、＜96k24b, 180g & 4K＞というテーマのもと、オリジナルマスターテープから新たにリマスタリングを施した96kHz/24bitでのハイレゾ配信、180g重量盤でのアナログ盤の再発売、そしてMUSIC VIDEOの４K画質へのアップコンバートがおこなわれ、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが残した作品を高音質/高画質に残していくプロジェクト。

今回発売される『High Time -THEE 30TH 180gx2 Definitive edition-』は1996年11月1日にリリースされた2ndアルバム『High Time』を初めてアナログレコード化する記念碑的作品で、かつてリリースされたレコード盤『is this High Time?』とは選曲が異なり、CD盤『High Time』に収録された全12曲をそのままに、リマスターを施して収録。

オリジナルの発売日からちょうど30年目にあたる2026年11月1日に180g重量盤LP2枚組・ダブルジャケット仕様というパッケージでリリースされる。

さらにコロムビアミュージックショップでは『High Time』の印象的なアルバムジャケットをあしらった「TMGE Vinyl JKT T-shirts (High Time)」を重量盤LPと合わせて販売する。

予約販売となるのでファンはショップのチェックをお忘れなく。

『THEE 30TH』プロジェクトが後世にTMGEの作品を残すべく発売する作品は残すところ9月1日にリリースされる『7inch vinyl box』と11月1日にリリースされる『High Time -THEE 30TH 180gx2 Definitive edition-』の二作品となる。

今回のリリース発表を受けてTHEE 30TH特設サイトで絶えず時を刻んできたタイマーはカウントダウンを止めるが、こだわり抜かれたアートワークの全貌や関連トピックなど、さらなる続報を楽しみに待とう。

【New Release】

■THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

「High Time -THEE 30TH 180gx2 Definitive edition-」

2026年11月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9580~1 \6,050(税込)

予約： https://lit.link/hightime_tmge

[収録曲]

【SIDE A】

1.brand new stone

2.リリィ

3.恋をしようよ

【SIDE B】

1.sweet MONACO

2.シャンデリヤ

3.blue nylon shirts(from bathroom)

【SIDE C】

1.bowling machine

2.笑うしかない

3.flash silver bus

【SIDE D】

1.キャンディ・ハウス(texas style)

2.スロー

3.Baby,please go home～wave’33

「TMGE Vinyl JKT T-shirts (High Time)」(S, M, L, XL)

*Columbia Music Shopで「High Time -THEE 30TH 180gx2 Definitive edition-」とセット販売が決定

予約受付期間：2026年5月1日(金)12:00～9月16日(水)23:59

Columbia Music Shop TMGEページ： https://shop.columbia.jp/shop/e/emichelle/

予約： https://lit.link/hightime_tmge

■THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

「7inch vinyl box」

2026年9月1日 Release

7インチレコード 8枚組

COKA-105~112 \22,000(税込)

[収録曲]

1.世界の終わり／キャンディ・ハウス

2.リリィ／カルチャー

3.ゲット・アップ・ルーシー／バードメン

4.VIBE ON!／あんたのどれいのままでいい

5.G.W.D／アウト・ブルーズ

6.スモーキン・ビリー／GT400

7.ベイビー・スターダスト／暴かれた世界

8.太陽をつかんでしまった／エレクトリック・サーカス

予約： https://lit.link/7inchvinylbox

購入者特典：後日発表

■THEE 30TH特設サイト 詳細

https://www.thee30th.com/news/309

【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT リンク】

「THEE 30TH」オフィシャルサイト： https://www.THEE30TH.com

「THEE 30TH」SNSアカウント

X： ＠THEE_30TH

Instagram： ＠thee_30th

Facebook： THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

TikTok： @tmge_official

「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」配信リンク： https://lnk.to/TMGE

【THEE 30TH Release】

■「THEE LIVE」

2025年2月1日 Release

Blu-ray全6枚組 完全生産限定

COXA-1370～75 \29,800(税込)

https://lit.link/theelive

■「cult grass stars」

2025年3月1日 Release

・LP2枚組 180g重量盤

COJA-9528～9 \6,050(税込)

https://lit.link/cultgrassstars

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/cultgrassstars

■「is this High Time?」

2025年4月1日 Release

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9530 \4,950(税込)

https://lit.link/isthishightime

「High Time」

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/hightime

■「Chicken Zombies」

2025年6月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9531～2 \6,050(税込)

https://lit.link/chickenzombies

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/chickenzombies

■「GEAR BLUES」

2025年7月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9533～4 \6,050(税込)

https://lit.link/gearblues

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/gearblues

■「CASANOVA SNAKE」

2025年8月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9535～6 \6,050(税込)

https://lit.link/casanovasnake

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/casanovasnake

■「Rodeo Tandem Beat Specter」

2025年9月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

COJA-9537～8 \6,050(税込)

https://lit.link/rtbs

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/rtbs_tmge

■「SABRINA HEAVEN」

2025年10月1日 Release

LP2枚組 180g重量盤

UMJK-9154/5 \6,050

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_heaven_remastered

■「SABRINA NO HEAVEN』」

2025年10月1日 Release

LP１枚組 180g重量盤

UMJK-9156 \4,400

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_lp

リマスター及びハイレゾ配信

https://tmge.lnk.to/sabrina_no_heaven_remastered

■「BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN」

2025年10月11日 Release

【完全限定生産BOX】 Blu-ray＋LP4枚組 180g重量盤

仕様：豪華ボックス仕様、プレイパス封入（音源のみ）、TMGEスリップマット入り

UMXK-9044 \23,100(税込)

【通常盤】 Blu-ray

UMXK-1127 \6,600(税込)

https://tmge.lnk.to/bmglh_bd

■「wonder style」

2025年11月1日 Release

LP1枚組 180g重量盤

COJA-9539 \3,850(税込)

https://lit.link/wonderstyle

リマスター及びハイレゾ配信

https://lnk.to/wonderstyle

■「PAPER SLEEVE CD BOX」

2026年3月1日 Release

UHQCD 全11枚組 完全生産限定

COCP-42641~51 \27,500(税込)

https://lit.link/tmgecdbox

■「THEE GREATEST HITS」

2026年2月1日 Digital Release

(リマスター配信/ハイレゾ配信)

https://tmge.lnk.to/thee_greatest_hits_remastered

【THEE MICHELLE GUN ELEPHANT プロフィール】

メンバーは チバユウスケ（Vo.）、アベフトシ（G.）、ウエノコウジ（B.）クハラカズユキ（Dr.）

1991年結成。1996年にシングル「世界の終わり」でメジャー・デビュー。

シングル16枚、オリジナルアルバム8枚をリリースして2003年10月11日幕張メッセでのライブを最後に解散。