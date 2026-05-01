6月13日（土）大畑大介・下柳剛と行く！加西市・田植えツアー（日帰り）開催決定！！

株式会社 神戸新聞社

大畑大介氏下柳剛氏

ECサイト「いいモノがたり」(https://iimonogatari.kobe-np.co.jp/)を運営する神戸新聞社は、貴重な手植え体験・最新のドローンを使った農業見学ができるツアーを開催することをお知らせいたします。本ツアーでは、元日本代表ラグビー選手大畑大介氏、元阪神タイガース下柳剛氏と一緒に、加西市の豊かな自然の中で本格的な田植えを体験していただきます。

手植え体験の後は、ドローンを使った農業を見学、最先端の技術に触れるチャンスです。ランチは県立フラワーセンターに移動し、きれいなお花を見ながらのランチや散策を楽しめます。

フラワーセンターでは、ツアー限定の二人の現役時代の裏話などが聞けるプレミアムトークショーを開催します。あわせて、豪華景品！サイングッズが当たるお楽しみ抽選会も企画しています。

さらに、参加者には大人１人に５キロのお米のお土産付きです！！（配送は１１月ごろ予定、お子さまにはお米のお土産は含まれません）

運営協力：ALATANA（アラタナ）社(https://www.alatana.jp/) 加西市の土地と時間に向き合いながら、食と農のあり方を探し続けている組織。

＜行程表＞

JR神戸駅南側ロータリー・8:30出発＝＝加西市のAlatanaの水田（田植え体験、ドローン田植えショー見学）10:10～12:45＝＝兵庫県立フラワーセンター（お弁当の昼食・自由散策）・元日本代表大畑大介さん＆元阪神タイガース下柳剛投手のトークショー（約30分）13:00～15:40＝＝JR神戸駅南側ロータリー17:00着

＜申し込み・問い合わせ＞

神戸新聞旅行社まで

営業時間 平日9：30～17：00 ※土・日・祝・年末年始休み

電話受付 平日9：30～15：00 ※土・日・祝・年末年始休み

TEL：078-362-7174

URL：https://kpt.jp/tour?plan=day-trip&code=260152(https://kpt.jp/tour?plan=day-trip&code=260152)

申し込みQRコード

＜旅行条件・ご確認事項＞

◆添乗員同行

◆最少催行人員：20名

◆利用予定バス会社：東豊観光バス

◆食事条件：昼食1回（お弁当・お茶付）

※天候により田植え体験が出来ない場合があります。ご了承くださいませ。

・道路状況・気象条件などによりコースの変更や一部中止する場合がございます。

・ご人数により、中型・小型・マイクロバスを利用する場合がございます。