【20周年記念プロジェクト】亜鉛・ケイ素含有ミネラルウォーター「ミューバナディス」から待望のペット専用水が誕生。愛犬の健康を守る新習慣を広めるクラウドファンディングを開始！

株式会社グローリー・インターナショナル

株式会社グローリー・インターナショナル（本社：東京都三鷹市、代表取締役：藤本 健）は、ブランド誕生20周年を記念し、亜鉛・ケイ素含有天然水「ミューバナディス」から初となるペット専用ライン「ミューバナディス Dog／Cat」を開発いたしました。

2026年6月20日の一般販売に先駆け、2026年4月末よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて先行販売プロジェクトを開始いたしました。

■プロジェクトページ（CAMPFIRE）

https://camp-fire.jp/projects/934796/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/934796/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)

※「ペット」という表現について※

本文中で「ペット」という表現を用いておりますが、これは検索性や一般的認知度を考慮したものです。私たちは、彼らを単なる所有物ではなく、かけがえのない「家族の一員」であり、共に歩む「パートナー」であると考えています。

■ ブランド誕生20年。お客様の声から生まれた「家族全員」の健康習慣

2005年の創業以来、当社は「発酵美学」をコンセプトに、内側から整える商品開発を続けてきました。

その原点であるミネラルウォーター「ミューバナディス」は、アクアアワード金賞受賞や、飲料水では極めて稀な「医療機関での治験データ」を持つエビデンス重視の製品として、多くの健康意識の高いお客様に支持されてきました。

近年、愛用者の皆様から「自分たちが飲んで良いものだから、大切なペットにも飲ませたい」という切実な声をいただく機会が増えました。

一方で、ペットに人用のミネラル分を与えても良いのかという不安の声も寄せられていました。

そこで20周年の節目に、「家族であるペットにも心から安心して与えられる水」をお届けすべく、専用ラインの開発に至りました。

■ 「ミューバナディス Dog」3つの大きな特徴

「ミューバナディス」は、水のプロが審査する「アクアアワード」にて金賞を受賞。医療機関での治験データ（臨床試験）も取得

1. 34種類の天然ミネラルが、内側からの「整い」をサポート

単なる水分補給ではなく、ペットの健康維持に欠かせない亜鉛やケイ素（シリカ）など、約34種類もの天然ミネラルをバランスよく含んでいます。

富士山の玄武岩層を長年かけてろ過された、標高1000m、地下150mの深井戸から採水。

毎日の飲み水を通じて、本来持っている「内側からの輝き」や「健やかなリズム」を優しくバックアップします。

2. ペットの体に負担をかけない「超軟水」の優しさ

犬にとって、ミネラル分が多すぎる硬水は尿路結石などの原因になる不安があります。

ミューバナディスDogは、ミネラル豊富でありながら、体への負担を考慮した硬度約34mg/Lの軟水です。

水の粒子（クラスター）が非常に細かく浸透力が高いため、体にスッと馴染みます。

雑味のない澄んだ味わいで、お水を飲む習慣が少ない子や、高齢のペットの水分補給にも最適です。

3. 「もしも」の時も、いつものお水を。長期保存による備蓄力

災害時、ペット用の水の確保は非常に困難になります。

ミューバナディスDogは独自の充填技術により長期保存が可能なため、日常使いしながら備える「ローリングストック」にも最適です。

環境が変わってストレスを感じやすい非常時だからこそ、飲み慣れた「いつもの美味しいお水」があることは、ペットと飼い主さん双方の大きな安心につながります。

■ 獣医師も推奨。徹底した安全性へのこだわり

言葉で不調を伝えられないペットのため、安全性には妥協しません。

PFAS検査クリア

有機フッ素化合物（PFOS/PFOA）の検査において、国の暫定目標値を大幅に下回る「5ng/L未満」を達成。（2024年7月18日付）

硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素検査をクリア

国の水質基準値「10mg/L以下」に対し結果は0.5mg未満(基準値の20分の1)と基準値以下となっております。(2024年12月20日付)

獣医師監修

皮膚や被毛の健康維持、日々の水分補給の重要性という観点から、専門家の推奨をいただいています。

■ CAMPFIRE クラウドファンディング概要

ミューバナディスは、長年ミネラルウォーターとして多くの飼い主様に愛用されてきました。ミネラルが多すぎる硬水とは異なり、軟水の天然水なので愛犬にも取り入れやすい飲み水です。ミューバナディスDogは亜鉛やバナジウムなどの34種類のミネラルをバランスよく含有している数少なき飲み水であり、皮膚や被毛の健康維持をはじめとして、日々の健康維持をサポートしてくれます。また、有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)を測定するPFAS検査という水質検査をクリアしているので、水道水の風味を好まない愛犬にも取り入れやすい特徴があります。さらに、5年間の保存が可能であるため、災害時の備蓄用として活用できる点も魅力的です。ペットの高齢化や気温の上昇が進む現代では、毎日の健康には十分な水分補給が欠かせません。毎日の愛犬の健康を支える飲み水として、ぜひオススメしたいミネラルウォーターです。

プロジェクト名

大切な愛犬に、毎日の一杯から健康を。ペット専用の新しい“水”習慣を全国へ！

期間： 2026年4月28日～5月31日

リターン： 完成した「ミューバナディスDog」を、送料込みの特別価格でいち早くお届けします。

https://camp-fire.jp/projects/934796/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/934796/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)

■商品詳細

ミューバナディスDog 愛犬用飲料水

●原材料名：水（深井戸水）

●内容量：500㎖

●採水地：山梨県富士吉田市

●原産国：日本

●賞味期限：製造より5年間

●保存方法：直射日光をさけて保存して下さい。

【発売日】2026年6月20日(土)

希望小売価格 1本 220円（税込 242円）

◆商品ページ

https://glory-web.com/item/water/muvanadisdog

GLORYInt'lの商品開発

2005年の創業以来、「発酵美学」をコンセプトに、自然の摂理に基づいた健康と美しさを追求してきました。

私たちは、素材本来の力を最大限に活かすため、動物性原料、防腐剤、香料、添加物などを使用しない「7つのフリー」に徹底してこだわった商品開発を行っています。

【主な事業・製品】

弊社のメイン商材である「ミューバナディス」シリーズは、富士山の恵みである亜鉛・ケイ素を含有したミネラルウォーターとして、20年もの長きにわたり多くのお客様に愛され続けてきました。

そのほか、植物性乳酸菌発酵飲料（酵素ドリンク）「ファストザイム」シリーズ、世界五大長寿村の火麻（ヘンプ）使用した「オメガポイント」シリーズ、ブルーグリーンアルジーを使用した発酵コスメ「BGAスキンケア」など、内側と外側からの美と健康をサポートしています。

《家族みんなでお飲みいただけるミューバナディスシリーズ》

※今回のプロジェクトでは、愛犬用の「ミューバナディスDog」に加え、愛猫用の「ミューバナディスCat」もご用意しております。

どちらのパートナーをお連れの皆様も、ぜひ詳細をチェックしていただければ幸いです。

【GLORYInt'l公式ホームページ】

https://glory-web.com/

【GLORYInt'l公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/gloryinternational/

【本件に関するお問い合わせ】

media@glory-web.com

◆お取り扱いや商品に関するその他お問い合わせ

https://glory-web.com/script/mailform/inquiry/

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【会社概要】

会社名：株式会社グローリー・インターナショナル

設立：2005年6月

所在地：東京都三鷹市下連雀3-23-18 アビテビル2F

代表取締役：藤本 健