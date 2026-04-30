ST Agency、特定技能ミャンマー人材の支援で累計600名突破

ST Agency Japan株式会社

ST Agency Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：安田行輝、以下「当社」）は、当社が支援する特定技能ミャンマー人材の日本企業への就職人数が累計600名を突破したことをお知らせいたします。

現在、日本国内では少子高齢化の進行により、介護、宿泊、農業、製造業などを中心に深刻な人手不足が続いています。こうした背景のもと、当社は勤勉さと高い就労意欲、そして親日的な国民性を持つミャンマー人材に特化し、特定技能人材の採用から定着までを一貫して支援してまいりました。

今回の累計600名突破は、当社の「紹介料完全無料」というビジネスモデルと、現地での教育体制が、多くの日本企業から信頼を得た結果であると考えております。

■ ミャンマー人材が選ばれる理由と、当社の圧倒的な教育体制

ミャンマー人材は、真面目で責任感が強く、チームワークを大切にする国民性から、日本の職場環境との親和性が極めて高いとされています。当社では、こうした特性を最大限に引き出すため、ミャンマーのヤンゴンにて自社運営の日本語学校を展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126879/table/21_1_a5f77f0abe77ca7d96320ff98abaa457.jpg?v=202605010151 ]

当社は、人材紹介から入国までの期間、徹底した教育を施すことで、入社直後からの即戦力化と、文化ギャップによる早期離職の防止を両立させています。

▮累計600名の支援実績と市場における優位性

(クラス風景)

出入国在留管理庁の公表データによると、日本国内の登録支援機関は1万件以上にのぼります。その中で、特定の国に特化し継続的な人材供給および定着支援を行う事業者は限られています。

国内に1万社以上存在する登録支援機関の中でも、特定の国で600名規模の支援を実現しているのは、わずか0.1%にも満たない存在です。この数字は、当社がミャンマー人材支援における国内トップクラスのシェアを誇り、名実ともにマーケットを牽引する立場にあることを証明しています。

また、ミャンマーにおける社会情勢が変化する中でも、現地ネットワークの構築とコンプライアンスを重視した運営により、安定的な人材供給と定着支援を継続しています。こうした取り組みにより、安定した就業支援の実現につなげています。

■ 採用企業の負担を最小化する「トータルサポート」

当社の支援は、単なるマッチングに留まりません。以下の4つの柱により、企業の採用負担軽減と外国人材の安定した就業環境を構築しています。

1.実務直結型の教育カリキュラム：各業界の現場で即座に求められる用語や動作を事前に習得させます。

2.徹底した事前オリエンテーション：日本の生活習慣やルールを深く理解させることで、地域社会や職場へのスムーズな適応を促します。

3.住居支援サービス：外国人材の日本での生活基盤となる住居探しから契約、入居後のサポートまでを一貫して提供。企業側の住居手配の負担を大幅に軽減します。

4.母国語による継続フォロー：入社後もミャンマー人スタッフが定期的に面談を行い、悩みや不安を解消。高い定着率を維持しています

■今後の展開

当社は今後、累計1,000名の就業支援を次なるマイルストーンとして掲げています。今後は対応職種のさらなる拡大に加え、デジタル技術を活用した「定着支援プラットフォーム」の開発を進める方針です。

日本企業の人手不足解消に寄与するだけでなく、ミャンマーの若者が日本で安心して働き、長期的なキャリアを形成できる環境を整備することで、両国の経済発展に貢献してまいります。

■ST Agency Group サービス概要

在留資格「特定技能」の資格を持つミャンマー人材を、業界異例の「紹介料完全無料」で紹介しています。主な紹介可能な特定技能の分野は「介護」「外食」「宿泊」です。特徴的なサービスは、人材紹介してから入国までの期間、ミャンマーのヤンゴンにて自社が運営する教育施設（日本語学校「KanDo Japanese Language School」）にて、ミャンマー最多約30名の日本人が、「4か月間・600時間以上」の教育を実施して、人材をご紹介してます。紹介後は、登録支援機関として、入国前後のあらゆる準備や就労開始後の手当を実施し、採用後の定着まで伴走する、トータルサービスを提供しております。

[ST Agency Japan株式会社 概要]

会社名 ：ST Agency Japan株式会社

代表者 ：代表取締役 安田行輝

所在地 ：東京都中央区日本橋久松町9-9 FRAME日本橋6A

事業内容：人材紹介業、登録支援機関

許認可 ：登録支援機関 (23登-008676)、有料職業紹介 (13-ユ-315412)

[ST Agency Myanmar Co., Ltd. 概要]

会社名 ：ST Agency Myanmar Co., Ltd.

代表者 ：Managing Director Koki Yasuda

所在地 ：No1/B, Kone Myint Yeik Thar Streer, 6qusrter, Mayangone, Yangon, Myanmar

事業内容 ：教育事業

■窓口

HP ： https://www.stagency.me/

E-mail： info@stagency.me

TEL ： 03-6824-5199