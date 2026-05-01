伯東、エリース豊島FCのサステナブルパートナーとして2026シーズンの活動とUV対策をサポート

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）は、エリース豊島FCを運営する株式会社エリースフットボールグループ（東京都豊島区、代表取締：CEO 中村健太郎）と2026シーズンのパートナー契約を締結いたしました。

【株式会社エリースフットボールグループ】

代表取締役CEO：中村 健太郎

代表取締役COO：平井 聡

池袋事務所：〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-13-1 ba07

URL：https://www.aries-toshima.com/

伯東の自社ブランドスキンケア【TAEKO】は、「人にも地球にもやさしい」をコンセプトにスキンケア製品をお届けするだけでなく、サンゴ礁再生活動の支援をはじめ、さまざまなエシカルな活動にも取り組んでおります。

エリース豊島FCは、国際連合が主導する『Football for the Goals*』 に、サッカークラブとしてJリーグも含めて日本国内で初めて採択されたクラブです。

サステナブルパートナーとして、ごみ拾い活動をはじめ【価値共創型】のパートナーとして『環境・社会・ガバナンス/経済』の3つを軸に様々な活動に取り組んでまいります。

Football for the Goals（FFTG）とは

FFTGは、国際連合が2022年に発表したイニシアチブで、世界的に影響力の強いサッカーの力を通じてSDGsの認知度を高め、サッカー界における行動を変革し、目標達成に向けた行動や実践の促進、持続可能性、人権、気候変動対策などを推進することを目的に設立されたプラットフォームです。参画メンバーはSDGsの達成に向けた活動を推進する役割を担います。

◆TAEKOサンスクリーンにてUV対策もサポート

TAEKOサンスクリーンは「石けんで落とせる」ノンケミカル・SPF最高値のサンスクリーンです。

近年環境問題の中でも注目を浴びる「サンゴの白化」の原因の一つである、紫外線吸収剤フリーの日焼け止めです。

さらに、揮発性油剤やシリコーン油、界面活性剤も不使用でありながら、SPF50+、PA++++、UV耐水性★★の国内最高基準。石鹸で落とせる手軽さも持ち合わせています。

日焼け止め特有の匂い・揮発性油剤による目への刺激や、ベタつき、きしみ感など、汗をかいた時の不快感がなく、口に入った際も水分補給の味が変わらないため、スポーツシーンでも最適の使い心地。

発酵技術により自社開発した高保湿成分「アルカリゲネス産生多糖体」が支える潤い感のあるサンスクリーンにて、選手・サポーターの皆様の紫外線対策もサポートいたします。

【TAEKOオンラインショップ(https://www.taeko.shop/)】 【Instagram(https://www.instagram.com/taeko_skincare/)】

伯東株式会社

（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

伯東は、「人と技術で広く世界を結ぶ」をモットーとし、先進のテクノロジーで産業社会の未来を切り拓くため、最適なソリューションを提供してまいります。また、エレクトロニクス×ケミカル領域、商社×メーカーのハイブリッド企業としてのシナジーを発揮し、独自の価値を創出してまいります。