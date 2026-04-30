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『洗えるキレイスーツ』から“この風通し、想像以上。”新アイテムが登場 360°どこから見てもキレイなシルエット＆高通気で夏を快適に！
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、暑い夏でも快適に着用できる涼しいビジネスアイテム群『エアクール®※1シリーズ』を展開しています。今季も、素材・シルエット・機能性にこだわった『洗えるキレイスーツ』より、夏を快適に過ごすことができるアイテムの販売を開始しました。高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の「Air Tech Spun®※2」を使用した本商品は、AOKIの全店舗およびAOKI公式オンラインショップにて購入できます。
AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）：https://www.aoki-style.com/feature/wash/ladies/
■『洗えるキレイスーツ』から暑い夏も快適な新作が登場
最高気温が40℃以上の日の名称が「酷暑日」に決定するなど、今年の夏も厳しいビジネスシーンが想定されます。AOKIでは、通気性に優れた夏仕様のアイテムを『エアクール®シリーズ』として2023年の夏に販売を開始。これまで多くのお客様の支持を得ています。
夏仕様の『洗えるキレイスーツ』は、高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の「Air Tech Spun®」を使用しており、暑い夏でもさらっと羽織れるアイテムです。本素材は、糸の毛羽を少なくし織物にした際の絡まりを抑えることで高い通気性を実現。さらに、今季は背中部分の裏地をなくすことで背中の蒸れを軽減し、さらなる涼しさを追求しました。
また、本商品はAOKIのレディースアイテム定番の機能性である「洗える・防シワ・ストレッチ」のほか、夏の強い日差しから肌を守ってくれる「ＵＶカット」機能も兼ね備えています。さらに、本商品は涼しさはもちろんのこと、デザイナー小川彰子氏監修の360゜どこから見てもキレイなシルエットが特長です。背中・腰回り等、気になる部分はラインを拾いすぎず、ウエストは立体的に絞ることで着用するだけでスタイルアップが叶います。
※1「エアクール®」は株式会社AOKIホールディングスの登録商標（第5172015号）です。
※2「Air Tech Spun®」は東亜紡織株式会社の登録商標（第5898909号）です。
エアクール®洗える360°キレイスーツ商品概要
■エアクール®洗える360°キレイスーツ商品特長
々眥無ち悩燹Air Tech Spun®」を使用した暑い夏に最適な1着
特殊紡績により毛羽の絡まりを抑えた高通気素材「Air Tech Spun®」を使用。本素材は接触冷感性も兼ね備えているため、暑い夏でも快適に着用できます。また、背中部分の裏地をなくすことで通気性を高め、さらなる涼しさを追求しました。
働く女性に嬉しい高機能性
AOKIのレディースアイテム定番の洗える・防シワ・ストレッチに加えて、日差しの強い夏にうれしいＵＶカット機能も付与。通勤や外回りの外出時にも安心して着用いただけます。
小川彰子氏監修の360゜どこから見てもきれいなシルエット
昨年モデルよりもジャケットは長めの着丈に変更し、背中・腰回りなど気になる部分は隠しながら、ウエスト部分は立体的に絞ることでスマートな印象に。また、デコルテラインにフィットするよう襟の高さを低めに設計することで美しい曲線を描きます。パンツは膝位置とヒップ位置が高く見える設計で、360°どこから見てもキレイなシルエットが叶います。さらに、パンツには昨年モデルよりもさらにストレッチ性の効いた裏地を採用することで楽な着心地を実現しました。
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 / FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ＡＯＫＩ公式オンラインショップ（特集ページ）
https://www.aoki-style.com/feature/wash/ladies/
■『洗えるキレイスーツ』から暑い夏も快適な新作が登場
最高気温が40℃以上の日の名称が「酷暑日」に決定するなど、今年の夏も厳しいビジネスシーンが想定されます。AOKIでは、通気性に優れた夏仕様のアイテムを『エアクール®シリーズ』として2023年の夏に販売を開始。これまで多くのお客様の支持を得ています。
夏仕様の『洗えるキレイスーツ』は、高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の「Air Tech Spun®」を使用しており、暑い夏でもさらっと羽織れるアイテムです。本素材は、糸の毛羽を少なくし織物にした際の絡まりを抑えることで高い通気性を実現。さらに、今季は背中部分の裏地をなくすことで背中の蒸れを軽減し、さらなる涼しさを追求しました。
また、本商品はAOKIのレディースアイテム定番の機能性である「洗える・防シワ・ストレッチ」のほか、夏の強い日差しから肌を守ってくれる「ＵＶカット」機能も兼ね備えています。さらに、本商品は涼しさはもちろんのこと、デザイナー小川彰子氏監修の360゜どこから見てもキレイなシルエットが特長です。背中・腰回り等、気になる部分はラインを拾いすぎず、ウエストは立体的に絞ることで着用するだけでスタイルアップが叶います。
※1「エアクール®」は株式会社AOKIホールディングスの登録商標（第5172015号）です。
※2「Air Tech Spun®」は東亜紡織株式会社の登録商標（第5898909号）です。
エアクール®洗える360°キレイスーツ商品概要
■エアクール®洗える360°キレイスーツ商品特長
々眥無ち悩燹Air Tech Spun®」を使用した暑い夏に最適な1着
特殊紡績により毛羽の絡まりを抑えた高通気素材「Air Tech Spun®」を使用。本素材は接触冷感性も兼ね備えているため、暑い夏でも快適に着用できます。また、背中部分の裏地をなくすことで通気性を高め、さらなる涼しさを追求しました。
働く女性に嬉しい高機能性
AOKIのレディースアイテム定番の洗える・防シワ・ストレッチに加えて、日差しの強い夏にうれしいＵＶカット機能も付与。通勤や外回りの外出時にも安心して着用いただけます。
小川彰子氏監修の360゜どこから見てもきれいなシルエット
昨年モデルよりもジャケットは長めの着丈に変更し、背中・腰回りなど気になる部分は隠しながら、ウエスト部分は立体的に絞ることでスマートな印象に。また、デコルテラインにフィットするよう襟の高さを低めに設計することで美しい曲線を描きます。パンツは膝位置とヒップ位置が高く見える設計で、360°どこから見てもキレイなシルエットが叶います。さらに、パンツには昨年モデルよりもさらにストレッチ性の効いた裏地を採用することで楽な着心地を実現しました。
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 / FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
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