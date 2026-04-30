使い捨てマスク市場：種類、素材、販売チャネル、用途別-2026-2032年の世界市場予測
使い捨てマスク市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.39%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、使い捨てマスク市場調査レポートを発行・販売します。
「使い捨てマスクレポート」では2025年の米国関税政策変更が、調達、サプライチェーンのレジリエンス、および製造拠点の決定に及ぼす累積的影響の評価を言及するほか、主要な世界の地域における規制の微妙な違い、流通パターン、サプライチェーンの実情を浮き彫りにする主要な地域的視点を分析します。
世界の使い捨てマスク市場規模は、2025年に57億米ドルと評価され、2026年の60億5,000万米ドルから2032年には88億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000775-disposable-masks-market-by-type-material.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 使い捨てマスク市場：タイプ別
第9章 使い捨てマスク市場：素材別
第10章 使い捨てマスク市場：流通チャネル別
第11章 使い捨てマスク市場：最終用途別
第12章 使い捨てマスク市場：地域別
第13章 使い捨てマスク市場：グループ別
第14章 使い捨てマスク市場：国別
第15章 米国使い捨てマスク市場
第16章 中国使い捨てマスク市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・2025年の米国関税政策変更が使い捨てマスク市場に与える影響は何ですか？
米国の関税調整は、使い捨てマスクのバリューチェーン全体に累積的な影響を及ぼしています。特定の輸入原材料や完成品の着荷コストが増加し、バイヤーはサプライヤーの構成を見直す必要があります。
・使い捨てマスク市場の製品タイプや素材、流通チャネルの違いはどのように影響しますか？
市場は「非外科用マスク」、「呼吸用マスク」、「外科用マスク」に分類され、呼吸用マスクはFFP1、FFP2、FFP3に、外科用マスクはタイプI、タイプII、タイプIIRに分類されます。これらの区別は、保護レベルの差異や認証プロセスを反映しています。
・地域ごとの使い捨てマスク市場の動向について教えてください。
南北アメリカ地域では、機関による購買力と消費者主導の需要パターンが混在しており、認証への適合性と物流の最適化が重視されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「使い捨てマスクレポート」では2025年の米国関税政策変更が、調達、サプライチェーンのレジリエンス、および製造拠点の決定に及ぼす累積的影響の評価を言及するほか、主要な世界の地域における規制の微妙な違い、流通パターン、サプライチェーンの実情を浮き彫りにする主要な地域的視点を分析します。
世界の使い捨てマスク市場規模は、2025年に57億米ドルと評価され、2026年の60億5,000万米ドルから2032年には88億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000775-disposable-masks-market-by-type-material.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 使い捨てマスク市場：タイプ別
第9章 使い捨てマスク市場：素材別
第10章 使い捨てマスク市場：流通チャネル別
第11章 使い捨てマスク市場：最終用途別
第12章 使い捨てマスク市場：地域別
第13章 使い捨てマスク市場：グループ別
第14章 使い捨てマスク市場：国別
第15章 米国使い捨てマスク市場
第16章 中国使い捨てマスク市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・2025年の米国関税政策変更が使い捨てマスク市場に与える影響は何ですか？
米国の関税調整は、使い捨てマスクのバリューチェーン全体に累積的な影響を及ぼしています。特定の輸入原材料や完成品の着荷コストが増加し、バイヤーはサプライヤーの構成を見直す必要があります。
・使い捨てマスク市場の製品タイプや素材、流通チャネルの違いはどのように影響しますか？
市場は「非外科用マスク」、「呼吸用マスク」、「外科用マスク」に分類され、呼吸用マスクはFFP1、FFP2、FFP3に、外科用マスクはタイプI、タイプII、タイプIIRに分類されます。これらの区別は、保護レベルの差異や認証プロセスを反映しています。
・地域ごとの使い捨てマスク市場の動向について教えてください。
南北アメリカ地域では、機関による購買力と消費者主導の需要パターンが混在しており、認証への適合性と物流の最適化が重視されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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