ローマ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Microsoftと、 Poste Italiane Group傘下の企業であるPostelは、イタリア企業のデジタル化に向けた協業および締結済みの合意をさらに発展させ、Audiencerateをデータおよびダイレクト&デジタル・マーケティング分野のテクノロジー・パートナーとして迎えることを発表しました。

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Marketing Data Platformは、AIを活用した市場インテリジェンス、ファースト・パーティー・データ、オムニチャンネル・アクティベーションを組み合わせ、中小企業が市場トレンドや過去のキャンペーン実績を分析し、得られたインサイトをオーディエンスの創出と今後のよりターゲットを絞った施策につなげられるよう支援します。

この合意に基づき、Postelの物理・デジタル両面のオムニチャンネル・コミュニケーション機能と、Audiencerateの データ・インテリジェンス機能およびMicrosoftのAIならびにクラウド・ソリューションを組み合わせた統合プラットフォームが提供されます。

このソリューションにより、中小企業は顧客との関係のライフサイクル全体を通じて自社データを活用・アクティベートし、オムニチャンネル・コミュニケーション・キャンペーンを自動化および統合管理できます。プラットフォームに組み込まれた市場分析機能により、企業は競合に関するインサイトやリアルタイムの業界トレンドにアクセスし、データを具体的な戦略的優位性へと転換できるようになります。

Audiencerateは、Microsoft AI Cloud パートナー プログラムのグローバル・パートナーであり、Azure AIの機能を自社のデータ管理・アクティベーション基盤に統合することで、従来は大企業に限られていたツールを、中小企業も利用できるようにしています。

「このパートナーシップにより、イタリアの中小企業の成長戦略の中心にデータを据え、従来は大手企業だけが利用できたAIツールおよびデジタル・マーケティングツールを提供します」とAudiencerate社長のジャンルカ・レオッタ氏は述べました。

「クラウドはイノベーションへのアクセスをより容易にし、AIにより、小規模な組織でもプロセスをよりスマートに管理し、競争力を取り戻せるようになります」と、Microsoft ItalyでGlobal Partner Solutions Leadを務めるアンナマリア・ボッテロ氏は述べました。

このプラットフォームは、顧客セグメンテーション、市場インテリジェンス、およびPostelの物理／デジタル・コミュニケーション・チャンネル向けコネクターを含む包括的なスイートとしてすでに提供されており、今後数週間でマーケティング・オートメーション・モジュールと追加のコミュニケーション・チャンネルが導入され、さらに強化される予定です。

このソリューションは、プラットフォームにネイティブに組み込まれたMicrosoftのAIイノベーションと、AudiencerateのAdTech（アドテック）およびMarTech（マーテック）のエコシステムにおけるグローバル・パートナーシップにより、今後も進化を続け、イタリアの中小企業に継続的な競争優位性をもたらします。

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Source: Audiencerate