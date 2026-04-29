[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。4月20日から4月26日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■人生100年時代の捉え方で、消費行動はどう変わる？

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#インサイト/調査#購買心理#人生#消費者調査

物価高に対する意識から見えた違いとは？電通デザイアデザインが実施している「心が動く消費調査」の調査結果から得られたインサイトやファインディングスを分析する本連載。今回は、「人生100年時代の過ごし方」にフォーカスし、消費者の背中を押す“欲望”との関係について考察します。

著者：山田 茜（電通 第4マーケティング局）

■人にやさしい病院づくり～医療業界に新たな風を～

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#社会課題#採用#病院

働き手不足や社会環境の変化に伴い、医療の現場でも、人材確保をはじめとした多くの課題が挙がっている中、電通は、病院の皆さまと一緒に医療業界のさまざまな課題解決に取り組む「dentsu hospital project」を始動。人材確保への課題感や、新たな取り組みに挑戦した理由、電通が病院の課題解決をサポートする意義などについてお話をお聞きしました。

著者：山本 将介（電通 第8マーケティング局）×大坪 要介（電通 第8マーケティング局）×芦原 教之（徳洲会 湘南鎌倉総合病院）×植田 宏幸（社会医療法人財団 石心会）×鍋嶌 紋子（社会医療法人財団 石心会）×井上 雅章（八尾徳洲会総合病院）×柴山 智賀子（八尾徳洲会総合病院）

■「オンオフ統合マーケティング」で、スポーツビジネスは加速する

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#マーケティング#デジタルマーケティング#スポーツビジネス

セプテーニ・ホールディングスと電通は業務提携し、スポーツ領域に特化したデジタルソリューションの提供を開始。オンオフ統合マーケティングの事例を通して、スポーツビジネスの現在地、両社の取り組み、今後の展望についてお話をお聞きしました。

著者：末藤 大祐（セプテーニグループ）×住友 亮介（セプテーニスポーツ＆エンターテインメント）×田邊 雄大（電通）

他にもぞくぞく！

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「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

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