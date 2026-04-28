【NEC記者会見】AIを中核に「BluStellar」を強化。「AI Native Company」として社会変革をリード

日本電気株式会社（以下、NEC）は、価値創造モデル「BluStellar（ブルーステラ、注1）」をAIを中核に強化し、人とAIがともに未来を支え、社会を動かし続ける「AI Native Company」へと自らを変革していきます。

NECは、社会とお客さまのAIトランスフォーメーション（AX）を加速するインテグレーターとなり、社会のAIネイティブ化をリードしていきます。

■3つの強化ポイント

1：全シナリオへのAI適用による「AX（AIトランスフォーメーション）」

約30あるすべての「BluStellar Scenario」にAIを適用し、AI前提の経営への進化とデータドリブンな価値創出を実現します。

2：AI活用を支える100以上のサービス機能群を集約「AI Platform Service」

「AI Platform Service」は、2026年5月より順次提供を開始する、AI活用を支える100以上の機能を集約したプラットフォームサービスです。お客さまの課題解決やAX加速に加えて、誰もがプラットフォームを意識することなく、安全・安心にAIを活用・運用できる環境を実現します。

3：AIネイティブな組織変革に向けた「BluStellar Academy for DX」リニューアル

DX推進に不可欠な人材育成をワンストップで支援する「BluStellar Academy for DX（注2）」は、技術や業務の変革を支える「組織・人材」の強化を目的として、2026年4月に「人材戦略伴走型サービス」へと全面リニューアルしました。

これによりNECはBluStellar全体で、2030年度までに売上収益1兆3,000億円、調整後営業利益率25％の達成を目指します。

■「BluStellar」新戦略の詳細はこちら

https://jpn.nec.com/press/202604/20260424_02.html

（注1）「BluStellar（ブルーステラ）」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

（注2）BluStellar Academy for DX

https://jpn.nec.com/dx/consulting/ai/index.html