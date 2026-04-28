ロック・フィールド初のチャレンジ！お客様に寄り添う現場の声をカタチに。「RF1」など6ブランドで、店舗スタッフ考案メニューを期間限定販売！











現場の声から商品が生まれるまで日々お客様と直接向き合う店舗スタッフの視点を起点に、「売り場の気づき」「お客様の声」を商品開発へとつなげる社内コンテストを、今年1月に実施しました。ロック・フィールド初の取り組みとなったこのコンテストには、全国の店舗から188件のエントリーが集まり、一次選考として188件すべてを商品開発者が確認。通過した25品が代表取締役社長 古塚孝志と常務取締役 吉井康太郎による最終審査に進みました。最終審査の結果、社長賞1品、常務賞7品が決定。商品化に向け企画者（店舗スタッフ）と商品開発者が約1か月にわたり打ち合わせを重ね、選りすぐりのメニュー8品が完成しました。