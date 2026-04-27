淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて新たにスタートした、Nintendo Switch2用サバイバルパズルアクションゲーム「TOKYO SCRAMBLE」の世界観を体感できる脱出アトラクション「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」では、アトラクションチケット5枚に「TOKYO SCRAMBLE」のダウンロードコード1つが付属した、みんなで遊べるお得な『TOKYO SCRAMBLE アトラクション＆ゲーム バンドルチケット』を2026年4月29日（水・祝）より発売、本日よりチケットオープンいたします。 本バンドルチケットに含まれているアトラクションチケット5枚は、その場で家族や仲間とともに分け合うことも可能です。また、家に帰ったあとも、付属するダウンロードコードでNintendo Switch2専用ゲーム「TOKYO SCRAMBLE」をプレイすることができ、リアルとデジタルの2つの方法で作品の世界を遊ぶことができます。ゲームでは、1人のキャラクターを最大4人で操作する「おすそ分け通信」モードがあり、アトラクションで磨いた家族や仲間との連携を、ゲームの中でも発揮しましょう！ いよいよゴールデンウィーク！今年前半、最大の“お出かけ”ウィークは、ニジゲンノモリで全力夢中の1日を過ごしましょう！

■ 『TOKYO SCRAMBLE アトラクション＆ゲーム バンドルチケット』 概要

販売開始： 2026年4月27日 使用開始： 2026年4月29日（水・祝） 営業時間： 平日／12：00～18：00（最終受付17：30） 土日祝日／10：00～20：00（最終受付19：30） 内容： アトラクション「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」入場券5枚にNintendo Switch2専用ゲーム「TOKYO SCRAMBLE」のダウロードコード1枚が付属した特別チケット 料金： 7,000円（税込） ※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります ※4歳以下無料 ※入場券は時間指定制です 購入方法： https://www.asoview.com/channel/ticket/yxxS7O7jvE/ticket0000050908/ HP： https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■ 『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』概要

オープン日： 2026年3月7日（土） 場所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

■『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ-Hide and Escape-』とは

ニジゲンノモリが共同IPホルダーを務める、Nintendo Switch 2用新作ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の世界でミッションに挑戦する脱出アトラクション。 ニジゲンノモリでは、ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の発売を機に、新アトラクション『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』をオープンいたします。尚、本アトラクションは「ゴジラ迎撃作戦」や「ドラゴンクエスト アイランド」に近接しており、ニジゲンノモリを周遊する中でも立ち寄りやすい場所にて運営してまいります。 『TOKYO SCRAMBLE』ファンの方々にも、大自然×ITテクノロジーより再現されたゲームの世界観をお楽しみ頂くとともに、兵庫県・淡路島の魅力を「ニジゲンノモリ」から発信いたします。

営業時間： 平日／12：00～18：00（最終受付17：30） 土日祝日／10：00～20：00（最終受付19：30） 料金： 大人（12歳以上）／1,400円、小人（5歳～11歳以下）／900円 ※上記価格は全て税込み ※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります ※4歳以下無料 ※入場券は時間指定制です 購入方法： https://www.asoview.com/channel/tickets/FJwHR7DnL7/ HP： https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■ （参考）Nintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』概要

名称： TOKYO SCRAMBLE 対応機種： Nintendo Switch 2 専用 対応言語： 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語 ジャンル： サバイバルパズルアクション 価格： ダウンロード版：2,980円（税抜） プレイ人数： ・基本プレイ：1人 ・おすそわけ通信：ゲームチャットのメンバーもしくは近くの人と最大4人まで 開発： Adglobe Inc. HP： https://tokyoscramble.com/ja/

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