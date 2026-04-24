建設設備ロジスティクスのDXを推進 ～独自WMS（倉庫管理システム）にオフサイト加工・集約機能を統合した建設設備向けロジスティクスシステム「ConstraX」を提供開始～
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤 寧、本社：東京都新宿区、以下「当社」）は、このたび、新日本空調株式会社（社長：廣島 雅則、本社：東京都中央区）と共同でロジスティクスシステム「ConstraX（コンストラックス）」を開発し、2026年４月７日よりトライアル提供を開始したことをお知らせいたします。
ConstraXは、場外倉庫での一時保管からオフサイト加工、施工場所ごとの資材集約・コンテナ化まで、一元的に統合管理できるシステムです。建設設備ロジスティクスの新基準となる下記の４機能を備えており、建設業向け資材物流に広く適用することが可能です。
(1)独自WMSに建設設備ロジスティクス専用機能を標準搭載
(2)ユーザーごとの運用に合わせて柔軟にカスタマイズが可能
(3)ロジスティクス計画情報を事前取り込み、予定・実績の工程管理が可能
(4)入庫から出荷までのステータスをWEBでリアルタイム共有が可能
当社は、「計画・加工・集約・搬入・情報共有」をデジタルでつなぐ建設業向け物流DXの取り組みを通じ、建設現場が抱える課題の解決と高度なロジスティクス体制の構築に努め、今後も、建設現場の生産性向上と物流DXの推進に貢献してまいります。
詳細は当社ホームページをご覧ください。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/logistics/industry/construction-logi/
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内 ＳＢＳロジスター(株)、丸嘉運輸倉庫（株）
海外 中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
ConstraXは、場外倉庫での一時保管からオフサイト加工、施工場所ごとの資材集約・コンテナ化まで、一元的に統合管理できるシステムです。建設設備ロジスティクスの新基準となる下記の４機能を備えており、建設業向け資材物流に広く適用することが可能です。
(1)独自WMSに建設設備ロジスティクス専用機能を標準搭載
(2)ユーザーごとの運用に合わせて柔軟にカスタマイズが可能
(3)ロジスティクス計画情報を事前取り込み、予定・実績の工程管理が可能
(4)入庫から出荷までのステータスをWEBでリアルタイム共有が可能
当社は、「計画・加工・集約・搬入・情報共有」をデジタルでつなぐ建設業向け物流DXの取り組みを通じ、建設現場が抱える課題の解決と高度なロジスティクス体制の構築に努め、今後も、建設現場の生産性向上と物流DXの推進に貢献してまいります。
詳細は当社ホームページをご覧ください。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/logistics/industry/construction-logi/
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内 ＳＢＳロジスター(株)、丸嘉運輸倉庫（株）
海外 中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
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