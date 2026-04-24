建設設備ロジスティクスのDXを推進 ～独自WMS（倉庫管理システム）にオフサイト加工・集約機能を統合した建設設備向けロジスティクスシステム「ConstraX」を提供開始～

建設設備ロジスティクスのDXを推進 ～独自WMS（倉庫管理システム）にオフサイト加工・集約機能を統合した建設設備向けロジスティクスシステム「ConstraX」を提供開始～