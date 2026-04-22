GWは「出かけない」が37.1％、出かける場合も“近場・日帰り”が主流に！同居家族と過ごすが最多も「一人派」28.7％、 “気楽さ”や“予定がない”が背景

株式会社mitoriz

株式会社mitoriz（本社：東京都港区、代表取締役社長：原田光幸）は、消費者購買行動データサービス「Point of Buy(R)（以下、POB）」の会員3,007人を対象に「大型連休に関する調査2026」を実施しました。

2026年の大型連休「ゴールデンウイーク（以下、GW）」を前に、連休日数や過ごし方のスタイル、行楽の予定、予算など、GWの実態について昨年に引き続き調査し、まとめました。



《調査サマリー》

・GWの連休日数は「4～5日」が40.0％でボリュームゾーンとなる一方「連休なし」も20.2％に

・GWは「同居している家族と過ごす」が52.0％で過半数を占める一方「一人で過ごす」も28.7％と約3割に

・GWを一人で過ごす理由は「気楽に過ごせる」が46.0％で最多、次いで「特に予定がない」が43.8％

・GWは「非アクティブ派」が63.9％で多数を占め、「アクティブ派」は36.1％にとどまる

・GWは「出かけない」が37.1％で最多となる一方、出かける場合も「日帰り」が67.6％で近場が主流に

・GW予算は「減少派」が23.6％、想定予算は「3万円未満」が67.9％を占める

GWの連休日数は「4～5日」が40.0％でボリュームゾーン、一方で「連休なし」も20.2％

現在、就労中と回答した2,213人を対象に、2026年の「GWの最大連休日数」について尋ねたところ、「4～5日」が40.0％で最も多く、次いで「連休はない」が20.2％、「2～3日」が15.3％となった。「4～5日」を中心とした中規模の連休がボリュームゾーンとなる一方「連休はない」と回答した人も2割を超えた。「8～9日」は8.9％、「10日以上」は4.6％にとどまり、長期の連休を取得できる人は一部に限られる傾向がみられた（図表1）。

GWは「同居している家族と過ごす」が52.0％で過半数を占め、「一人で過ごす」も28.7％にのぼる

「GWを主に誰と過ごすか」について尋ねたところ、「同居している家族」が52.0％（1,564人）で最も多く、次いで「一人で過ごす（単独行動）」が28.7％（863人）、「配偶者・パートナー」が21.3％（641人）となった。家族と過ごす人が半数を占める一方、一人で過ごす人も3割近くにのぼった。また、「離れて暮らす家族（帰省など）」は14.4％（434人）、「友人・知人」は6.5％（196人）にとどまり、全体として、同居家族や一人など身近な単位での過ごし方が中心となっている様子がみられた（図表2）。

GWを一人で過ごす理由は「気楽に過ごせる」が46.0％で最多、次いで「特に予定がない」が43.8％

前問で「一人で過ごす」と回答した863人を対象に、その理由について尋ねたところ「一人の方が気楽に過ごせる」が46.0％で最も多く、次いで「特に予定がない」が43.8％、「自分のペースで自由に過ごしたい」が42.8％と続き、これらが主な理由として挙げられた。気楽さや自由度を重視する傾向がみられる一方で、特に予定がないなど、成り行きによって一人で過ごすケースも少なくない。一人で過ごす背景には、自ら選んでいる場合と、状況によってそうなっている場合の両方がみられる（図表3）。

GWは「アクティブ派」の36.1％で「非アクティブ」が多数派、若い年代ほどアクティブに過ごす

GWの過ごし方のスタイルについて尋ねたところ、「予定を立ててアクティブに過ごしたい」が8.4％、「やや予定を入れて楽しみたい」が27.7％となり、アクティブ派は合わせて36.1％となった。一方、「やや予定を入れずゆっくり過ごしたい」が32.0％、「予定を入れずゆっくり過ごしたい」が31.9％となり、非アクティブ派は63.9％と多数を占めた。

年代別に見ると、20代ではアクティブ派が52.5％と半数を超え、他の年代と比べて高い傾向がみられた。30代では43.8％、40代では38.1％、50代では35.1％、60代以上では29.8％と、年代が上がるにつれてアクティブ派の割合は低下し、非アクティブ派が増加する傾向がみられた。全体として、GWは若年層ほどアクティブに過ごし、年代が上がるほどゆったり過ごす志向が強まっている（図表4）。

GWは「出かけない」37.1％で最多に、出かける場合も「日帰り」が67.6％と近場志向の傾向

「GWに行楽に出かける予定があるか」について尋ねたところ、「すでに予定を決めている」は8.4％、「なんとなく予定はある」は16.6％にとどまり、調査時点では具体的な外出予定がある人は多くない状況がみられた。「誘われれば出かける」は8.4％と、受動的に出かける可能性のある層も一定数存在する。こうした中、「出かける予定はない」が37.1％で最多となり、外出を予定していない層が最も多い結果となった。また、「まだ決めていない」も29.5％と3割近くを占めており、今後の判断によって動向が変わる余地も残されている。

「すでに予定を決めている」「なんとなく予定はある」と回答した753人に行き先を尋ねたところ、「近場への外出（日帰り）」が67.6％で最も多く、次いで「国内旅行（1～2泊）」が31.1％、「国内旅行（3泊以上）」が10.0％、「海外旅行」が1.9％となった。GWは長期旅行よりも日帰りや短期の旅行が主流であり、近場で気軽に楽しむスタイルが中心となっている（図表5）。

GW予算は「減少派」が23.6％で節約傾向に、想定予算は「3万円未満」が67.9％を占める

「ここ数年のGW予算の増減」について尋ねたところ、「減っている」が15.0％、「やや減っている」が8.6％となり、減少傾向がみられた。一方、「増えている」は3.3％、「やや増えている」は8.8％にとどまり、増加傾向は限定的であった。なお、「変わらない」は64.2％と最も多く、全体として大きな変化はみられないものの、やや減少寄りの傾向がみられた。

「2026年の想定予算」については、「1万円未満」が35.5％で最も多く、次いで「1～3万円未満」が32.4％、「3～5万円未満」が18.4％となった。3万円未満が約7割を占め、比較的低予算で過ごす人が中心となっている。一方、「5～10万円未満」は9.4％、「10万円以上」は4.4％にとどまり、比較的高額な予算を見込んでいる人は少数にとどまった（図表6）。

【アンケート調査概要】

調査期間：2026年4月11日～4月13日

調査対象：mitorizの消費者購買行動レポートデータサービス「Point of Buy(R)」の登録会員（POB会員）

POB会員（平均年齢51.4歳）

調査方法：インターネットによる自社調査（有効回答数：3,007件）

消費者購買行動データサービス「Point of Buy(R)」

国内最大級の消費者購買DBを活用し、メーカーや小売りなどのマーケティングを支援するサービスです。レシートに記載された購買情報を活用しているため、POSやID-POSデータで開示されていない小売りチェーンのデータや、個のユーザー（シングルソース）に紐づいた、業態を横断した購買行動や併売商品など断続的な購買行動を把握できます。

Point of Buy(R)：https://www.mitoriz.co.jp/lp/pob/

サービスページ：https://www.mitoriz.co.jp/business/service/digitalmarketing-multi-idpos/

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株式会社mitoriz 社長室 広報：田中

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【会社概要】

会社名：株式会社mitoriz

本社所在地 ：東京都港区赤坂3-5-2 サンヨー赤坂ビル5階

設 立 ：2004 年 7 月 / 資本金 ：1億円

代表者：代表取締役社長 原田 光幸

HP ：https://www.mitoriz.co.jp/

全国の主婦を中心とした60万人を超える登録スタッフネットワーク（アンケート会員含む）を活用し、北海道から沖縄まで全国のドラッグストアやスーパー、コンビニ、専門店など227,537店舗以上をカバーし、営業支援（ラウンダー）を実施しています。キャスト・データ・ネットワークを活用して、新たなつながりを創出し、人やモノの潜在価値を顕在化させ、社会に新たな価値を提供し、ビジネスを通じて社会課題を解決していきます。