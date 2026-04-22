太鼓とオーケストラの邂逅！伝説の交響作品「モノプリズム」を5年ぶりに再演【太鼓芸能集団 鼓童 創立45周年・初演50周年記念】

株式会社 北前船ひとつの音が多彩な光になる━━━。鼓童×東京フィルハーモニー交響楽団による特別公演「モノプリズム」初演50周年記念／5年ぶり再演へ

新潟県佐渡市を拠点に国内外で活動する太鼓芸能集団 鼓童は、2026年の創立45周年を記念し、同年9月5日（土）に文京シビックホール（東京都文京区）にて、東京フィルハーモニー交響楽団との共演公演を開催いたします。 本公演のメイン演目である交響作品「モノプリズム」は、本年で初演50周年、作曲者の現代音楽の巨匠・石井眞木氏の生誕90周年を迎えます。この記念すべき1日限りの特別公演のチケットは、現在各プレイガイドにて好評発売中です。

公式サイト：https://www.kodo.or.jp/performance/performance_kodo/56681

■ 公演の見どころ

1. 50年の時を超えて響く、太鼓とオーケストラの奇跡の融合

「モノプリズム」は、1976年に世界的指揮者・小澤征爾氏の導きにより、石井眞木氏が作曲した傑作です。日本の太鼓の単色（モノクローム）とオーケストラの多彩な響き（プリズム）が真正面から出会い、最後には一丸となって怒涛の音響が押し寄せます。初演から50年、鼓童が大切に受け継いできた本作を今回は原点回帰を目指して演奏します。数年に一度しか上演されない貴重な機会です。

2. 豪華共演陣による1日限りの荘厳なアンサンブル

指揮を務めるのは、2008年より鼓童と長く親交があり、小澤征爾氏の薫陶も受けた下野竜也氏。管弦楽は、日本最古の歴史を誇り、多岐にわたる活躍を見せる東京フィルハーモニー交響楽団です。共に文京シビックホールと事業提携を結ぶ両者が、この日限りの大迫力の舞台を創り上げます。

下野竜也太鼓芸能集団 鼓童東京フィルハーモニー交響楽団

3.広大な音楽の魔法に遊ぶ。もう一つのテーマは「宇宙」。

本公演のもう一つのテーマは「宇宙」です。第一部では東京フィルハーモニー交響楽団による壮大な「スター・ウォーズ組曲」を、第二部ではシンセサイザーの第一人者・冨田勲氏が鼓童に書き下ろした「宇宙の歌」のオーケストラバージョンなども披露し、劇場にいながらにして広大無辺の雄大さを体感していただけます。

■ 演出・船橋裕一郎（鼓童代表）からのメッセージ

演出：船橋裕一郎（鼓童代表）半世紀を経たいまも新しい響きを放つ「モノプリズム」。その時にしか出会えない特別な舞台を劇場で

日本の太鼓の一打の音、そこにオーケストラの豊かな響きが重なり、音楽は大きく広がります。鼓童と東京フィルハーモニー交響楽団の共演は、太鼓とオーケストラという異なる音楽が出会い、時に摩擦や違和感も生み出しながら、その時にしか出会えない特別な舞台です。力強い打楽器群のリズム、極めて繊細な音色、そして静寂から立ち上がる緊張感。太鼓の身体的なエネルギーとオーケストラの色彩豊かな響きが交差し、劇場全体がひとつの音の空間となります。プログラム全体としても宇宙を感じさせる壮大な構成となっています。

また、石井眞木氏作曲「モノプリズム」は、日本の太鼓とオーケストラが真正面から出会うことで生まれた革新的な作品です。1970年代、小澤征爾氏を介し、佐渡の國 鬼太鼓座の演奏に触発された石井眞木氏が生み出し、太鼓の持つ身体的なエネルギーとオーケストラの響きを結びつけました。この作品は、太鼓を世界の舞台へと押し広げるきっかけの一つとなり、鼓童にとっても大切に受け継いできた作品です。太鼓の鋭い一打と、オーケストラの多彩な響きが交差する瞬間に生まれる緊張感とエネルギー。半世紀を経た今も新しい響きを放つこの作品を、ぜひ劇場で体感してください。

■指揮・下野竜也氏からのメッセージ

指揮・下野竜也原始的なエネルギーと緻密な響きの対峙。鮮烈な「音のプリズム」をぜひ五感に

石井眞木先生が遺された「モノプリズム」は、和太鼓とオーケストラという、本来であれば相容れないほど個性の強い二つの響きが、激しくぶつかりあい、やがて巨大なうねりとなって融合していく、正にエネルギーの結晶です。

鼓童の皆さんが持つ鍛え抜かれた肉体から放たれる原始的なエネルギーと、東京フィルが紡ぎ出す緻密で色彩豊かな響き。これらが真っ向から対峙する時、そこには理屈を超えた圧倒的な生命力が宿ります。

創立45周年という輝かしい節目に、この伝説的な作品を共に奏でられることに深い喜びと強い運命を感じています。伝統を礎に革新を続ける鼓童の魂を、オーケストラの音響で増幅させる。その瞬間に立ち上がる鮮烈な「音のプリズム」と、魂を震わせる熱狂を、ぜひ会場で五感に刻んでください。

■ 公演概要

2026年4月 鼓童村にて／下野竜也氏と鼓童メンバー（撮影：岡本隆史）

鼓童創立45周年記念公演 鼓童×東京フィルハーモニー交響楽団「モノプリズム」

日時： 2026年9月5日（土） 開場 15:30 / 開演 16:00

会場： 文京シビックホール 大ホール（東京都文京区）

出演： 太鼓芸能集団 鼓童、東京フィルハーモニー交響楽団

指揮： 下野竜也

プログラム：

［第一部］（東京フィル）「スター・ウォーズ組曲」、（鼓童）「巴」ほか

［第二部］日本太鼓とオーケストラのための「モノプリズム」、「宇宙の歌」



■ チケット＜好評発売中＞

SS席14,000円、S席11,000円、A席7,000円、B席3,500円（全席指定・税込）

※未就学のお子様の入場はご遠慮願います。

プレイガイド：

◆チケットスペース Tel. 03-3234-9999 (10:00～15:00 ※休業日を除く)

◆チケットスペースオンライン https://ints.co.jp(https://ticketspace.jp/top?series=69KDO1)

他 シビックチケット、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、KKdayなど

鼓童公式サイト：https://www.kodo.or.jp/performance/performance_kodo/56681

■2026年4月、鼓童の稽古場（新潟県佐渡市）での稽古の様子

撮影：岡本隆史

主催： （株）北前船 共催： 文京シビックホール（公益財団法人文京アカデミー）