＜大丸京都店・初出店＞＼現役高校生×炊飯のプロが共同開発／京都の食文化をおにぎりで届ける2日間【開建おにぎりプロジェクト】4月25日（土）・26日（日）

三彩食品有限会社

三彩食品有限会社(https://sansai-syokuhin.com/)（京都市南区、代表取締役 谷本祐輝）が運営するBtoCブランド『炊匠庵（すいしょうあん）』は、京都市立開建高校の生徒たちと共同開発したおにぎり3商品を、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、大丸京都店B1惣菜売場にて販売します。

■商品開発ストーリー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181913/table/2_1_a7767bdebee6627b5c08d6164bebf5d2.jpg?v=202604220251 ]商品開発の風景

きつね丼チーム

ミーティングの風景

ほっこり親子丼チーム

イベント出店販売の様子

2025年11月 京都魅力市

三彩食品前で集合写真

2025年 開発キックオフ

商品開発の出発点は、京都市立開建高校の探究学習「開建おにぎりプロジェクト」内の一環で、3年連続で開催している校内イベント「おにぎり1グランプリ」です。炊匠庵（三彩食品）は審査員としてこのプロジェクトに関わる中で、グランプリ受賞はならなかったものの光るアイデアを持つチームに声をかけ、2025年度から3チームとの商品開発をスタート。

商品化にあたっては、炊飯のプロの視点から課題を共有しながら、レシピをブラッシュアップ。パッケージデザイン案の再現から商品名・紹介文の企画まで、生徒たちと二人三脚で取り組みました。

2025年秋の「中信ビジネスフェア」での初出店を皮切りに、イベント出店などの経験を重ねた生徒たちは、大丸京都店の担当者へ自ら出店企画のプレゼンを行い、本出店を実現しました。

■商品詳細

3種のおにぎりたちは、生徒たちの「京都独自の食材や食文化を再認識してもらいたい」という想いから生まれたアイデアが詰まっています。

消費税込 300円ほっこり親子丼おにぎり

家族団欒の「ほっこり」とした温かさをお届け。

ごはん・鶏肉・玉子のバランスにこだわった、家庭の味「親子丼」がそのままおにぎりとして食べられます。

親元を離れて家庭の味が恋しくなった学生さんのために開発したおにぎりを、本出店では新生活で親元を離れた子をもつ親御さんへ向けて販売いたします。

消費税込 300円きつね丼おにぎり

どこか懐かしい、京都の家庭料理をおにぎりで。

湯葉・ちりめんじゃこ・油揚げを京風出汁で甘辛く炊き上げ、やさしい味わいに仕上げております。

京都の家庭の味をおにぎりで広めたいという思いから生まれた「きつね丼」おにぎりは、京の魅力を再確認できる逸品です。

消費税込 300円十六穀米西京焼きおにぎり

京都の食材で、美味しく健康に。

京都を代表する料理の一種である西京焼きと、食物繊維豊富な十六穀米の組み合わせで、美味しさと健康を両立しながら、満足感のある一品に仕上げました。

「食べて、健康になってほしい」という思いから生まれた、こころにもからだにもやさしいおにぎりです。

生徒たちからのメッセージ（一部抜粋）

このおにぎりは、三彩食品さんと開建高校の共同開発で生まれたおにぎりです！

このおにぎりが作られることになったきっかけは開建高校の校内の企画のおにぎりプロジェクトから始まりました。 おにぎりプロジェクトとは誰が一番美味しいおにぎりを作れるか！というものでした。 そこで私たちは1位！とはなりませんでしたが三彩食品さんにそのアイデアをかってもらい商品開発へ向かい始めました。 しかしその商品開発はそう簡単にはいきませんでした…

続きは三彩食品公式Instagram(https://www.instagram.com/reels/DXLSphIkeAb/)にてご覧ください！

■代表コメント

同店でプレゼンを行った日の集合写真

高校生たちのアイデアを商品として成立させるには、水分量による腐りやすさや製造工程、コスト面など、多くの課題がありましたが、各チームメンバーの本気の取り組みに触れ、炊飯のプロとして一つずつ整理しながら形にして参りました。

これまでのイベント出店での販売経験に加えて、百貨店での販売はまた異なる経験になると思います。高校生たちにとって、より実践的な学びにつながればと考えています。

■今後の展望

開建高校3年生のプロジェクトは、2026年9月をもって販売活動を終了する予定ですが、後継の学年が同様のプロセスで商品化・出店の活動を引き継いでいきます。

炊匠庵は引き続き伴走し、京都から始まった「学生のアイデア×炊飯のプロ」という形を、継続的な産学連携モデルとして発展させていきます。