【ホテルオークラ京都 岡崎別邸】3日間限定『天然ホタルの鑑賞会付ディナープラン』を5～6月に販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント「金光院」庭園

ホテルオークラ京都 岡崎別邸（所在地：京都府京都市左京区、 総支配人：鎌田剛志）は、2026年5月29日（金）、6月5日（金）、6日（土）の3日間限定で、初夏の風情ある夕涼みを楽しめる『天然ホタルの鑑賞会付ディナープラン』を販売いたします。

本鑑賞プランは、京都・岡崎エリアに佇む「浄土宗大本山 金戒光明寺塔頭 金光院」とのコラボレーションによる企画で、例年ご好評をいただいております。本年はその反響を受け、定員を従来の10名から20名へ拡大いたします。レストラン「ヌーヴェル・エポック」でのディナーの後に、金光院の庭園にて、天然のホタルをご鑑賞いただけます。

金光院は、浄土宗大本山・金戒光明寺の境内にある塔頭寺院であり、その中でも最初に創建された由緒ある寺院です。このことから、金戒光明寺の「金」と「光」の文字をいただいた、唯一無二の寺院として知られています。小川の流れに沿って庭石と草木が配された庭園では、四季折々の風情をお楽しみいただけ、特に5月下旬から6月上旬にかけては、小川のほとりに自然に生息するホタルが舞います。

開催日である5月29日（金）、6月5日（金）、6日（土）の3日間は、本鑑賞プラン参加者による貸し切りにて、庭園が特別公開されます。初夏の風物詩であるホタルを、ゆったりとご堪能いただける貴重な機会です。

また、ディナーコースでは、旬の京野菜や、火入れにこだわった和牛、仔羊などを使用した「京文化と融合したオークラフレンチ」を提供いたします。

さらに、宿泊付きの鑑賞プランもご用意しております。この時期にしか体験できない、幻想的なひとときをぜひお過ごしください。

『天然ホタルの鑑賞会付ディナープラン』提供概要

【期間】 2026年5月29日（金）、6月5日（金）、6月6日（土）※雨天決行

【場所】ホテルオークラ京都 岡崎別邸 「ヌーヴェル・エポック」（1階）

【人数】1日最大20名様

【料金】19,000円（消費税・サービス料）

【詳細】

17：30～ ヌーヴェル・エポックにてディナー

19：30～ ホテル出発（徒歩にて移動）

20：00～ 金光院にて ホタル鑑賞

【ディナー】コース料理（全8品）

【ご予約・お問い合わせ】ヌーヴェル・エポック TEL：075-771-5766

【宿泊プラン】

スーペリアツインルーム 92,600円～（1室2名様／消費税・サービス料込、宿泊税別）

オンライン予約：https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-7c66-7a5e-969a-04a490a8d632&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16951326(https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-7c66-7a5e-969a-04a490a8d632&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16951326)

※ヌーヴェル・エポックのドレスコードは公式サイトでご確認ください。

https://okazakibettei.hotelokurakyoto.com/restaurants/

ホテルオークラ京都 岡崎別邸について

ホテルオークラ京都 岡崎別邸は、京都の伝統工芸を担う後継者6人によるプロジェクトユニット「GO ON（ゴオン）」をはじめ、京都を中心とした気鋭作家の新しい工芸品で満たされたスモールラグジュアリーなホテルです。親鸞聖人草庵跡と伝わる寺院「真宗大谷派岡崎別院（東本願寺岡崎別院）」の隣地に位置することから、ロビーやダイニングからは境内の庭園を、客室からは東山の豊かな自然が望めます。

四季折々の庭園を眺めながら、静謐なひとときを感じられるホテルで、お客様に寄り添う気配りのおもてなしと現代的な京の美、そして美食に癒される滞在をお楽しみいただけます。



所在地 ： 京都市左京区岡崎天王町26-6

階数 ： 地上4階

客室数 ： 60室

レストラン ： フランス料理、ラウンジ

その他の施設 ： フィットネス

アクセス ： 京都駅よりタクシーで約25分、京都市営地下鉄東西線「蹴上」駅 徒歩14分、京都市営バス「岡崎神社前」停留所 徒歩1分

公式サイト：https://okazakibettei.hotelokurakyoto.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kyotookazakibettei_hotelokura/