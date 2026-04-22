バーバパパファミリーがフレッシュなフルーツに大変身！？遊び心あふれるマスコットやインテリア雑貨が全国のPLAZAに続々お目見え。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年4月24日(金)から5月13日(水)の期間、全国のPLAZAにて、フランスの人気絵本キャラクター『BARBAPAPA(バーバパパ)』を起用した商品を展開するプロモーション「BARBAPAPA, The Juiceful Way to be」を開催します。

この春PLAZAには、バーバパパファミリーとカラフルでフレッシュなフルーツをモチーフにした、とびきりキュートなアイテムがラインアップ！持っているだけで気分が上がる雑貨シリーズが全国のPLAZAを彩ります。

バーバパパファミリーがペアになってチェリーモチーフに変身した「チェリーマスコット」(全3種/各1,690円)や、カラビナ付きでどこにでも連れて行けちゃう「フルーツポーチ」(全3種/各1,590円)など、バーバパパファミリーがフルーツに変身した遊び心たっぷりなアイテムに注目！また、バーバパパがいちごを抱く姿がなんとも愛らしいマスコットキーチェーン(1,980円)など、毎日一緒にお出かけしたくなる癒されアイテムも必見です。

さらに！それぞれ全8種の中から何が出るかお楽しみの「シークレット刺しゅう缶バッジ」(880円)や「シークレットクリアポーチ」(770円)など、開けてみるまでのドキドキ感も楽しめるブラインドパッケージのアイテムも登場！

その他、日常や旅行で大活躍するステーショナリーやランチグッズ、トラベルグッズから、お部屋をパッと彩るスツールやラグなど暮らしに寄り添う多彩な雑貨まで豊富にお目見えします。バーバパパファミリーと一緒に、フレッシュな春を楽しもう！

●「BARBAPAPA, The Juiceful Way to be」商品一覧：

https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/188

●「BARBAPAPA, The Juiceful Way to be」おすすめ商品(一部)

チェリーマスコット(全3種) 各1,690円フルーツポーチ(全3種) 各1,590円マスコットキーチェーン 1,980円シークレット刺しゅう缶バッジ(全8種) 各880円シークレットクリアポーチ(全8種) 各770円

[プロモーション情報]

BARBAPAPA, The Juiceful Way to be

期間：2026年4月24日(金) ~ 5月13日(水)

商品一覧：https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/188

※価格はすべて税込価格です。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※一部店舗では発売時期が遅れる場合があります。

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