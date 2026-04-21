【母の日ギフトに】京都きもの町の大人気の日本製「ロング丈割烹着」と「カフェ風エプロン」に大人可愛い新柄3種が登場！

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI（有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文）は、4月16日より和装通販ショップ「京都きもの町」にて、大人気のオリジナル「ロング丈割烹着」新柄2種と、オリジナルの「エプロン」新柄1種を販売開始いたしました。 着物屋さんならではの視点で丁寧に縫製された日本製の本商品は、着物の上からはもちろん、普段の洋服にも合わせやすい実用的なデザインが特徴です。ご自身用としてはもちろん、母の日や敬老の日、お誕生日などのギフトとしても毎年多くのご好評をいただいている人気アイテムに、作業の時間がぱっと明るくなるような大人可愛い新柄が加わりました。

母の日などのギフト・贈り物に最適！

人気のエプロン・割烹着をみる :https://www.kimonomachi.co.jp/c/kimono/kappougi

体型をあまり気にせず着用でき、高品質な「綿100％の日本製」である本商品は、大切な方へのプレゼントにぴったりです。

京都きもの町では、ラッピング（包装紙おまかせ）も無料で承っております。母の日の贈り物や、お料理好きの方へのお誕生日プレゼントとして、感謝の気持ちを伝えるのに最適なアイテムです。

京都きもの町オリジナル「日本製ロング丈割烹着」の特徴

着物を日常的に楽しむ方にも、普段の洋服で家事をする方にも使いやすいよう、着物屋さんが細部までこだわって作りました。

着物の袖もすっぽり収まる

たっぷりとした袖は、袖口がゴム仕様になっており、中の服（着物）の袖口をしっかりカバーして汚れを防ぎます。作業の邪魔になりにくい七分丈を採用しました。

すっきりとしたシンプルデザイン

襟元や裾にレースなどを使わず、年代を問わずスマートに着こなせるデザインです。窮屈さを感じないよう襟元は広めに設計しています。

帯の上からでもゆったりフリーサイズ

後ろの首元と腰部分の2箇所の紐で身幅を自由に調節可能。着物の帯のふくらみにも柔軟に対応します。

便利なポケット付き

右サイドにはちょっとした小物が入れられる便利なポケットが付いています。

【ロング丈割烹着 新柄ラインナップ（全2柄）】ベージュ フラワーワルツ

ミルクティーのようなやわらかいベージュの地に、黒と白の抽象的なお花模様。踊るように蔓草を伸ばしています。

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/kimono/kappougi/059389

赤 リンゴ

オフホワイトの地に、深緑のヘタのついた赤いリンゴのドットが並ぶ、レトロでかわいらしいデザインです。

京都きもの町オリジナル「日本製カフェ風エプロン」の特徴

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/kimono/kappougi/059387

割烹着と同様に、国内で丁寧に縫製された着物屋さんオリジナルのエプロンです。

調節自由なホルターネック式

首紐は結ぶタイプなので、体型をあまり気にせず自分サイズに自由に調節可能。簡単に着脱できるので忙しい方の家事タイムに最適です。

前結びがかわいいカフェエプロン風

腰紐はカフェ風の前結びタイプ（後ろ結びでもOK）。丈は少し長めで、汚れからしっかりガードします。

両脇の深めポケット

左右両脇に手がすっぽり入るサイズのポケットつき。スマートフォンを入れたり、手を休めたりと使い勝手抜群です。

【エプロン 新柄ラインナップ（全1柄）】

黒地 スクエア

黒地に白に近い生成り色のラインでランダムなスクエア柄を描いた、モダンでスタイリッシュなデザインです。

商品詳細

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/kimono/kappougi/057791割烹着

商品名：ロング丈 割烹着

色柄：「ベージュ フラワーワルツ」、「赤 リンゴ」」

価格：税込み4,950円 送料無料

サイズ：

丈：約95cm/身幅：約52cm/袖の長さ：約38cm/裾周り：約100cm

上紐長さ：約25cm/下紐の長さ：約38cm



【素材】綿100％ 日本製

商品詳細（ベージュ フラワーワルツ） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/kimono/kappougi/059389商品詳細（赤 リンゴ） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/kimono/kappougi/059387エプロン

商品名：エプロン

色柄：「黒地 スクエア」

価格：税込み3,960円 送料無料

サイズ：

首紐：長さ約69.5cm、幅約1.5cm

身巾：約94cm

着丈：約80cm

腰紐：長さ約77.5cm、幅約1.5cm

ポケット：縦約20cm、横約18cm



素材：綿100％ 日本製

母の日の特別な贈り物に。

カーネーション（造花）＋母の日カードがセットの有料ラッピングも承っております。

母の日におすすめのギフト特集も要チェック詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/site/hahanohi/

KIMONOMACHIのコンセプトは「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」です。特別な日だけでなく、いつもの日常の中で、洋服のように気軽に和装を楽しんでいただきたいと考えています。今回の「日本製ロング丈割烹着」や「カフェ風エプロン」のように、着物でも洋服でも快適に過ごせて、体型を気にせず着られるアイテムは、和装をもっと身近に感じていただくための大切な取り組みです。 これからも、お客様のリアルな声や日々の暮らしに寄り添いながら、細部までこだわった丁寧なものづくりを続けていきます。ご自身用にも、大切な方へのギフトにも安心して選んでいただけるアイテムをどんどんお届けしていく予定です。誰もが自分らしく、笑顔でお洒落を楽しめるキモノライフを全力でサポートし、和装の魅力を未来へ繋いでいきます。

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com